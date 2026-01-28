L’UE installe 27,1 GWh de nouvelles batteries en 2025 : une croissance record

Pour la douziÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, l’UE a installÃ© un niveau record de systÃ¨mes de stockage par batterie. En 2025, 27,1 GWh ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©es, soit une croissance annuelle de 45 %, principalement alimentÃ©es par des systÃ¨mes Ã l’Ã©chelle des services publics. Cela confirme que l’Europe a dÃ©jÃ multipliÃ© son parc de batteries par dix depuis 2021, passant de 7,8 GWh Ã 77,3 GWh aujourd’hui. Pour rÃ©pondre Ã ses besoins en flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique d’ici 2030, l’UE doit dÃ©sormais rÃ©pÃ©ter cette multiplication par dix, atteignant environ 750 GWh d’ici la fin de la dÃ©cennie. La preuve par dixÂ !

Le rapport montre que les systÃ¨mes Ã l’Ã©chelle des services publics sont devenus le moteur principal de l’expansion europÃ©enne du stockage par batterie, offrant 55 % de toute la nouvelle capacitÃ© ajoutÃ©e en 2025 et marquant un changement clair dans la structure du marchÃ©. L’amÃ©lioration des conditions de marchÃ© et de meilleurs cadres politiques ont permis Ã des projets Ã grande Ã©chelle d’atteindre des niveaux records.

Â«Â Les investisseurs sont prÃªts, la technologie est mature et les bÃ©nÃ©fices du systÃ¨me sont clairsÂ Â»

Â« Le marchÃ© europÃ©en du stockage par batteries connaÃ®t une croissance rapide et fournit la capacitÃ© flexible dont notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique a urgemment besoin. La forte adoption des batteries Ã l’Ã©chelle des utilitÃ©s en 2025 montre que les investisseurs sont prÃªts, que la technologie est mature et que les bÃ©nÃ©fices du systÃ¨me sont clairs. Mais nous devons maintenant accÃ©lÃ©rer considÃ©rablement le dÃ©ploiement. Pour soutenir la sÃ©curitÃ© et la compÃ©titivitÃ© de l’UE, nous avons besoin d’une flotte de batteries capable de soutenir un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique entiÃ¨rement flexible et basÃ© sur les Ã©nergies renouvelables Â» prÃ©cise Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe. Bien que le stockage continue de jouer un rÃ´le essentiel pour les particuliers, les batteries rÃ©sidentielles ont, de leur cÃ´tÃ©, diminuÃ© pour la deuxiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, chutant de 6 % Ã 9,8 GWh, principalement en raison de la baisse des prix de l’Ã©lectricitÃ© et de la rÃ©duction des dispositifs de soutien. Les systÃ¨mes de batteries commerciaux et industriels ont connu une croissance modeste mais restent un segment plus restreint du marchÃ©.

L’Europe a dÃ©veloppÃ© une solide base industrielle intermÃ©diaire

Le rapport met Ã©galement en avant l’Ã©tat de la fabrication de batteries dans l’UE, notant que l’Europe a dÃ©veloppÃ© une solide base industrielle intermÃ©diaire, avec une capacitÃ© nominale de production de cellules de batterie de 252 GWh en 2025, mais qu’elle fait encore face Ã d’importants lacunes structurelles. Bien que l’UE affiche de fortes capacitÃ©s dans la production d’Ã©lectrolytes et de sÃ©parateurs, la fabrication de matÃ©riaux actifs Ã cathodes et anodes reste limitÃ©e, et plus de 90 % de la capacitÃ© des cellules existantes est destinÃ©e aux vÃ©hicules Ã©lectriques plutÃ´t qu’au stockage stationnaire. Les reports de projets et les coÃ»ts de production relativement Ã©levÃ©s continuent de mettre en question la compÃ©titivitÃ©, soulignant la nÃ©cessitÃ© d’une chaÃ®ne de valeur europÃ©enne des batteries plus rÃ©siliente et pleinement intÃ©grÃ©e.

Le rapport dÃ©finit trois domaines prioritaires pour l’UE afin d’Ã©tendre efficacement le stockage par batteries :

1. AccÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du BESS

Simplifiez et accÃ©lÃ©rez l’obtention des permis pour le stockage et les projets hybrides.

Priorisez les projets matures et adaptÃ©s Ã la grille dans les files d’attente de connexion.

RÃ©soudre les barriÃ¨res tarifaires et permettre un accÃ¨s Ã©quitable Ã tous les marchÃ©s de l’Ã©lectricitÃ©.

2. Construire des chaÃ®nes d’approvisionnement abordables et rÃ©silientes

Soutenez la fabrication de batteries dans l’UE grÃ¢ce Ã des investissements ciblÃ©s et Ã l’innovation.

Renforcer l’accÃ¨s aux matiÃ¨res premiÃ¨res critiques et augmenter la capacitÃ© de recyclage.

DÃ©velopper des partenariats stratÃ©giques mondiaux pour diversifier l’offre.

3. Renforcer la qualitÃ©, la sÃ©curitÃ© et la durabilitÃ©

Harmoniser les normes de sÃ©curitÃ© Ã l’Ã©chelle de l’UE et la dÃ©claration des incidents.

AmÃ©liorer les rÃ¨gles pour le recyclage et les batteries de seconde vie.

Mettre en Å“uvre une divulgation robuste de l’empreinte carbone Ã travers toute la chaÃ®ne de valeur des batteries.

Â« Les donnÃ©es de cette annÃ©e montrent que le marchÃ© du stockage europÃ©en reprend de la vitesse, en particulier dans les systÃ¨mes Ã grande Ã©chelle. ParallÃ¨lement, le dÃ©clin des batteries distribuÃ©es nous rappelle que nous avons encore besoin d’un soutien politique plus clair pour dÃ©bloquer davantage d’investissements pour les entreprises et les mÃ©nages. La fabrication de batteries dans l’UE a rÃ©alisÃ© des progrÃ¨s significatifs ces derniÃ¨res annÃ©es, mais l’incertitude subsiste. Les batteries restent les meilleurs alliÃ©s des Ã©nergies renouvelables, essentielles pour intÃ©grer l’Ã©nergie propre, stabiliser le systÃ¨me et assurer la transition Ã©nergÃ©tique de l’Europe. En regardant vers l’avenir, accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement dans tous les segments sera essentiel pour atteindre les objectifs europÃ©ens Â» conclut Antonio Arruebo, auteur principal du rapport et analyste de marchÃ© chez SolarPower Europe.

www.solarpowereurope.org/insights/outlooks/eu-battery-storage-market-review-2025-1