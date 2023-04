Deux nouveaux acteurs rejoignent lâ€™Ã©co-organisme Soren : TotalEnergies et Neoen

Soren, l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés en France, accueille TotalEnergies et Neoen dans son capital. Cette gouvernance partagée avec les metteurs sur le marché est un élément essentiel d’une responsabilité collective de la filière de l’énergie solaire. De quoi renforcer la coordination des acteurs au service du secteur !

L’expertise de Soren en fait un acteur majeur d’une coordination efficace et durable entre toutes les parties prenantes de la filière photovoltaïque en France : détenteurs, metteurs sur le marché, institutionnels, collectivités, acteurs et opérateurs de l’économie circulaire.

TotalEnergies et Neoen : deux adhérents majeurs pour la gouvernance de Soren

Dans le contexte actuel, qui voit à la fois des panneaux photovoltaïques arriver en fin de vie et le développement important de centrales solaires, Soren joue un rôle primordial en créant une filière à haute valeur environnementale et sociale. L’arrivée au capital de TotalEnergies et Neoen va permettre de répondre davantage aux exigences du recyclage en coordonnant l’ensemble des acteurs. Désormais au sein de la gouvernance de Soren, ces nouveaux associés vont contribuer à développer la filière de recyclage et enrichir de leurs idées les perspectives relatives à la collecte et au traitement des panneaux solaires. « Le bon fonctionnement de la filière repose sur la gouvernance de celle-ci par les metteurs sur le marché. C’est le fondement de la responsabilité élargie du producteur. La participation de TotalEnergies et de Neoen aux organes de gouvernance va permettre d’ajuster au mieux les services fournis par Soren avec les besoins des acteurs du photovoltaïque. » confie Nicolas Defrenne, Directeur Général de Soren.

L’enjeu de la fin de vie des centrales solaires

« En intégrant la gouvernance de Soren, TotalEnergies confirme son ambition de contribuer activement aux Objectifs de Développement Durable fixés par l’ONU.

Dans ce contexte, Il est essentiel de développer des centrales photovoltaïques qui soient les plus vertueuses possibles pour l’environnement sur les phases de développement, de construction et d’exploitation. La gestion de la fin de vie de nos 500 centrales en France et du recyclage des panneaux est donc un enjeu majeur pour soutenir ces ambitions » souligne Thierry Muller, Directeur Général de TotalEnergies Renouvelables France. « Neoen est très heureux d’intégrer le capital de Soren, qui est à l’avant-garde du recyclage des modules photovoltaïque. Bien que notre parc soit jeune, nous sommes conscients de l’enjeu que représente la fin de vie de nos centrales. C’est pour cette raison que nous avons déjà intégré, dès que possible, une clause de recyclage dans l’achat de nos équipements pour nos projets en France, comme à l’international. Avec plus d’1 GW de centrales solaires en exploitation, Neoen se positionne comme un acteur majeur du renouvelable français et souhaite, à ce titre, s’investir concrètement en faveur du développement durable au sein de ce secteur » conclut Guillaume Decaen, Directeur du développement France de Neoen.