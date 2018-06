S-Dome V et D-Dome V : Les systÃ¨mes pour toits plats de cinquiÃ¨me gÃ©nÃ©ration

l’occasion du salon Intersolar, K2 Systems présentera en exclusivité des systèmes de produits optimisés, avec des composants innovants et des fonctionnalités qui rendent la planification photovoltaïque et l’installation encore plus rapides et plus simples. Dans ce cadre, l’entreprise restera fidèle à son idée maîtresse « We keep it simple. For you ».

Pour le domaine des toits plats, K2 Systems a développé les deux systèmes S- et D-Dome avec des propriétés innovantes. Récemment lancé sur le marché, le système insert vient compléter le domaine des toits inclinés et avec le perfectionnement du D-Dome Classic, l’entreprise propose également dans son portefeuille une solution pour le domaine photovoltaïque flottant. L’objectif d’un montage simple et rapide est par ailleurs accessible grâce aux nouvelles fonctionnalités du logiciel en ligne Base On et à l’offre de webinaires et vidéos.

Le haut de gamme des toits plats de cinquième génération : S-Dome V et D-Dome V

Pour Intersolar, K2 Systems présentera en exclusivité deux systèmes de toits plats optimisés avec inclinaison de 10°. Le S-Dome V unilatéral et le D-Dome V bilatéral combinent les avantages, comme la stabilité et la simplicité de montage. De plus, avec leurs nouvelles fonctionnalités, ils répondent aux défis toujours croissants des marchés. Parmi les fonctionnalités centrales, le nouveau rembourrage d’appui résistant au cisaillement : le « Mat V ». Comparé aux tapis de protection traditionnels, ce nouveau tapis dispose d’un meilleur coefficient de frottement et empêche les interactions chimiques avec la couverture du toit. Le matériau EPDM ainsi que la géométrie rendent ces propriétés possibles. Plus besoin d’un second tapis de protection avec habillage alu. En outre, la structure du système compense les tolérances sur le toit. Les deux systèmes de toit plat sont de plus fortement optimisés du point de vue des matériaux et présentent justement un avantage de prix face à la hausse des prix de l’aluminium.

K2 Systems, spécialiste des toitures

Pour le domaine des toits inclinés, K2 Systems propose également de nouvelles solutions permettant un montage rapide et surtout facile, le tout avec peu de composants de base et des fixations de toit adaptées. Une nouveauté dans la gamme : le système insert, distribué en coopération avec l’entreprise suisse Solarteam. Les modules solaires se montent rapidement, puisque le système se présente sans pinces de module. La surface fermée confère à l’installation une belle vue d’ensemble, répondant aux exigences esthétiques les plus élevées.

Autres nouveautés produits : photovoltaïque flottant et gestion des câbles

Le système D-Dome Classic apprend à nager avec l’aide de « flotteurs ». Ainsi, K2 Systems élargit ses domaines d’utilisation à l’installation de systèmes sur lacs, dite photovoltaïque flottant. La taille des champs du module est évolutive et, grâce à l’action refroidissante de la surface de l’eau, les modules solaires bénéficient d’une puissance de sortie supérieure. Le « Cable manager » permet quant à lui de gérer adéquatement les câbles du module pour les nouveaux systèmes de toit S- et D-Dome V, ainsi que pour les systèmes S- et D-Dome. Le nouveau gestionnaire de câbles peut être fixé à n’importe quelle bordure, par exemple au châssis du module. Les câbles peuvent ensuite être tout simplement rassemblés et ainsi fixés solidement.

Fidèle à la devise : We keep it simple. For you

Chez K2 Systems, notre priorité va au service personnalisé et à la planification rapide et fiable du système de montage. L’outil de planification gratuit Base On a donc été équipé au cours des derniers mois de fonctionnalités supplémentaires et la convivialité a encore été améliorée. L’entreprise a également développé le canal vidéo avec des conseils utiles et une offre de séminaires. L’internationalisation croissante se reflète également dans l’ouverture du nouveau bureau brésilien et l’élargissement aux langues portugaise et espagnole, afin de rendre l’installation des systèmes de montage K2 intelligible et facile.

Plus d’infos…