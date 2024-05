En OuzbÃ©kistan, Voltalia lance la construction de la centrale solaire de Sarimay et accÃ©lÃ¨re dans le stockage

En Ouzbékistan, lancement de la construction de la centrale solaire de Sarimay et forte accélération dans le stockage par batteries. Voltalia annonce le lancement des travaux de la centrale Sarimay Solar, d’une capacité de 126 mégawatts. A cette occasion, Voltalia a conclu deux nouveaux accords de partenariat portant sur le stockage : l’extension du complexe de Sarimay avec l’ajout de batteries de 50 mégawatts / 100 mégawattheures et la création d’un nouveau complexe de batteries de 500 mégawatts / 1000 mégawattheures.

La construction de la centrale de Sarimay Solar a débuté. Sa mise en service est prévue pour le deuxième semestre 2025. D’une capacité de 126 mégawatts, la centrale solaire permettra d’éviter l’émission de 116 000 tonnes de CO 2 par an. Le contrat de vente d’électricité, d’une durée d’au moins 25 ans, a été remporté en 2022 dans le cadre d’un appel d’offres géré par la SFI, filiale de la Banque mondiale. Pour le financement du projet, Voltalia a mandaté la BERD (Banque européenne de reconstruction et de développement) ainsi que la JICA (Japan International Cooperation Agency). La centrale solaire fait partie d’un complexe multi-énergies situé dans la région de Khorezm, dont les projets éolien et de stockage sont en cours de développement :

Une unité de stockage par batteries, d’une capacité de 50 mégawatts / 100 mégawattheures, fait désormais l’objet d’un accord cadre dont le contrat de vente à long terme sera signé à l’été 2024. Sa construction devrait être lancée dès 2024.

Par ailleurs, le potentiel d’un futur parc éolien de 100 mégawatts fait l’objet d’une évaluation détaillée. La construction du parc éolien pourrait être lancée à moyen terme.

Nouveau complexe de stockage : signature d’un partenariat pour un projet de très grande taille

Lors du Forum International des Investissements de Tachkent, qui s’est tenu les 2 et 3 mai 2024 dans la capitale ouzbèke, Voltalia a signé un protocole d’entente pour le développement, le financement, la construction et la maintenance d’un complexe de stockage par batteries. Ce complexe, qui sera adossé à un contrat de vente à long terme, aura une capacité de 500 mégawatts / 1000 mégawattheures.

Le partenariat tripartite entre le ministère de l’Énergie, le ministère de l’Investissement et du commerce extérieur (MIFT) et Voltalia vise à accompagner la croissance de la production d’énergie renouvelable dans le pays en garantissant la stabilité et la pérennité de son réseau électrique.

Complexe de Shurkul : rappel

Voltalia a signé en octobre 2023 un accord cadre pour le développement, le financement, la construction et la maintenance du complexe hybride Artimisya dans la région de Boukhara. D’une puissance globale de 500 mégawatts, et adossé à des contrats de vente à long terme, ce complexe associera solaire, éolien et stockage par batteries. Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia déclare : « Le lancement des travaux à Sarimay et la conclusion d’un accord pour un nouveau complexe de stockage illustrent notre engagement à renforcer notre présence en Ouzbékistan. Ces initiatives témoignent de notre détermination à jouer un rôle important dans la transformation énergétique du pays, en offrant des solutions novatrices qui soutiennent la décarbonation et la stabilité des infrastructures électriques du pays. Par ailleurs, en proposant des contrats de vente à long terme pour des projets de stockage majeurs à l’échelle nationale et internationale, l’Ouzbékistan offre la possibilité d’une accélération de la stratégie de Voltalia dans le stockage par batteries sans exposition aux fluctuations de prix dans les marchés électriques. »