10Ã¨me Colloque national photovoltaÃ¯que du SER : Â« Solaire : Ã©nergie des territoires, pilier de notre souverainetÃ© Â»

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) organise le 20 mai 2025 au Palais de la Bourse à Bordeaux, le 10ème Colloque national photovoltaïque intitulé « Solaire : énergie des territoires, pilier de notre souveraineté ». Certainement l’un des colloques les attendus et les plus importants de ces dernières années au vu de l’actualité qui anime la filière !

Cet événement majeur rassemblera l’ensemble des acteurs nationaux et européens de la filière solaire photovoltaïque et offrira un tour d’horizon complet sur les sujets prioritaires du secteur autour de deux grandes séquences :

1. Nouveaux modèles pour un système électrique durable

2. Solaire photovoltaïque : accélérer l’autonomie énergétique et l’acceptabilité locale

En 2024, le secteur du photovoltaïque a continué d’enregistrer des progrès significatifs. Avec l’ajout de 4,6 GW, la puissance raccordée au réseau Enedis dépasse désormais les 22 GW. Toutefois, ces derniers mois, la filière a fait face à plusieurs défis : volonté du Gouvernement de ralentir le déploiement du solaire en toiture et sur ombrières de parking, proposition de loi visant à revoir les conditions de déploiement de l’agrivoltaïsme, refonte des contrats en période de prix négatifs.

Ce colloque sera l’occasion de replacer ces enjeux dans le contexte plus large des avantages environnementaux, socio-économiques et géopolitiques que le photovoltaïque apporte aux territoires et au-delà. Au moment où 2/3 de la consommation énergétique en France dépendent encore de combustibles fossiles importés – représentant un coût annuel de 60 milliards d’euros dans notre balance commerciale – réduire cette dépendance géopolitique devient crucial, non seulement pour l’économie, mais aussi pour répondre à l’urgence climatique. Le photovoltaïque est également un atout par sa capacité de développement rapide face aux besoins d’autonomie énergétique.

ser-evenements.com/10e-colloque-national-photovoltaique/