ZE Energy prend ancrage en Italie

ZE Energy, producteur indépendant d’électricité renouvelable et pionnier du solaire hybride (photovoltaïque + stockage) adapté à l’Europe continentale, poursuit son expansion en Europe avec une première implantation en Italie. Vous prendrez bien un petit Spritz ?

ZE Energy porte deux projets majeurs en Italie, l’un déjà en service et l’autre en préparation. Ces deux projets marquent cette nouvelle étape pour l’entreprise française, et illustrent une nouvelle manière de développer le modèle hybride à travers l’hybride « virtuel ».

À Monfalcone, une centrale de stockage au service de la stabilité du réseau italien

Le premier projet, déjà opérationnel, est situé à Monfalcone, ville de 30 000 habitants dans la région du Frioul-Vénétie. ZE Energy y exploite une centrale de stockage autonome de 12 MWh, implantée sur un site de 2500 m². Raccordée au réseau de transport d’électricité italien TERNA, cette unité participe notamment au mécanisme de “Fast Reserve”, un service de régulation ultra-rapide destiné à accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables, et y assure également le déplacement de production renouvelable des heures de forte production vers les heures de forte demande.

Spritz, un projet photovoltaïque situé au sud du lac de Garde

Le second projet, Spritz, a été lauréat fin mars d’un appel d’offres FER-E. Il sera situé dans le Nord de l’Italie, au sud du lac de Garde. ZE Energy y réalisera une centrale photovoltaïque de 10 MW, dont la mise en service est prévue au 3ème trimestre 2026. Le chantier débutera dans les prochains mois. La combinaison de ces deux actifs constitue une nouvelle déclinaison du modèle hybride porté par ZE Energy : il s’agit d’un projet hybride « virtuel », car les deux actifs ne sont pas situés sur le même site. « L’Italie s’est fixé un cap ambitieux : 70 % d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2030. Dans ce contexte, le solaire – en forte croissance – et le stockage jouent un rôle clé dans l’équilibre du réseau. Grâce à nos solutions, nous accompagnons cette transition en facilitant l’intégration des énergies renouvelables et en réduisant la volatilité des prix de l’électricité », explique Mathieu Lassagne, CEO de ZE Energy.

Encadré

Des perspectives de développement portée par une nouvelle levée de fonds

Forte d’une levée de fonds de 54 M€ bouclée fin 2024, ZE Energy poursuit son développement en France. D’ici quelques mois, l’entreprise l’inaugurera le projet Vert, dans les Landes, fruit du partenariat avec Orange France pour l’achat de 90 GWh/an d’électricité solaire grâce à un nouveau parc hybride. A l’échelle européenne, ZE Energy poursuit également sa croissance en Italie et en Allemagne, ses marchés d’implantation actuels.