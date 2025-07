ENGIE franchit le cap dâ€™un gigawatt dâ€™Ã©nergies renouvelables installÃ©es en rÃ©gion Grand Est

Avec la mise en service du parc éolien d’Audunois Nord (Meurthe-et-Moselle), ENGIE totalise plus d’1 gigawatt (GW) installé d’énergies renouvelables en Grand Est et confirme sa contribution majeure aux ambitions de la région en matière de production d’électricité renouvelable. Le parc éolien d’Audunois Nord souligne l’ancrage territorial du spécialiste des énergies solaire et éolienne en France et sa capacité à co-développer des projets avec des collectivités engagées dans la transition énergétique.

Le parc éolien d’Audunois Nord, 6 éoliennes, 21,6 MW, vient compléter un parc de 2 éoliennes déjà inauguré en 2019 par les partenaires. Les deux installations totalisent 25,6 MW de capacité installée et couvrent les besoins en électricité d’environ 25 000 habitants, soit la totalité des habitants de la Communauté de communes Cœur du Pays Haut. « Ce projet incarne les dynamiques territoriales puissantes en faveur des énergies renouvelables. Il reflète la vision stratégique de la région Grand Est, territoire clé pour notre développement en France, qui a su réunir les conditions nécessaires pour renforcer son attractivité économique grâce aux renouvelables. En tant que premier producteur d’éolien et de solaire en France, avec près de 5 GW de capacités installées, ENGIE Green est fier d’accompagner les territoires dans leurs ambitions de décarbonation, en leur proposant des solutions adaptées à leurs réalités locales. »

Un territoire d’apprentissage et d’expertise

Avec la mise en service de ce parc, ENGIE franchit la barre de 1 GW éolien et solaire installé dans la région Grand Est et confirme son leadership en matière d’énergies renouvelables avec 48 parcs éoliens et 7 centrales solaires en exploitation dont la production couvre en moyenne la consommation électrique de plus de 800 000 habitants. Acteur depuis plus de deux décennies du développement éolien et solaire dans la région, ENGIE y a développé son expertise et de nombreuses innovations. Ses équipes ont élaboré un modèle de concertation et de dialogue basé sur un ancrage local fort et des partenariats structurants. La préservation de la biodiversité a fait l’objet d’initiatives inédites associant experts en environnement, élus, agriculteurs et associations locales. Des outils ont été perfectionnés notamment pour la préservation de l’avifaune et des chauves-souris.

« Le Grand Est s’affirme comme l’un des territoires les plus engagés de France en matière de transition énergétique »

La dynamique locale a justifié l’installation en 2009 d’un Centre de conduite et de supervision à Châlons-en-Champagne, ayant pour but d’améliorer la performance de l’intégralité des parcs solaires et éoliens exploités par ENGIE en France. « Le Grand Est s’affirme comme l’un des territoires les plus engagés de France en matière de transition énergétique. Ce parc éolien d’Audunois Nord illustre la nécessaire coopération entre collectivités, acteurs publics et privés pour produire une énergie propre, locale et créatrice de valeur pour nos territoires. Le Grand Est poursuit résolument son ambition : devenir une région exemplaire en matière d’énergies renouvelables et de neutralité carbone. » souligne Franck Leroy, Président de la Région Grand Est.

Encadré

Les habitants du Grand Est très favorables aux EnR

L’étude IFOP x ENGIE a révélé que les Français avaient une perception positive des énergies renouvelables. Dans la région Grand Est, à l’instar du reste de la France, 84 % en ont une bonne image et 24 % une très bonne. Ils sont plus spécifiquement 79 % à avoir une bonne image de l’éolien et ce chiffre monte à 87% chez les riverains des parcs. Etude IFOP avril 2025 auprès de 12029 Français représentatif de la population française dont 1000 habitants du Grand Est.