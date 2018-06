Championnat du monde cycliste des Energies Renouvelables : quand le solaire irise un maillot arc-en-cielâ‚¬

La 2ème édition du Championnat du Monde Cycliste des Energies Renouvelables se déroule les 15 et 16 juin 2018 à Rieux Minervois, en Pays Cathare, dans l’Aude. Organisé par le Vélo Sprint Narbonnais, mandaté par le Pôle de Compétitivité DERBI et le Comité de Direction de l’épreuve, ce championnat a pris cette année une ampleur considérable sous l’impulsion de Pascal Choffez (SunPower) et Gilles Charrier (DERBI). Il accueille en effet une cinquantaine d’équipes, soit 300 participants spécialistes des énergies renouvelables, de 15 nationalités différentes, dont une équipe chinoise de 21 coureurs. Un véritable championnat du monde !

Pour conforter sa notoriété, l’épreuve recevra en invité d’honneur Jean René Bernaudeau, manager de l’équipe cycliste professionnelle Direct Energie qui sera bien sûr présente au Tour de France. Pour mémoire, cette équipe professionnelle a connu pour leader Thomas Voeckler, et aujourd’hui Sylvain Chavanel ou Lilian Calmejane, pour ne citer qu’eux. Après la présentation des équipes de cette 2ème édition le vendredi soir 15 juin à Narbonne, Jean-René Bernaudeau sera présent sur le car-podium pendant la journée de la course cycliste le samedi 16 juin à Rieux-Minervois. Et que les meilleurs gagnent sur les routes bordées de vignes des Corbièressous les lancinantes rotations des pales d’éoliennes au gré de la tramontane. A moins que ce ne soit le solaire qui finissent par iriser un maillot d’arc-en-ciel, le maillot des champions du monde !

