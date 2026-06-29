LONGi signe un accord de fourniture de 80 MW de modules BC en GrÃ¨ce

LONGi Solar Europe, a officiellement signÃ© un accord majeur de fourniture de modules avec FARIA RENEWABLES, sociÃ©tÃ© intÃ©grÃ©e verticalement de premier plan dans lâ€™investissement Ã©nergÃ©tique et producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© (IPP). Dans le cadre de cet accord, LONGi a fourni un total de 81,66 MW de ses modules solaires Hi-MO 9 de pointe et Ã haut rendement pour alimenter deux grands projets photovoltaÃ¯ques (PV) au sol Ã grande Ã©chelle dans la rÃ©gion de Thessalie, en GrÃ¨ce : le projet Â« Athamas Â» de 45,51 MW Ã Almyros et le projet Â« Mykonos Â» de 36,15 MW Ã Farsala.

Cet accord stratÃ©gique marque une Ã©tape importante dans la transition vers une Ã©nergie propre en Europe du Sud. Ces installations Ã hautes performances intÃ©greront la technologie avancÃ©e Back Contact (BC) de LONGi, spÃ©cifiquement conÃ§ue pour optimiser le productible Ã©nergÃ©tique dans les environnements Ã fort ensoleillement, tout en rÃ©duisant fortement le coÃ»t actualisÃ© de lâ€™Ã©nergie (LCOE). Â« Ce partenariat ne se limite pas Ã un projet ; il valide notre vision commune de la nouvelle frontiÃ¨re Ã©nergÃ©tique de lâ€™Europe Â», a dÃ©clarÃ© Leon Zhang, prÃ©sident de LONGi Europe. Â« Notre relation de long terme avec FARIA RENEWABLES repose sur une confiance mutuelle et une exigence commune et constante dâ€™excellence. En dÃ©ployant nos modules phares Hi-MO 9, basÃ©s sur la technologie Back Contact HPBC 2.0, nous offrons un rendement inÃ©galÃ© qui maximise lâ€™utilisation du foncier et garantit des dÃ©cennies de production Ã©lectrique robuste et fiable pour la GrÃ¨ce. Â»

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AccÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique de la GrÃ¨ce

La GrÃ¨ce sâ€™est rapidement imposÃ©e comme lâ€™un des marchÃ©s des Ã©nergies renouvelables les plus dynamiques dâ€™Europe, le solaire photovoltaÃ¯que jouant un rÃ´le moteur dans la construction dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique propre et indÃ©pendant. LONGi et FARIA RENEWABLES sont toutes deux pleinement engagÃ©es dans cette transition verte pour rÃ©pondre aux objectifs climatiques et de dÃ©carbonation ambitieux du pays. Ensemble, les centrales Athamas et Mykonos reprÃ©sentent une avancÃ©e majeure, associant une ingÃ©nierie technologique avancÃ©e Ã une prÃ©servation rigoureuse de lâ€™environnement et du patrimoine historique.

Â« Le solaire photovoltaÃ¯que est lâ€™Ã©pine dorsale de la transition Ã©nergÃ©tique propre de la GrÃ¨ce Â», a soulignÃ© Athanasios Plainos, Country Manager de LONGi pour la GrÃ¨ce et Chypre. Le dÃ©ploiement des projets est planifiÃ© avec prÃ©cision afin de soutenir ces objectifs immÃ©diats en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie propre. La construction de la centrale Athamas de 45,51 MW a dÃ©butÃ© le 1er novembre 2025, avec un raccordement au rÃ©seau prÃ©vu le 31 juillet 2026. Elle sera suivie de prÃ¨s par la centrale Mykonos de 36,15 MW, dont les travaux ont commencÃ© le 1er fÃ©vrier 2026 et dont le raccordement au rÃ©seau est attendu dâ€™ici le 30 juin 2027. Sur les deux sites, FARIA RENEWABLES intervient en tant que promoteur, entrepreneur EPC et propriÃ©taire final, en utilisant un total combinÃ© de 125 280 modules LONGi de forte puissance afin de maximiser la production dâ€™Ã©nergie.

Quand technologie innovante et prÃ©servation historique se rejoignent

Le projet Athamas constitue Ã ce jour le plus grand dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que de FARIA RENEWABLES. Sa conception repose sur une configuration mixte hautement optimisÃ©e, combinant 35 % de structures fixes et 65 % de systÃ¨mes de suivi mono-axe afin de maximiser la production Ã©lectrique en combinaison avec lâ€™architecture Back Contact avancÃ©e de LONGi. La centrale sera raccordÃ©e directement au rÃ©seau de transport au niveau 150 kV par deux lignes moyenne tension dâ€™environ 5 kilomÃ¨tres et un poste privÃ© haute tension. Â« Les projets Athamas et Mykonos reprÃ©sentent une Ã©tape majeure pour nous, Athamas Ã©tant notre plus grand projet solaire Ã ce jour. En choisissant la technologie avancÃ©e Back Contact de LONGi et en lâ€™associant Ã des conceptions intelligentes Ã structures mixtes, nous maximisons la performance pour le marchÃ© de lâ€™Ã©nergie et Ã©tablissons une rÃ©fÃ©rence pour les futurs contrats dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© (PPA) dans la rÃ©gion Â» confie Thalia Valkouma, prÃ©sidente du conseil dâ€™administration et directrice gÃ©nÃ©rale de FARIA RENEWABLES.

Fait notable, lors de la phase prÃ©liminaire de dÃ©veloppement du projet Athamas, des investigations archÃ©ologiques ont mis au jour des monuments funÃ©raires datant des pÃ©riodes prÃ©historique et byzantine. ConformÃ©ment aux protocoles scientifiques Ã©tablis, les autoritÃ©s archÃ©ologiques compÃ©tentes supervisent actuellement lâ€™excavation, la documentation et la conservation minutieuses des restes humains et des objets mobiliers, illustrant un Ã©quilibre harmonieux entre la prÃ©servation du riche patrimoine grec et la construction de son avenir durable. Une fois pleinement opÃ©rationnel, le seul projet Athamas devrait produire 80 000 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© propre par an. Cela correspond Ã lâ€™Ã©nergie nÃ©cessaire pour alimenter 16 000 foyers, tout en Ã©vitant efficacement environ 50 000 tonnes dâ€™Ã©missions de COâ‚‚ par an.