Lâ€™EPFA Guyane lance un appel Ã  manifestation dâ€™intÃ©rÃªt (AMI) pour la rÃ©alisation de projets dâ€™Ã©nergie solaire

L’AMI lancé par l’EPFA Guyane a pour objet la sélection de porteurs de projets, en vue de concevoir et réaliser des projets de type photovoltaïque ou agrivoltaïque sur 9 lots répartis sur le territoire guyanais. Détails !

Afin de développer la production d’énergie, notamment renouvelable, en Guyane, l’EPFA Guyane organise une consultation, sous la forme d’un AMI auprès des porteurs de projets énergéticiens, en 2 phases :

Une première phase destinée à sélectionner au maximum 3 candidats par lot qui seront admis à présenter une offre en seconde phase ; Lors de cette 1ère phase, les candidats devront notamment présenter une note d’intérêt présentant leurs intentions en termes de :

Puissance envisagée

Préservation et conservation de la biodiversité

Présence ou non de stockage prévu et ses modalités,

Dans le cas d’un projet agrivoltaïque, la note d’intérêt reprendra la mise en œuvre prévue et le type d’agriculture envisagé.

Une deuxième phase durant laquelle les candidats retenus constitueront leurs offres. Les candidats devront notamment préciser :

Le contenu de leur projet : puissance, stockage, présentation du projet mis en place avec l’agriculteur en cas de proposition agrivoltaïque…

La mise en œuvre d’innovations et d’engagements en matière de développement durable : niveaux de performance/labellisation visées, moyens mis en œuvre pour le déploiement et l’évaluation, la protection et la conservation de la biodiversité, réflexion sur la remise en état à la fin de l’exploitation à moindre impact environnemental.

Cet AMI porte sur 9 lots répartis sur le territoire guyanais et notamment à Kourou, Macouria, Roura et Sinnamary. Ce sont au total plus de 550 hectares de terrains, foncier non utilisé, qui sont concernés par cet AMI, qui ont la particularité d’être classés en zones naturelles, zones naturelles et écologiques sensibles ou en zones agricoles. L’EPFA Guyane attachera ainsi une grande importance aux candidatures exposant des mesures concrètes pour préserver et conserver la biodiversité et l’installation de projets agricoles pérennes, dans le cas de propositions liées à l’agrivoltaïsme. Pour Ludovic Blanchet, Directeur de l’aménagement de l’EPFA Guyane : « C’est la première fois que nous lançons un Appel à manifestation d’intérêt lié à l’énergie. Une procédure que nous souhaitions largement ouverte afin que de nombreux projets innovants et respectueux de la biodiversité nous soient présentés ».

Encadré

Calendrier de l’AMI

Date de remise des offres – Phase 1 : 5 mai 2023

Sélection des candidats qualifiés pour la phase 2 : mai 2023

Processus de travail entre chacune des équipes sélectionnées pour chaque lot et l’EPFA Guyane : de mai à juillet 2023

Choix des lauréats : courant juillet 2023

www.epfag.fr/IMG/pdf/ami_cle83cf38.pdf