La France adopte une trajectoire de rÃ©chauffement de rÃ©fÃ©rence pour guider lâ€™adaptation au changement climatique

La France franchit une Ã©tape dÃ©cisive de sa politique dâ€™adaptation au changement climatique en intÃ©grant, pour la premiÃ¨re fois, une Trajectoire de RÃ©chauffement de RÃ©fÃ©rence (TRACC) dans le cadre juridique national. ExplicationsÂ !

AnnoncÃ©e par Monique Barbut, ministre de la Transition Ã©cologique, de la BiodiversitÃ© et des NÃ©gociations internationales sur le climat et la nature, cette trajectoire TRACC est inscrite dans le Code de lâ€™environnement par dÃ©cret et sâ€™intÃ¨gre au 3áµ‰ Plan national dâ€™adaptation au changement climatique (PNACC-3). Elle vise, dâ€™ici 2030, Ã intÃ©grer systÃ©matiquement lâ€™adaptation climatique dans lâ€™ensemble des politiques publiques, notamment en matiÃ¨re de santÃ©, dâ€™Ã©conomie, dâ€™urbanisme, dâ€™agriculture et dâ€™amÃ©nagement du territoire, incluant la construction, la rÃ©novation des infrastructures et la prÃ©vention des risques.

La TRACC : une trajectoire commune issue de la science du climat

La TRACC dÃ©finit des hypothÃ¨ses de rÃ©chauffement fondÃ©es sur les travaux du GIEC et les projections climatiques disponibles pour la France. Elle retient un rÃ©chauffement de lâ€™ordre de +2 Â°C dÃ¨s 2030, +2,7 Â°C en 2050 et jusquâ€™Ã +4 Â°C Ã horizon 2100, par rapport Ã lâ€™Ã¨re prÃ©-industrielle, pour la France hexagonale. En fixant une trajectoire unique, la TRACC devient la boussole partagÃ©e de lâ€™Ã‰tat, des collectivitÃ©s, des entreprises et des citoyens pour Ã©valuer les risques climatiques et adapter les politiques publiques, les investissements et les projets. Câ€™est une premiÃ¨re Ã©tape pour construire collectivement notre stratÃ©gie dâ€™adaptation au changement climatique.

Un dÃ©cret qui fait du climat futur une donnÃ©e Ã prendre en compte

Le dÃ©cret en Conseil dâ€™Etat, publiÃ© le 23 janvier, intÃ¨gre la TRACC dans le code de lâ€™environnement en indiquant ses modalitÃ©s de dÃ©finition et les conditions de sa mise Ã jour. Le dÃ©cret est accompagnÃ© dâ€™un arrÃªtÃ© qui vient prÃ©ciser les niveaux de rÃ©chauffement de cette trajectoire. ConcrÃ¨tement, pour les citoyens et les territoires, cela se traduira par une rÃ©vision des plans de prÃ©vention des risques naturels (inondations, feux de forÃªt, glissements de terrain) afin dâ€™y intÃ©grer les projections de la TRACC (par exemple, lâ€™extension des zones inondables ou de nouvelles restrictions de construction). Lâ€™approche retenue est dâ€™intÃ©grer la TRACC dans le code de lâ€™environnement pour pouvoir progressivement y faire rÃ©fÃ©rence dans les documents de planification et sectoriels pertinents.

Des projets conÃ§us pour durer dans un climat plus chaud

Pour les entreprises et les secteurs Ã©conomiques, les normes techniques encadrant la construction et lâ€™entretien des infrastructures (routes, ponts, centrales Ã©lectriques) Ã©volueront Ã©galement, afin de tenir compte de ces nouvelles contraintes climatiques (par exemple, des rails de train conÃ§us pour rÃ©sister Ã des tempÃ©ratures plus Ã©levÃ©es). En dimensionnant les ouvrages, les infrastructures et les services publics pour le climat de demain, la TRACC permet dâ€™Ã©viter des reconstructions rÃ©pÃ©tÃ©es, coÃ»teuses et parfois inefficaces. Câ€™est Ã la fois une mesure de prÃ©vention pour protÃ©ger les populations exposÃ©es aux canicules, aux inondations ou aux sÃ©cheresses, et une garantie de bon usage de lâ€™argent public en finanÃ§ant des projets conÃ§us pour durer dans un climat plus chaud et avec des Ã©vÃ¨nements climatiques plus frÃ©quents et plus intenses.

Une trajectoire construite avec les territoires et les citoyens

Les modalitÃ©s dâ€™utilisation de la TRACC sâ€™appuient sur une concertation avec les acteurs de terrain et une transparence vis-Ã -vis du public. Les textes ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s aux Ã©lus puis soumis Ã consultation publique Ã lâ€™automne 2025, afin de favoriser lâ€™appropriation par tous et une mise en Å“uvre cohÃ©rente sur lâ€™ensemble du territoire. La TRACC constituera ainsi un outil central des COP territoriales. Enfin, pour mener Ã bien ces actions, les acteurs de lâ€™adaptation au changement climatique peuvent sâ€™appuyer sur un ensemble de services climatiques mettant Ã leur disposition les diffÃ©rentes donnÃ©es climatiques de rÃ©fÃ©rence aux Ã©chelles nationale et locale et permettant dÃ©jÃ de les exploiter pour lâ€™aide Ã la dÃ©cision.

Â«Â Dire la vÃ©ritÃ© sur le climat qui nous attendÂ Â»

Ces projections climatiques locales sont dâ€™ores et dÃ©jÃ disponibles gratuitement sur le site de MÃ©tÃ©o-France DRIAS â€“ les futurs du climat. Â« Canicules Ã rÃ©pÃ©tition, inondations, sÃ©cheresses : derriÃ¨re ces Ã©vÃ©nements, il y a des vies bousculÃ©es, des familles dÃ©placÃ©es, des territoires meurtris. La TRACC sâ€™appuie sur la science pour dire la vÃ©ritÃ© sur le climat qui nous attend et nous donner les moyens dâ€™anticiper plutÃ´t que de rÃ©parer dans lâ€™urgence. Adapter dÃ¨s maintenant nos bÃ¢timents, nos infrastructures et nos services publics, câ€™est protÃ©ger les FranÃ§ais, surtout les plus vulnÃ©rables, et câ€™est un devoir envers nos enfants : leur lÃ©guer une sociÃ©tÃ© qui aura eu le courage de regarder la rÃ©alitÃ© en face et dâ€™agir Ã temps Â» prÃ©cise Monique Barbut, ministre de la Transition Ã©cologique, de la BiodiversitÃ© et des NÃ©gociations internationales sur le climat et la nature.