Spirou et Wave Island surfent sur les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de Monteux en Provence

Lundi 29 juin 2026. Jour dâ€™inauguration des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur le parc des parcs ludiques Spirou et Wave Island Ã Monteux en Provence. Autour dâ€™un objectifÂ : produire de l’Ã©nergie locale tout en amÃ©liorant le confort des usagersÂ !

Le projet consiste en l’installation d’ombriÃ¨res sur les parkings des parcs Spirou et Wave Island. La superficie totale couvre 8,2 hectares avec une puissance installÃ©e de 12,2 MWc. Il vise Ã produire environ 77 727 MWh par an, couvrant la consommation de 8 000 habitants. La rÃ©alisation inclut des pergolas, ombriÃ¨res, bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques, et zones piÃ©tonnes ombragÃ©es. L’objectif est de rÃ©duire les Ã©missions de CO2 de 558 tonnes par an et de valoriser le foncier artificialisÃ©.

Â«Â Un territoire capable d’innover, de valoriser ses atouts et de rÃ©pondre concrÃ¨tement aux enjeux environnementauxÂ Â»

Initialement conÃ§u dans une dÃ©marche dâ€™Ã©coquartier visant Ã produire lâ€™Ã©quivalent de sa consommation Ã©nergÃ©tique, le projet dÃ©passe aujourdâ€™hui cet objectif en gÃ©nÃ©rant davantage dâ€™Ã©nergie quâ€™il nâ€™en consomme. Sa production reprÃ©sente ainsi prÃ¨s de 70 % de la consommation Ã©nergÃ©tique des habitants de Monteux.Â Le projet favorise la transition Ã©nergÃ©tique, la sobriÃ©tÃ© fonciÃ¨re et le dÃ©veloppement Ã©conomique local. La rÃ©alisation a Ã©tÃ© coordonnÃ©e entre collectivitÃ©s, entreprises et partenaires publics et privÃ©s. Â«Â La transition Ã©nergÃ©tique n’est plus une perspective lointaine : elle se construit dÃ¨s aujourd’hui, au cÅ“ur de nos territoires et de nos usages quotidiens. L’inauguration des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques situÃ©es sur les parkings publics desservant les parcsÂ WaveÂ Island et Spirou Provence illustre cette dynamique. Au-delÃ de leur performance Ã©nergÃ©tique, ces Ã©quipements traduisent une vision : celle d’un territoire capable d’innover, de valoriser ses atouts et de rÃ©pondre concrÃ¨tement aux enjeux environnementaux.Â Pour la CommunautÃ© d’agglomÃ©ration des Sorgues du Comtat, accompagner ce type de projet, c’est affirmer une ambition claire : faire de la transition Ã©cologique un levier de dÃ©veloppement et d’attractivitÃ©. Produire une Ã©nergie renouvelableÂ locale, amÃ©liorer les services rendus aux habitants et aux visiteurs, prÃ©parer les mobilitÃ©s de demain et renforcer l’exemplaritÃ© de nos Ã©quipements sont autant d’objectifs qui trouvent ici une traduction concrÃ¨teÂ Â» prÃ©cise StÃ©phane Garcia -Â PrÃ©sident de la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration de SorguesÂ du Comtat.

Â«Â Les bornes de recharge accompagnent lâ€™Ã©volution des mobilitÃ©sÂ Â»

La phase dâ€™installation sâ€™est dÃ©roulÃ©e de mars Ã mai 2026, en intÃ©grant la gestion des parcs en exploitation. Terre et Lac, NEO Solar, et dâ€™autres partenaires ont contribuÃ© Ã la conception, la construction et lâ€™exploitation. La maintenance est assurÃ©e par Terre et Lac, avec un modÃ¨le Ã©conomique basÃ© sur des loyers et redevances. Le projet sâ€™inscrit dans le cadre rÃ©glementaire, notamment la loi Climat et RÃ©silience. Il offre des services concrets aux usagers, comme des zones dâ€™ombre, protection contre intempÃ©ries, et bornes de recharge. Â«Â Depuis plus de dix-sept ans, nos entreprises sâ€™engagent dans le dÃ©veloppement de solutions Ã©nergÃ©tiques durables au service des territoires. Au sein de NC VAUCLUSE, groupement rÃ©unissant TERRE ET LACÂ /Â CORFUÂ SolaireÂ (2009) et NEO SOLAR (2018), nous partageons une mÃªme conviction : la transition Ã©nergÃ©tique est dâ€™autant plus efficace quâ€™elle sâ€™intÃ¨gre aux usages et crÃ©e une valeur concrÃ¨te pour les habitants, les visiteurs et les acteurs locaux.Â

