Après les parkings, Aéroport Toulouse-Blagnac installe du solaire côté pistes

En partenariat avec Sun’R et l’AREC Occitanie, Aéroport Toulouse-Blagnac franchit une nouvelle étape majeure de sa feuille de route énergétique avec la création d’une centrale photovoltaïque côté piste. Un projet d’envergure qui confirme son rôle de producteur d’énergie renouvelable au service du territoire.

Acteur économique majeur en Occitanie, Aéroport Toulouse-Blagnac fait de la production d’énergie renouvelable et locale un pilier central de sa stratégie RSE. Depuis la mise en service cette année des ombrières sur les écoparcs P5 et P6 mises au point avec le bureau d’études Tecsol, l’aéroport est devenu le premier producteur d’énergie photovoltaïque de la métropole toulousaine. Avec ce nouveau projet de centrale photovoltaïque au sol, ATB poursuit son ambition : contribuer activement à la décarbonation et renforcer l’autonomie énergétique du territoire.

« La solarisation des aéroports représente un enjeu stratégique pour Sun’R «

À la suite d’une consultation lancée fin 2023, Aéroport Toulouse-Blagnac s’est adjoint les compétences et le savoir-faire d’un partenaire spécialisé pour porter le développement d’un projet photovoltaïque d’envergure sur le domaine aéroportuaire. Ce partenariat est composé de Sun’R, filiale du groupe EIFFAGE, et de l’AREC Occitanie, rassemblant ensemble l’expertise du secteur et l’ancrage territorial. « Ce partenariat avec l’aéroport Toulouse-Blagnac illustre pleinement notre engagement aux côtés des acteurs locaux : partager la valeur créée sur le territoire et construire ensemble la gouvernance du projet. La solarisation des aéroports représente un enjeu stratégique pour Sun’R, essentiel pour le déploiement maîtrisé d’une énergie verte et responsable. Dans ce contexte, notre mission est d’accompagner nos partenaires de la conception à l’exploitation, y compris dans des environnements exigeants.” souligne Chloé Clair, présidente Sun’R.

Un projet sur les “délaissés” aéronautiques porté par la société ATB Power

« Pour l’Agence Régionale Energie Climat Occitanie, contribuer à la concrétisation de ce projet est une réussite. Porteur de sens pour le territoire, il est un exemple emblématique et inspirant de l’engagement des acteurs de la filière aéronautique. En co-finançant cette réalisation, portés par l’ambition régionale de faire de l’Occitanie une Région à Energie Positive, nous envoyons un signal fort : en conjuguant nos talents, nous réalisons un projet innovant, favorable à la sobriété et la souveraineté énergétique de notre territoire. » précise Christian Assaf, président AREC Occitanie. Pour porter cette dynamique commune, les partenaires ont créé la société ATB Power. Implantée en zone côté piste, la future centrale photovoltaïque, d’une puissance cible de 56 MWc, permettra de valoriser des “délaissés” aéronautiques. Elle sera conçue, réalisée, exploitée et maintenue par les équipes d’ATB Power. Les mises en service des différentes tranches du projet seront échelonnées entre 2028 et 2029.

Un démonstrateur pilote inédit pour une centrale de 56 MWc à terme

Dès à présent, ATB Power lance la construction d’un démonstrateur photovoltaïque de 1 MWc, première étape de ce vaste projet. Ce démonstrateur, implanté en zone côté ville, vise à sécuriser les conditions de réalisation des chantiers et d’exploitation des différents sites de production qui seront situés en zone côté piste : accès réglementés, formation des équipes, matériel spécifique, coactivité à proximité des pistes et des taxiways, ou encore dispositifs anti-éblouissement. Les équipes d’ATB Power seront formées à travailler dans ce milieu hautement contraint avant d’étendre le dispositif à grande échelle.

« Nous sommes heureux de voir aboutir un dispositif d’une telle envergure, à la fois ambitieux sur le plan technique et porteur de sens pour le territoire. C’est une opération ‘gagnant-gagnant’ : pour l’aéroport, qui accélère dans sa transition énergétique et pour les entreprises et les habitants de la région qui bénéficient d’une source d’énergie durable et locale. » déclare Marie Sauvage, représentante permanente d’ATB société, présidente d’ATB Power.

Encadré

Calendrier prévisionnel

2025 : constitution du groupement avec ATB, la HoldCo Sun’Arec et création d’ATB Power

Novembre 2025 : démarrage des travaux du démonstrateur (1 MWc)

Septembre 2026 : mise en service du démonstrateur

2027 – 2029 : réalisation progressive de la centrale photovoltaïque de 56 MWc côté piste

2030 : exploitation en vitesse de croisière