L’UE devrait installer moins de centrales solaires en 2025 que l’annÃ©e derniÃ¨re, premiÃ¨re baisse annuelle en une dÃ©cennie

La nouvelle analyse semestrielle du marché solaire photovoltaïque de l’UE de SolarPower Europe révèle que pour 2025, le marché annuel devrait se contracter pour la première fois depuis 2015, avec un fléchissement prévu de -1,4 % dans le scénario le plus probable. Incident de parcours ou tendance lourde ?

En 2025, le solaire européen fléchit. Cela fait suite aux expansions annuelles exceptionnelles des marchés en 2022 (+47 %) et 2023 (+51 %), et à la stagnation de la croissance en 2024 (+3,3 %). En 2025, selon les prévisions actuelles, l’UE devrait installer 64,2 GW, contre 65,1 GW en 2024. Les nouvelles installations contribuent à atteindre l’objectif solaire de 400 GW de la Commission européenne pour 2025 – d’ici la fin de l’année, le bloc devrait accueillir 402 GW. L’honneur est sauf.

La tendance actuelle suggère que l’Europe n’atteindra pas ses objectifs,

Afin d’atteindre l’objectif de 2030 et d’atteindre les objectifs de décarbonation et de compétitivité du continent, l’Europe doit installer près de 70 GW par an pendant le reste de la décennie. La tendance actuelle suggère que l’Europe n’atteindra pas ses objectifs, avec 723 GW d’énergie solaire photovoltaïque d’ici 2030, contre 750 GW nécessaires. L’analyse intervient alors que les performances de l’énergie solaire pour l’Europe font la une des journaux. Selon M. Ember, pour la première fois, l’énergie solaire a fourni la majeure partie de l’électricité mensuelle de l’UE en juin. Selon les Nations unies, les énergies renouvelables sont à l’origine d’un tiers de la croissance économique de l’UE. L’IRENA nous dit que l’énergie solaire est 41 % moins chère que les alternatives à base de combustibles fossiles les moins chères. « Le nombre peut sembler petit, mais le symbolisme est grand. Le déclin du marché, au moment même où l’énergie solaire est censée s’accélérer, mérite l’attention des dirigeants de l’UE. L’Europe a besoin d’une électricité compétitive, d’une sécurité énergétique et de solutions climatiques. L’énergie solaire répond à tous ces besoins. Les décideurs politiques doivent maintenant mettre en place les cadres d’électrification, de flexibilité et de stockage d’énergie qui stimuleront le succès de l’énergie solaire pendant le reste de la décennie » insiste Dries Acke, directeur général adjoint de SolarPower Europe.

Le ralentissement prévu des installations solaires est principalement dû à un segment des toitures en déclin, en particulier l’énergie solaire domestique

Sur les marchés traditionnellement forts de l’énergie solaire résidentielle, comme l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie et la Hongrie, les ménages reportent désormais leurs installations à mesure que l’impact de la crise énergétique de 2022 s’estompe. Pour la plupart de ces marchés, le retrait des programmes d’incitation sans remplacements adéquats se traduit par un effondrement du marché des toitures résidentielles de plus de 60 % par rapport à 2023. De même, la Pologne, l’Espagne et l’Allemagne connaissent une baisse de plus de 40 %.

La nouvelle analyse prévoit que l’énergie solaire à grande échelle devrait continuer à croître dans l’UE cette année

En 2025, le segment du solaire à grande échelle devrait contribuer à environ la moitié de tous les nouveaux ajouts de capacité. Depuis 2022, l’amélioration de la conception des enchères a contribué à rétablir la confiance, avec un record de 20 GW d’énergie solaire à grande échelle attribués en 2024 dans l’UE. Les projets de stockage hybrides et colocalisés, en particulier en Allemagne et en Bulgarie, jouent un rôle moteur dans la stimulation de l’énergie solaire déployée via les appels d’offres. L’Allemagne est en tête des enchères solaires, suivie des Pays-Bas, de la France et de l’Italie, la Pologne et l’Irlande passant également à l’échelle.

Le déploiement d’enchères qui incitent à la flexibilité et à l’hybridation, essentiel à la résilience du solaire à grande échelle

Pour l’avenir, les calendriers des enchères de 2025 suggèrent que la capacité solaire à grande échelle est appelée à augmenter. Le dernier appel d’offres allemand en matière d’innovation a attiré 158 offres totalisant plus de 2 GW, principalement pour le stockage hybride solaire. Les prix sont tombés à 0,05 €/kWh, contre 0,07 €/kWh lors d’une enchère similaire en octobre, qui n’avait attribué que 487 MW. Le déploiement d’enchères bien conçues, qui incitent à la flexibilité et à l’hybridation (avec le stockage et/ou l’éolien), est essentiel à la résilience du solaire à grande échelle.

Les contrats d’achat d’électricité d’entreprise (cPPA) vacillent

Alors que les enchères solaires se renforcent, les contrats d’achat d’électricité d’entreprise (cPPA) vacillent. Les cPPA ont été un moteur clé de l’énergie solaire à grande échelle ces dernières années, offrant aux développeurs et aux entreprises une certitude de prix à long terme. Cependant, en 2025, la baisse des prix de l’électricité a réduit l’incitation des acheteurs à signer des accords à long terme. Les nouvelles signatures de PPA solaires ont chuté de 41 % entre le premier et le deuxième trimestre de cette année, soulevant des questions sur les performances à court terme du marché. L’amélioration du cadre qui soutient ces contrats sera essentielle pour libérer leur plein potentiel.