Cette ambition se concrÃ©tise aujourdâ€™hui Ã Monteux avec lâ€™inauguration des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques des parkings et allÃ©es piÃ©tonnes du parc aquatique Â«â€¯WaveÂ Islandâ€¯Â» et du Â«â€¯Parc Spirou Provenceâ€¯Â», rÃ©alisÃ©es en partenariat avec la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration Les Sorgues du Comtat et la Ville de Monteux. Ce projet illustre notre volontÃ© de concevoir des Ã©quipements Ã double utilitÃ©, capables de rÃ©pondre simultanÃ©ment aux enjeux environnementaux et aux besoins des usagers.Â Les ombriÃ¨res et pergolas dÃ©ployÃ©es sur lâ€™ensemble du site offrent ainsi une protection efficace contre les fortes chaleurs estivales et les intempÃ©ries, tandis que les bornes de recharge accompagnent lâ€™Ã©volution des mobilitÃ©s. Cette approche permet d’amÃ©liorer durablement le confort des visiteurs tout en produisant une Ã©nergie locale, renouvelable et dÃ©carbonÃ©eÂ Â» sâ€™enthousiasment SÃ©bastien FenetÂ -Â Directeur du groupe TERRE ET LAC et

Gauthier Gheysen – PrÃ©sident de NEO SOLAR, filiale de GROUPE NEO.

780 mÃ¨tres de longÂ pour la pergola du parc Spirou

La pergola du parc Spirou mesure 780 mÃ¨tres de long et 7,20 mÃ¨tres de haut, couvrant 7 600 mÂ², adaptÃ©e aux autocars (capacitÃ© douze autocars). Une cathÃ©drale solaireÂ ! Les ombriÃ¨res simples et doubles du parc Spirou destinÃ©es aux vÃ©hicules lÃ©gers occupe une surface de 45Â 000 mÂ². Entre le parking et le parc, une ombriÃ¨re piÃ©ton amÃ©liore considÃ©rablement lâ€™expÃ©rience visiteurs. CÃ´tÃ© parc Wave Island, on retrouve Ã©galement une pergola piÃ©tonne qui sâ€™Ã©tend sur 90 mÃ¨tres de long. InstallÃ©e devant les caisses, elle crÃ©e une zone dâ€™attente ombragÃ©e salutaire. Les ombriÃ¨res de parking couvre quant Ã elles 26 000 mÂ². Une quarantaine de bornes de recharge est dissÃ©minÃ©e sur lâ€™ensemble des deux sites. La dÃ©marche sâ€™inscrit dans une volontÃ© de valoriser le patrimoine foncier et dâ€™accroÃ®tre lâ€™attractivitÃ© touristique. Le projet contribue Ã la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone locale et Ã la production dâ€™Ã©nergie renouvelable. La collaboration entre acteurs publics et privÃ©s a permis de rÃ©aliser un projet dâ€™envergure rÃ©gionale. La dÃ©marche sâ€™inscrit dans une stratÃ©gie de dÃ©veloppement durable, dâ€™innovation et de responsabilitÃ© environnementale. Â«Â Ã€ Monteux, nous avons la conviction que l’avenir se construit par des rÃ©alisations concrÃ¨tes. Sur un site qui accueille chaque annÃ©e des milliers de visiteurs, nous faisons le choix de produire une Ã©nergie renouvelable locale tout en amÃ©liorant le confort des usagers grÃ¢ce Ã des amÃ©nagements adaptÃ©s aux rÃ©alitÃ©s climatiques d’aujourd’hui.Â Cette rÃ©alisation illustre Ã©galement ce qui fait la force de Monteux : sa capacitÃ© Ã rassembler des partenaires publics et privÃ©s autour d’une ambition commune. Ensemble, nous dÃ©montrons que la transition Ã©nergÃ©tique peut s’intÃ©grer naturellement dans les projets qui participent au dynamisme Ã©conomique et touristique de notre ville.Â Ã€ travers cette nouvelle infrastructure, Monteux confirme son engagement en faveur d’un dÃ©veloppement durable, pragmatique et tournÃ© vers l’avenir. Un avenir oÃ¹ l’innovation est mise au service de la qualitÃ© de vie, de l’attractivitÃ© du territoire et de la prÃ©servation de nos ressourcesÂ Â» conclut Patrice De Camaret – Maire de Monteux.Â Â

Les installations en quelques chiffres

Programme dâ€™ombriÃ¨res deÂ parkings,Â installÃ©esÂ sur lesÂ aires de stationnementÂ des Parcs de loisirsÂ deÂ WaveÂ Island etÂ deÂ SpirouÂ Ã Monteux (Vaucluse)â€¯:

Superficieâ€¯: 8,2 hectares, soit lâ€™Ã©quivalent de 12 terrains de football

PuissanceÂ globaleÂ installÃ©eÂ : â‰ˆ 12,2Â MWc

Production annuelle estimÃ©eÂ : 17 727 MWh

Ã‰quivalent de la consommation Ã©lectriqueÂ annuelleÂ : environ 8 000 habitants

RÃ©duction des Ã©missions de COâ‚‚Â : 558 tonnes par an