LONGi Solar prouve la bancabilitÃ© de ses modules monocristallins Ã  la technologie PERC

Bloomberg a une fois de plus classé LONGi Solar, l’un des principaux fabricants de modules monocristallins à hautes performances, en tant qu’entreprise de Tier 1. Avec une capacité de production annuelle de 6 500 mégawatts (MW), LONGi Solar se classe sixième parmi les plus grands fabricants de Tier 1 et a également été nommé Top Performer dans le PV Module Reliability Scorecard Report 2018 de DNV GL, le plus grand organisme de certification indépendant au monde dans le secteur de l’énergie.

Nous sommes très satisfaits de la nouvelle notation en tant que fabricant de Tier 1 , a déclaré Li Wenxue, président de LONGi Solar. Cela prouve que notre concentration sur la qualité et la performance est également appréciée par les planificateurs de projets et les banques. LONGi Solar est le seul fabricant au monde qui se spécialise complètement dans les modules monocristallins à haute performance, en particulier la technologie PERC.

Confiance dans la stabilité financière

Le système d’évaluation de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pour les fabricants de modules photovoltaïques est basé sur la bancabilité pour permettre une évaluation de la qualité des modules solaires. Seuls les fabricants qui ont fourni six projets différents avec leurs propres modules solaires financés par six banques différentes au cours des deux dernières années sont inclus dans le groupe de niveau 1. Les fabricants en Chine, en Inde et en Turquie sont soumis à des critères plus stricts : Le projet doit être sans recours, c’est-à-dire que les banques sont responsables du risque de défaillance des modules PV dans les projets examinés.

Qualité de produit certifiée

Dans son quatrième rapport annuel sur la fiabilité des modules photovoltaïques 2018, la société de certification DNV GL a également récompensé les modules PERC monocristallins de LONGi Solar en tant que Top Performer. L’objectif de cette évaluation est de faire des déclarations fondées sur la fiabilité à long terme des modules solaires. Les prix DNV GL sont basés sur un test en laboratoire pour la fiabilité des modules PV, qui inclut les critères suivants : Performance dans les cycles thermiques, la chaleur humide, la charge mécanique dynamique et la dégradation potentiellement induite. Grâce au rendement élevé, à la fiabilité et au rendement élevé des modules monocristallins de LONGi Solar, le fabricant a pu convaincre dans les quatre catégories.

Investissements élevés en R&D

LONGi Solar veut augmenter la puissance des modules solaires afin de réduire le LCOE. A moyen terme, l’entreprise vise à vendre des modules mono à des prix qui ne sont actuellement communs que pour les modules polycristallins. En 2017, la société a donc investi 1,108 milliard de yuan (RMB) dans la recherche et le développement, soit 6,8 % de son chiffre d’affaires. Aucun autre fabricant de modules n’investit autant dans le développement technologique. LONGi Solar se concentre également sur les volumes élevés – plus de 12 GW de capacité de production de modules doit être atteinte d’ici fin 2018.

LONGi Solar au salon Intersolar Europe

Lors du salon Intersolar Europe qui se tiendra à Munich du 20 au 22 juin 2018, LONGi Solar présentera sa technologie de modules, y compris les demi-cellules combinées à la technologie PERC dans les modules bifaces et les modules mono PERC avec des cellules se chevauchant de la prochaine génération, qui atteignent 400 Watt crête (Wp) par module de 72 cellules. Stand LONGi Solar : hall A1, stand 440.

Encadré

A propos de LONGi Solar

LONGi Solar est l’un des principaux fabricants mondiaux de cellules et modules solaires monocristallins à haut rendement. LONGi Solar se concentre sur la mono depuis 18 ans et est le plus grand fournisseur mondial de plaquettes de silicium monocristallin avec un actif total de plus de 5,23 milliards de dollars US (2017). Equipé et alimenté par une technologie de pointe et de nombreuses années d’expérience dans le domaine du silicium monocristallin, LONGi Solar a livré environ 6,5 GW de produits en 2017, avec un taux de croissance de plus de 100% pendant trois années consécutives. La société a son siège social à Xi’an, en Chine et possède des bureaux au Japon, en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, en Malaisie, en Australie et en Afrique. Avec un fort accent sur la recherche et le développement, la production, la vente et le marketing des produits en silicium monocristallin, LONGi Solar s’efforce d’offrir des solutions LCOE optimales et de promouvoir l’utilisation de la technologie monocristalline dans le monde entier.

