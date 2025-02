Collecte citoyenne : 250 000 â‚¬ investis par les Savernois en un temps record pour leur futur rÃ©seau de chaleur renouvelable

ÉS Services Énergétiques et Enerfip annoncent le succès de la campagne de financement participatif dédiée au futur réseau de chaleur urbain de Saverne. Grâce à l’engagement des habitants et des acteurs locaux, l’objectif de 250 000 € a été atteint en moins de 3h sur la seule commune de Saverne.

A Saverne, les habitants en pincent pour leur réseau de chaleur. L’importante mobilisation autour de la collecte citoyenne pour le réseau de chaleur renouvelable de la commune témoigne non seulement de l’intérêt local pour la transition énergétique, mais surtout du rôle central des habitants dans le financement et la réalisation de ce projet, alimenté à 100 % en énergies renouvelables.

Une mobilisation locale inédite

Dans un premier temps réservé aux habitants de la commune de Saverne, la campagne a suscité un engouement significatif. En effet, l’élan citoyen a permis de collecter en seulement quelques heures 100 % des fonds auprès de 31 résidents de la commune, soit une souscription moyenne de + de 8 000 € (limité à 10 000€/pers). Cette implication massive des habitants illustre une dynamique collective forte et un véritable engagement citoyen en faveur de la transition énergétique.

Bois local, solaire thermique et photovoltaïque et chaleur fatale

Alimenté à 100 % en énergies renouvelables, le réseau de chaleur de Saverne s’étendra sur près de 21 km et alimentera plus de 140 points de livraison, tels que l’hôpital, la piscine, le château, etc. Le mix énergétique de ce futur réseau de chaleur est constitué de bois, avec des plaquettes forestières issues de forêts situées sur un rayon de 100 km autour de Saverne, de solaire thermique et photovoltaïque et de chaleur fatale, énergie issue des process industriels de l’entreprise Kuhn.

8 000 tonnes de CO₂ évitées chaque année

Construite à proximité du centre nautique, une chaudière centrale, alimentée exclusivement par des énergies renouvelables, produira la chaleur nécessaire. Ce projet évitera l’émission annuelle de 8 000 tonnes de CO₂, réduisant ainsi considérablement l’empreinte carbone du territoire. « Nous sommes ravis du succès de cette campagne, qui démontre la volonté des citoyens de participer activement à la transition énergétique locale. Atteindre l’objectif de 250 000 euros en un temps aussi court souligne l’enthousiasme et l’implication des habitants de Saverne » déclare Simon Giraud, chef de projets chez Enerfip.

Fort de cette réussite, ÉS Services Énergétiques et Enerfip réaffirment leur engagement à démocratiser l’investissement citoyen dans les infrastructures durables et à encourager une transition énergétique bénéfique pour tous.