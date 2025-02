Lâ€™alliance solaire des territoires dÃ©nonce le coup de frein brutal du gouvernement qui met en pÃ©ril 67 000 emplois en France

L’alliance solaire des territoires, représentée par les associations régionales Atlansun, AuRA Digital Solaire, AFCB Solaire, Cap à l’Est, CEMATER et Normandie Énergies, tire la sonnette d’alarme : la réduction des aides et la baisse drastique des tarifs pour les moyennes installations photovoltaïques menacent directement la filière du solaire en France.

Alors que le solaire est un levier essentiel de la souveraineté énergétique et de la réindustrialisation verte, les récentes décisions du gouvernement menacent une dynamique en plein essor :

Diminution des volumes alloués (maximum 4 Giga par an contre 7 à 10)

Chute brutale des tarifs d’achat

Évolutions rétroactives au 1er février 2025 : ces mesures mettent en péril des centaines de projets, fragilisent les investissements et sèment l’incertitude sur l’avenir de la filière

Le photovoltaïque en toiture et en ombrière, plébiscité pour son faible impact foncier et sa forte acceptabilité locale, est particulièrement touché. Ce sont 67 000 emplois, dont 5 000 installateurs qualifiés, qui sont menacés. Sans compter les effets consécutifs sur les secteurs du bâtiment, de l’industrie locale et du monde agricole. Les mesures proposées risquent non seulement de compromettre l’essor de milliers d’installations et d’affaiblir considérablement les entreprises locales, elles marqueront également l’arrêt du modèle de transition énergétique portée par les collectivités territoriales.

La transition énergétique en danger

Au-delà de l’impact sur l’emploi, l’arrêt des moyennes installations en toitures et ombrières impliquerait une refonte complète des politiques territoriales de transition énergétique portées par les élus locaux au travers les PCAET et SRADDET. Réduire la place du solaire sur les surfaces déjà artificialisées (toitures et parkings) pèserait particulièrement sur la vitalité économique des filières du solaire des territoires, mais aussi sur la crédibilité de la transition énergétique, qui serait ainsi fragilisée par l’abandon de nombreux projets portés par les collectivités et les entreprises. En effet, les projets photovoltaïques à « taille humaine » sont ceux qui créent le plus de valeur locale, ne posent pas de conflit d’usages, et bénéficient d’une forte acceptabilité des acteurs locaux. Ces projets peuvent trouver également des modèles de valorisation locale de l’énergie en autoconsommation par exemple, outils essentiels au service des collectivités territoriales, du tissu de PME et du monde agricole en permettant jusqu’à 40 % d’économies d’électricité.

Absence de concertation locale

L’alliance solaire des territoires dénonce le passage en force de ces mesures sans dialogue avec les filières régionales. Un arrêté modificatif pourrait être validé par le Conseil Supérieur de l’Énergie sans qu’aucune concertation réelle n’ait eu lieu. Si des ajustements sont nécessaires, ils ne peuvent se faire sans prendre en compte les réalités du terrain et des acteurs locaux. L’alliance solaire des territoires demande une révision de ces décisions à travers une véritable concertation pour garantir un modèle énergétique qui protège l’emploi, soutienne les économies locales et assure un avenir durable pour le solaire en France. Le groupement met son expertise et son réseau à disposition pour coconstruire une stratégie équilibrée et efficace dans le cadre des travaux relatifs à la PPE 3.