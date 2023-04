L’Optimiseur de Puissance SolarEdge S1200 remporte le Prix Coup de CÅ“ur Technique BePOSITIVE Awards

L’Optimiseur de Puissance S1200 qui intègre la technologie SolarEdge Sense Connect a été primé pour son approche globale de la sécurité. Détails!

SolarEdge Technologies, spécialiste mondial des technologies énergétiques intelligentes, remporte le Prix Coup de Cœur Technique des BePOSITIVE Awards pour l’Optimiseur de Puissance S1200 avec technologie Sense Connect lors du salon national de la transition énergétique, BePOSITIVE, qui a eu lieu du 21 au 23 mars 2023 à Eurexpo Lyon. Conçu pour les secteurs tertiaire et industriel, l’Optimiseur de Puissance S1200 est doté de la technologie SolarEdge Sense Connect, inédite dans l’industrie, qui détecte l’augmentation de température au niveau des connecteurs afin de prévenir les potentiels arcs électriques.

« SolarEdge a fait une proposition qui est en avance sur le reste de l’industrie, concernant la détection et l’anticipation d’un risque d’arc électrique permettant ainsi de réguler la puissance en conséquence ; ce qui permet d’éviter un phénomène d’arc électrique. Etant sensible à la sécurité, en particulier pour les installations sur les toits, mais pas seulement, nous avons choisi de décerner notre Coup de Cœur Technique à SolarEdge qui est le seul à proposer une telle approche technique. » déclare Hervé Druon, Directeur de l’INES Plateforme Formation & Evaluation et membre du jury dans la catégorie « Nouveaux systèmes énergétiques » lors de la remise des prix.

Christian Carraro, Directeur Général Europe du Sud de SolarEdge ajoute : « Nous sommes honorés que notre approche globale de la sécurité grâce à notre technologie SolarEdge Sense Connect soit reconnue par les professionnels français dans la catégorie Nouveaux systèmes énergétiques. C’est un gage de confiance supplémentaire en termes d’innovations sur le marché français de l’énergie et du bâtiment. »

En cas de surchauffe anormale des connecteurs, qui peut se produire en raison d’installations ou de connexions défectueuses, la technologie SolarEdge Sense Connect détecte l’anomalie et réduit le flux d’énergie DC avant qu’un arc électrique ne se produise. Grâce à la supervision du site au niveau du module, les services d’exploitation et de maintenance (O&M) sont informés de l’emplacement précis du connecteur défectueux, de sorte que les réparations peuvent être réalisées rapidement et facilement.

Cette technologie permet d’optimiser la sécurité et la disponibilité du système ainsi qu’une réduction des coûts d’O&M. L’Optimiseur de Puissance S1200 est conçu pour s’adapter aux modules photovoltaïques de puissance élevée et aux modules bifaciaux. Avec un rendement de 99,5 % et la prise en charge de deux modules PV de forte puissance et de courant d’entrée élevé, les optimiseurs de puissance Série-S de SolarEdge réduisent le coût énergétique actualisé (LCOE) grâce à un rendement plus élevé, et permettent des chaînes plus longues et plus puissantes.

La technologie SolarEdge Sense Connect s’ajoute à une gamme élargie de fonctions de sécurité, parmi lesquelles la technologie SafeDC, conçue pour permettre à la tension continue des systèmes PV d’être automatiquement réduite à des niveaux de sécurité (1V DC par optimiseur), en cas de défaillance du réseau ou d’arrêt de l’onduleur.

Parmi les temps forts du salon national de la transition énergétique, BePOSITIVE, les BEPOSITIVE AWARDS récompensent les nouveautés, les innovations et les évolutions technologiques présentées par les industriels et fabricants des filières énergie et bâtiment. Des jurys, composés de fédérations, de professionnels et de médias, ont été réunis pour décerner des Prix pour 4 catégories. Pour la catégorie « Nouveaux systèmes énergétiques », le jury ayant décerné le Prix Coup de Cœur Technique pour L’Optimiseur de Puissance S1200, était composé des membres suivants :