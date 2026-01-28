Rencontres Solaires de lâ€™Est 2026 Ã  Mutzig : la filiÃ¨re locale serre les rangs face aux errements du gouvernement

Les Rencontres Solaires de lâ€™Est ont rÃ©uni plus de 500 participants Ã la salle du DÃ´me de Mutzig le 27 janvier dernier pour leur 3Ã¨meÂ Ã©dition. Celles-ci ont Ã©tÃ© lâ€™occasion de rÃ©unir les donneurs dâ€™ordre privÃ©s, les collectivitÃ©s territoriales et la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que rÃ©gionale qui est dans lâ€™attente dâ€™un cadre rÃ¨glementaire clair. Au programme : tables rondes, salon professionnel avec 32 exposants, ateliers, temps conviviauxâ€¦ Un constatÂ : lâ€™absence de cap gouvernemental fragilise la filiÃ¨re localeâ€¦

En Grand Est, comme ailleurs sur le territoire national, la filiÃ¨re PV doit faire face Ã lâ€™absence de cap et de cadre rÃ©glementaire en matiÃ¨re dâ€™installation photovoltaÃ¯que. Ainsi, il nâ€™y a pas de cadre de soutien concernant les installations de plus de 100 kWc en toitures mettant en pÃ©ril les installateurs locaux. Par ailleurs, les dÃ©veloppeurs sont Ã©galement impactÃ©s par lâ€™absence de nouveaux appels dâ€™offres Ã moyens termes. Comme le rappelle MichaÃ«l Godet, PrÃ©sident de Cap Ã lâ€™Est Â«Â des entreprises, confrontÃ©es Ã la baisse dâ€™activitÃ© doivent dâ€™ores et dÃ©jÃ supprimer des emplois, ce qui est profondÃ©ment dÃ©plorableÂ Â». Les diffÃ©rents partenaires dont la RÃ©gion Grand Est ont rappelÃ© en discours dâ€™ouverture le besoin dâ€™une publication rapide de la PPE 3 avec des objectifs ambitieux pour lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que.

De nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques et juridiques pour ne plus dÃ©pendre uniquement des tarifs dâ€™achat

Câ€™est donc logiquement que la premiÃ¨re table ronde avait pour thÃ©matique Â« Face Ã la baisse des soutiens publics, quels nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques et juridiques pour les projets photovoltaÃ¯quesÂ ?Â Â» SÃ©bastien Landais, prÃ©sident de lâ€™entreprise Enerfox a mis en Ã©vidence les solutions de pilotage permettant de renforcer lâ€™adÃ©quation entre les moments de production des centrales PV et les besoins de consommation. De son cÃ´tÃ©, Patrice Thil a exposÃ© lâ€™intÃ©rÃªt que peut reprÃ©senter lâ€™autoconsommation collective pour une entreprise, malgrÃ© encore certaines lourdeurs administratives persistantes. Enfin, Nicolas Foubert dâ€™HervÃ© Thermique a soulignÃ© le potentiel du stockage permettant dâ€™augmenter le taux dâ€™autoconsommation.

Cette thÃ©matique a dâ€™ailleurs Ã©tÃ© davantage dÃ©veloppÃ© en aprÃ¨s-midi lors dâ€™un atelier intitulÃ© Â« Solaire PV, Ã©lectromobilitÃ©, petit stockage : quelles complÃ©mentaritÃ©s ?Â Â» Â Jean-FranÃ§ois Camus dâ€™EDF y a ainsi rappelÃ© le potentiel du Vehicule to Grid (V2G) qui devrait connaÃ®tre de belles perspectives de dÃ©veloppement avec lâ€™arrivÃ©e de la R5 Ã©lectrique. Alain Bion de Solplanet a soulignÃ© lâ€™utilitÃ© du stockage intelligent permettant dâ€™optimiser les performances de lâ€™installation PV et donc de sa rentabilitÃ©. David GrÃ©au dâ€™Enerplan a de son cÃ´tÃ© mis en Ã©vidence un cadre rÃ©glementaire encore trop prÃ©caire et dÃ©favorable pour le petit stockage. Les intervenants se sont accordÃ©s sur un dÃ©veloppement nÃ©cessaire du stockage pour mieux intÃ©grer le solaire, qui devrait sâ€™opÃ©rer rapidement.

Le solaire, une solution locale plÃ©biscitÃ©e par les territoires

La seconde table ronde sâ€™est intÃ©ressÃ©e au rÃ´le de lâ€™Ã©cosystÃ¨me solaire photovoltaÃ¯que comme moteur de dÃ©veloppement territorial local. Julia Muller de la SEM Grand Est Energies a mis en lumiÃ¨re le fort intÃ©rÃªt des collectivitÃ©s locales pour le dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que notamment lorsquâ€™elles peuvent avoir une place dans la gouvernance de la sociÃ©tÃ© de projet. Lâ€™occasion Ã©galement de valoriser lâ€™investissement citoyen dans ce type de parc. CÃ©cile Cantrelle, prÃ©sidente de Voltec Solar a exposÃ© le rÃ´le important de la filiÃ¨re PV dans le dynamisme Ã©conomique local. Â«Â Nos salariÃ©s sont Ã©galement des habitants de notre territoire souvent propriÃ©taires dâ€™une installation solaire qui demeurent les meilleurs ambassadeurs de nos produitsÂ Â». Enfin, Charline Rollet en a profitÃ© pour prÃ©senter le programme Â«Â les potentiels solairesÂ Â» visant Ã former 1500 jeunes et demandeurs dâ€™emplois dans les mÃ©tiers du photovoltaÃ¯que en Grand Est. Le photovoltaÃ¯que fait Ã©galement rayonner lâ€™emploi local dans les territoires ruraux.

Tracer le chemin de la transition Ã©nergÃ©tique

La journÃ©e sâ€™est achevÃ©e sur une confÃ©rence de clÃ´ture sur la thÃ©matique de la mobilitÃ© avec lâ€™intervention de JÃ©rÃ´me Zindy et AurÃ©lien Bigo, experts mobilitÃ©. Ils ont rappelÃ© la nÃ©cessaire dÃ©carbonation de notre mobilitÃ© qui passe par lâ€™Ã©lectrification des usages mais Ã©galement lâ€™importance de sâ€™interroger sur nos besoins. Ainsi, les vÃ©hicules lÃ©gers intermÃ©diaires, parfois solarisÃ©s, offrent une vraie solution entre le vÃ©lo et la voiture.