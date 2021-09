pHYnix acquiert Vitale, lâ€™un des plus importants projets dâ€™Ã©lectrolyse en Europe, avec une capacitÃ© de 10 MW

pHYnix, producteur indépendant et intégré d’hydrogène renouvelable, filiale d’EverWatt dont l’actionnaire à 74 % est le fonds d’investissement dédié à la transition écologique Transition Evergreen (côté sur Euronext), fait l’acquisition de Vitale. Situé au sud de Madrid, ce projet d’électrolyse est actuellement l’un des plus importants d’Europe avec une capacité de 10 MW !

Avec l’acquisition de Vitale, pHYnix renforce sa position d’acteur français de premier ordre, dans la production d’hydrogène renouvelable dans la péninsule ibérique, à prix compétitif. La construction de Vitale, une unité de 10MW à Alcazar de San Juan, au sud de Madrid, débutera au premier trimestre 2022 et sera terminée en 2023.

Vitale, un projet d’envergure en Espagne, pour une production de 1300 tonnes d’hydrogène par an

L’électrolyseur produira environ 1300 tonnes d’hydrogène renouvelable par an et alimentera plusieurs projets de mobilité verte en Espagne, en particulier dans la région de Madrid, ainsi que des projets à usages industriels. Une partie de la production est destinée à être injectée dans le réseau gaz naturel pour l’exportation dans le cadre d’un projet pilote. « L’acquisition du projet Vitale nous permet de bénéficier des 5 ans de longs travaux administratifs et techniques de ce projet précurseur, initié bien avant la Feuille de Route de l’Hydrogène lancée par le gouvernement espagnol, et le Pacte Vert européen. Cette opération donne un coup d’accélérateur au développement de nos capacités de production et renforce le positionnement de pHYnix comme un acteur clé dans la migration rapide de l’industrie et du transport vers ce nouveau vecteur énergétique décarboné, en fournissant un hydrogène renouvelable à prix compétitif. », explique Jean-Pierre Riche, Président de pHYnix.

Développement d’une vingtaine d’installations en France, en Espagne et au Portugal

Après cette première unité de 10MW à Alcazar de San Juan, pHYnix prépare de nouvelles installations de production pour atteindre une puissance installée d’électrolyseurs de plus de 1 GW en 2030 (300MW en 2026). Les unités seront réparties entre des sites destinés à la consommation locale (entre 5 et 20 MW de puissance d’électrolyse) en France, Espagne et Portugal et des macro-sites en Ibérie de plus de 100MW, intégrés dans l’infrastructure de gaz naturel et axée sur l’exportation en Europe. Par ailleurs, pHYnix travaille actuellement sur le développement de projets pilotes de mobilité urbaine et interurbaine dans plusieurs régions de France, ainsi que sur des solutions de décarbonation de la chaleur industrielle pour des grands consommateurs dans le cadre de partenariats avec les administrations publiques, les centres technologiques, les fournisseurs et différents acteurs du secteur de l’énergie.

Encadré

pHYnix, producteur européen d’hydrogène renouvelable à prix compétitif

Société européenne dont le siège est basé à Paris et les équipes réparties entre la France, l’Espagne et le Portugal, pHYnix est un acteur indépendant dédié à la production, transformation et commercialisation de l’hydrogène renouvelable. Filiale d’EverWatt, producteur d’énergies décentralisées et décarbonées au service de la Transition Energétique des Territoires, pHYnix a pour mission de contribuer à la migration rapide vers ce nouveau vecteur énergétique en fournissant un hydrogène renouvelable à prix compétitif.