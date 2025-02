LONGi x POwR Connect : un duo gagnant pour Ã©quiper les installateurs franÃ§ais en Hi-MO X10 !

POwR Connect initie la commercialisation du module Hi-MO X10 de LONGi, une référence en matière de performance et de fiabilité pour les installateurs et développeurs français. Ce choix confirme la confiance de LONGi en l’expertise et au réseau de POwR Connect, fort d’un partenariat de plus de 5 ans et d’un positionnement stratégique sur le marché photovoltaïque en France et en Suisse. Le Hi-MO X10 : un nouveau module high tech pour le marché français !

Le Hi-MO X10 représente une avancée majeure dans les technologies de modules notamment sur les points suivants :

Rendement surfacique record de 24%

Un productible exceptionnel aussi bien à faible luminosité (grâce à la passivation hybride polaire) qu’à fort ensoleillement (coefficient de température unique de -0,26%/°)

Une durabilité accrue grâce au principe de la diode bypass par cellule, au wafer ultra résistants fabriqué par LONGI, et à la double couche de POE encapsulant la cellule

Une esthétique unique grâce à la technologie backcontact HPBC 2.0 sans busbar

Une avancée technologique majeure : la Passivation Hybride Bipolaire (HPBC)

Le Hi-MO X10 de LONGi intègre la Passivation Hybride Bipolaire (HPBC), une innovation qui révolutionne la gestion de l’ombrage et optimise la production d’énergie. Contrairement aux modules traditionnels où un simple ombrage sur une cellule peut affecter toute la série, la technologie HPBC permet une indépendance des cellules : seules celles impactées par l’ombrage cessent temporairement de produire, tandis que les autres continuent de fonctionner à pleine puissance. La production d’énergie est ainsi optimisée même en cas d’ombrage partiel. Cette technologie induit également une réduction des pertes et une meilleure gestion des zones à luminosité variable. La fiabilité en sort renforcée pour une performance stable sur le long terme.

” Une nouvelle étape vers l’excellence et la performance énergétique,”

Avec cette avancée technologique, le Hi-MO X10 garantit aux installateurs et développeurs une production énergétique plus efficace, même dans des environnements contraints, tout en offrant un rendement maximal et une durabilité exceptionnelle. “Notre partenariat avec LONGi repose sur une vision commune : offrir aux installateurs et développeurs les meilleures solutions photovoltaïques du marché. Avec le Hi-MO X10, nous franchissons une nouvelle étape vers l’excellence et la performance énergétique,” déclare Marc Jannin, Directeur général de POwR Connect Avec ce partenariat stratégique, POwR Connect renforce son engagement à accompagner la transition énergétique en France en offrant à ses clients les solutions solaires les plus innovantes et performantes du marché.