Zendure et Enecsol dÃ©voilent un Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique rÃ©sidentiel intÃ©grÃ©

Zendure, pionnier mondial des systÃ¨mes de gestion de lâ€™Ã©nergie domestique plug-in (HEMS), annonce un partenariat stratÃ©gique avec Enecsol, acteur engagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique dans les Hauts-de-France. Ã€ lâ€™occasion dâ€™un Ã©vÃ©nement organisÃ© Ã Lille, les deux entreprises ont dÃ©voilÃ© une nouvelle solution complÃ¨te combinant la sÃ©rie SolarFlow Mix et le PowerHub, un hub intelligent dÃ©diÃ© Ã lâ€™orchestration Ã©nergÃ©tique du foyer. Avec cette annonce, Zendure franchit un cap en Ã©voluant vers une offre intÃ©grÃ©e associant matÃ©riel et logiciel, conÃ§ue pour rÃ©pondre aux nouveaux enjeux dâ€™autoconsommation, dâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique et de rÃ©silience face aux fluctuations du marchÃ©.

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Lâ€™essor du solaire et les nouveaux usages

Le marchÃ© franÃ§ais de lâ€™Ã©nergie connaÃ®t une transformation rapide. Les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentent dÃ©sormais plus de la moitiÃ© de la production nationale, avec une croissance soutenue du photovoltaÃ¯que. En 2025, 183 000 nouvelles installations ont Ã©tÃ© enregistrÃ©es, confirmant lâ€™intÃ©rÃªt croissant des particuliers pour lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique. Dans un contexte marquÃ© par la volatilitÃ© des prix, lâ€™Ã©volution du cadre tarifaire (TURPE 7) et le dÃ©veloppement des offres dynamiques, les solutions de stockage intelligent deviennent un levier clÃ© pour optimiser la consommation et rÃ©duire les coÃ»ts.

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SolarFlow Mix Series : une base technologique commune

La nouvelle offre repose sur la SolarFlow Mix Series, une plateforme unique dÃ©clinÃ©e en trois configurations pour sâ€™adapter aux diffÃ©rents profils de foyers :

SolarFlow 4000 Mix Pro : destinÃ© aux foyers Ã forte consommation (jusquâ€™Ã 15 000 kWh/an), avec une puissance bidirectionnelle de 4 kW et jusquâ€™Ã 13 kW dâ€™entrÃ©e photovoltaÃ¯que

: destinÃ© aux foyers Ã forte consommation (jusquâ€™Ã 15 000 kWh/an), avec une puissance bidirectionnelle de 4 kW et jusquâ€™Ã 13 kW dâ€™entrÃ©e photovoltaÃ¯que SolarFlow 4000 Mix AC+ : solution de rÃ©trofit pour optimiser les installations solaires existantes, avec intÃ©gration AC jusquâ€™Ã 5 kW

: solution de rÃ©trofit pour optimiser les installations solaires existantes, avec intÃ©gration AC jusquâ€™Ã 5 kW SolarFlow 3000 Mix AC+ : modÃ¨le compact pour logements standards, offrant 3 kW de puissance bidirectionnelle.

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PowerHubÂ : une gestion Ã©nergÃ©tique centralisÃ©e

Au cÅ“ur de cet Ã©cosystÃ¨me, le PowerHub agit comme une plateforme centrale intelligente pilotant la production solaire, le stockage sur batterie et les usages Ã©nergÃ©tiques du foyer, y compris les Ã©quipements Ã forte consommation comme les pompes Ã chaleur ou la recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques. Le systÃ¨me se distingue par :

Une architecture modulaire de 8 Ã 150 kWh, adaptÃ©e aux besoins rÃ©sidentiels Ã©tendus et aux petites applications tertiaires

Une capacitÃ© dâ€™intÃ©gration Ã©levÃ©e, compatible avec des installations photovoltaÃ¯ques avancÃ©es

Une rÃ©silience Ã©nergÃ©tique complÃ¨te, avec alimentation de secours et redÃ©marrage autonome en cas de coupure

Une plateforme ouverte et sÃ©curisÃ©e

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Lâ€™Ã©cosystÃ¨me PowerHub repose sur plusieurs piliers technologiques :

Pilotage local sans dÃ©pendance au cloud, garantissant confidentialitÃ© et rÃ©activitÃ©

CompatibilitÃ© avec les principaux standards du smart home et onduleurs du marchÃ©

Installation simplifiÃ©e pour les professionnels

Architecture de sÃ©curitÃ© renforcÃ©e (ZenGuardâ„¢)

IntÃ©gration native de la recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques

EncadrÃ©Â

Programme European Elite 1,000

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Pour accompagner le dÃ©ploiement de cette nouvelle gÃ©nÃ©ration de solutions, Zendure lance le programme Â« European Elite 1,000 Â». Les 1 000 premiers foyers Ã©quipÃ©s dâ€™au moins deux systÃ¨mes SolarFlow Mix 4000 Pro ou AC+ pourront bÃ©nÃ©ficier dâ€™un PowerHub offert, afin dâ€™accÃ©lÃ©rer lâ€™adoption dâ€™Ã©cosystÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©s en Europe.