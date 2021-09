Lumo accompagne CVE pour une seconde tranche de financement participatif de prÃ¨s de 4 millions dâ€™euros

Lumo a signé un mandat sur le marché du financement participatif en France avec 8 millions d’euros de collecte en faveur du développement multi-pays et multi-énergies du groupe CVE – Changeons notre Vision de l’Énergie. Plus de 50% de l’objectif a été exécuté avec succès lors d’une première collecte record en juin 2021, et une seconde collecte nationale a ouvert mercredi 15 septembre à 9h.

8 millions d’euros : c’est le plafond de collecte maximum pour un projet ouvert au financement participatif conformément à la réglementation en vigueur. Et c’est ce montant que Lumo réalise cette année pour accompagner le plan de développement du groupe CVE. Cette levée de fonds s’effectue en deux tranches.

L’investissement citoyen au service d’un champion national

Une première tranche de collecte, proposée en juin 2021, a été bouclée avec succès. 863 investisseurs individuels ont réuni 4 158 000 euros pour co-financer le projet Vision 2025 de CVE : une collecte record, tant en nombre de participants qu’en montant collecté pour Lumo, depuis sa création et parmi les plus conséquentes du marché. Une seconde tranche, proposée aux mêmes conditions, a ouvert mercredi 15 septembre 2021 à 9h, à toutes personnes morales et physiques résidantes en France. Au total, cette opération d’envergure permettra à CVE d’atteindre le montant maximum des 8 millions d’euros de financement participatif prévu dans son plan de financement.

Un modèle d’avenir qui fait de plus en plus de sens.

Lumo offre la possibilité de soutenir le plan de développement multi-pays et multi-énergies du groupe CVE : une opportunité d’investissement dans la transition énergétique, qui finance les installations d’énergie renouvelable d’une PME française, basée à Marseille, avec l’ambition de devenir un « champion » national de la production d’une énergie bas-carbone, locale et en circuit court, en France, au Chili, aux États-Unis et en Afrique. Intégrée au groupe Société Générale depuis 2018, Lumo s’appuie notamment sur son partenaire pour proposer à tous les clients du Groupe, et plus généralement à toutes personnes physiques et morales résidant en France, la possibilité de participer à cette opération d’envergure. Le bénéfice est double : devenir acteur de la transition énergétique et bénéficier des retombées économiques de cet engagement.