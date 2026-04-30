Votre surplus solaire vous rapporte du cash : mylight150 lance le coffret Robin

Alors que lâ€™Ã‰tat nâ€™est plus tenu de racheter le surplus solaire des particuliers, la question se pose avec acuitÃ©Â : comment rendre une installation solaire rentableÂ ? mylight150, fournisseur dâ€™Ã©nergie et fabricant de solutions de pilotage solaire, rÃ©pond par un produit concret. Le coffret Robin pilote intelligemment les Ã©quipements du foyer, stocke le surplus en illimitÃ© et reverse des rÃ©compenses en cash directement sur le compte bancaire du client. Jusquâ€™Ã 1Â 100 euros dâ€™Ã©conomies et de rÃ©compenses par an, sans contrainte dâ€™usage.

Pendant des annÃ©es, lâ€™obligation de rachat du surplus solaire par EDF a constituÃ© lâ€™un des principaux arguments financiers en faveur de lâ€™installation de panneaux photovoltaÃ¯ques.

Avec la nouvelle rÃ©glementation, sâ€™Ã©quiper dâ€™un coffret de gestion dâ€™Ã©nergie devient incontournable

Ce modÃ¨le est aujourdâ€™hui terminÃ©Â : le tarif de rachat est tombÃ© Ã 0,04 euro par kilowattheure, un niveau symbolique qui ne justifie plus le gisement Ã©nergÃ©tique produit chaque Ã©tÃ© par des millions de toits Ã©quipÃ©s.

ParallÃ¨lement, un arrÃªtÃ© publiÃ© en 2024 est venu Ã©tablir un nouveau cadre fiscalÂ : les installations associant des panneaux bas-carbone et un coffret de gestion dâ€™Ã©nergie bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais dâ€™une TVA Ã 5,5Â %, contre 20Â % en rÃ©gime standard. Câ€™est plus de 1000â‚¬ de gagnÃ© pour une installation Ã©ligible.

Câ€™est dans ce contexte que mylight150 restructure son offre et lance une gamme simplifiÃ©e de coffrets de gestion dâ€™Ã©nergie, centrÃ©e sur ce quâ€™elle fait de mieuxÂ : transformer le surplus solaire en levier financier actif pour le client.

Le coffret RobinÂ : trois leviers, une facture qui baisse

Le coffret Robin pilote les trois Ã©quipements les plus gourmands du foyerÂ : le chauffe-eau, la pompe Ã chaleur et la borne de recharge pour vÃ©hicule Ã©lectrique. Il dÃ©multiplie les Ã©conomies chaque mois pour le clientÂ :

â€¢Â En concentrant la consommation quand les panneaux produisentÂ : les Ã©quipements sont activÃ©s aux moments de production solaire, rÃ©duisant mÃ©caniquement la part dâ€™Ã©lectricitÃ© achetÃ©e au rÃ©seau.

â€¢Â En Ã©vitant la consommation aux heures de pointe les plus chÃ¨res du rÃ©seau Ã©lectriqueÂ : Mylight150, en tant que fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©, accÃ¨de aux prix en temps rÃ©el et active les Ã©quipements lorsque lâ€™Ã©lectricitÃ© est au plus bas.

mylight150 est rÃ©munÃ©rÃ© par le gestionnaire du rÃ©seau RTE pour cela et peut rendre ce gain au client. Tout se passe depuis lâ€™application mylight150, sans intervention du client. La rÃ©compense est visualisable en temps rÃ©el et virable Ã tout moment sur le compte bancaire.

Le surplus stockÃ© en Ã©tÃ©, rÃ©utilisÃ© en hiver

La nouveautÃ© structurante de cette gamme est le couplage du pilotage avec un stockage virtuel du surplus solaire dÃ©sormais illimitÃ©. Avec le coffret Robin, chaque kilowattheure produit en surplus est comptabilisÃ© et stockÃ© en batterie virtuelle, sans plafond. Ce crÃ©dit Ã©nergÃ©tique peut Ãªtre restituÃ© en facture lors des pÃ©riodes de forte consommation, typiquement en automne et en hiver. Le client qui produit beaucoup lâ€™Ã©tÃ©, prÃ©pare ainsi activement sa saison de chauffage.

La batterie virtuelle n’est pas en opposition avec la batterie physique : les deux sont complÃ©mentaires. La batterie physique gÃ¨re les excÃ©dents du quotidien, la batterie virtuelle capte ce qu’elle ne peut pas absorber et le valorise sur plusieurs mois. Â«Â Nous sommes suffisamment grands pour ne plus Ãªtre ignorÃ©s. Mais la question qui reste posÃ©e est simpleÂ : quand lâ€™Ã‰tat sort du jeu, qui garantit que votre installation solaire continue de vous rapporter quelque choseÂ ? Câ€™est exactement Ã cela que rÃ©pond le coffret RobinÂ Â» sâ€™enthousiasme Ondine Suavet, CEO de Mylight150.

EncadrÃ©

Un petit calcul

En moyenne, un foyer Ã©quipÃ© dâ€™un Robin Ã©conomise jusquâ€™Ã 1Â 000Â euros par an sur sa facture dâ€™Ã©lectricitÃ©, grÃ¢ce Ã lâ€™autoconsommation et au stockage virtuel.Â Si Robin pilote Ã©galement le chauffe-eau, la pompe Ã chaleur ou la borne de recharge, le client perÃ§oit en plus jusquâ€™Ã 500Â euros de rÃ©compenses en cash par an, versÃ©es directement sur son compte bancaire. Soit jusquâ€™Ã 1Â 500Â euros de gain total annuel. Premier retour terrainÂ : en 2025, un client Mylight150 a cumulÃ© 565Â euros sur sa cagnotte de rÃ©compenses en cash sur la seule annÃ©e Ã©coulÃ©e.