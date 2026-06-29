Dans les PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques, des ombriÃ¨res solaires pour jouer au tennis et faire la fÃªte

Deux ombriÃ¨res, une au-dessus des terrains de tennis municipaux et une sur le parking de la salle des fÃªtes, viennent de voir le jour, Ã Boeil-Bezing. Dâ€™une puissance totale de 380 kWc, lâ€™installation produira chaque annÃ©e 418 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© locale et dÃ©carbonÃ©e, destinÃ©e Ã Ãªtre partagÃ©e en circuit court sur le territoire. Pour marquer la fin du chantier, les porteurs du projet SeeYouSun, EnR64 et Terra Energies ont organisÃ© une inauguration sous lâ€™ombriÃ¨re, en prÃ©sence du maire, Gilles Camy. Lâ€™ombriÃ¨re solaire : une solution concrÃ¨te qui conjugue usages quotidiens, production et consommation dâ€™Ã©nergieÂ !

Les ombriÃ¨res mises en place Ã Boeil-Bezing produiront 418 MWh par an dâ€™Ã©nergie renouvelable, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 183 habitants (hors chauffage). Outre la valorisation dâ€™un espace commun, la production et le partage au local dâ€™une Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, les ombriÃ¨res permettront de protÃ©ger les habitants et les joueurs des intempÃ©ries et fortes chaleurs. Les travaux furent aussi lâ€™occasion de rÃ©nover lâ€™intÃ©gralitÃ© des terrains de tennis amÃ©liorant grandement la qualitÃ© des pratiques. Les ombriÃ¨res du parking peuvent par ailleurs se prÃªter Ã lâ€™organisation dâ€™Ã©vÃ¨nements en extÃ©rieur comme les vide-greniers ou les marchÃ©s nocturnes. Des infrastructures qui font de Boeil-Bezing une ville solaire, capable dâ€™offrir des services favorisant le lien social et amÃ©liorant concrÃ¨tement le cadre de vie des habitants.

Une synergie d’experts engagÃ©s en faveur des villes solaires et de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique

Pour mener Ã bien ce projet, la collectivitÃ© sâ€™est appuyÃ©e sur trois entreprises partenaires : lâ€™opÃ©rateur solaire SeeYouSun, qui dÃ©ploie des centrales photovoltaÃ¯ques (de lâ€™Ã©tude jusquâ€™Ã la valorisation de lâ€™Ã©nergie) ainsi que des infrastructures dâ€™Ã©lectro-mobilitÃ©, EnR64 qui a pour mission dâ€™accompagner les collectivitÃ©s locales dans le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables sur leur territoire et Terra Energies, un fonds dâ€™investissement rÃ©gional. Â« Notre ambition est de donner vie aux premiÃ¨res villes solaires partout en France. Des villes oÃ¹ le soleil nous permet non seulement de produire notre Ã©nergie au local, mais aussi de la partager et dâ€™offrir de nouveaux services aux populations. La commune de Boeil-Bezing confirme ici son engagement avec un lieu Ã la fois beau, autonome, producteur dâ€™Ã©nergie et propice au renouveau des liens sociaux Â» souligne FranÃ§ois GuÃ©rin, prÃ©sident de SeeYouSun. Ces experts ont pris en charge lâ€™ensemble du processus : rÃ©alisation dâ€™une Ã©tude de potentiel, conception, construction et installation des ombriÃ¨res, organisation du raccordement au rÃ©seau, exploitation et entretien de la centrale pendant 30 ans via une convention dâ€™occupation temporaire.

Â«Â Cette installation repose sur deux piliers essentiels : la pratique du sport et la transition Ã©nergÃ©tique et reprÃ©sente une vision dâ€™avenir pour notre communeÂ Â»

Les fondations des ombriÃ¨res ont Ã©tÃ© confiÃ©es au terrassier STE FRECHOU, la fabrication de la charpente Ã CMB et BACACIER et le montage rÃ©alisÃ© en partie par ECOSUN. Les travaux dâ€™Ã©lectricitÃ© ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s par ECHO ENERGIES. â€œJe souhaite en tout premier lieu remercier lâ€™ensemble des intervenants ayant participÃ© Ã lâ€™Ã©laboration et Ã la rÃ©alisation de ce projet dâ€™envergure, mais aussi les utilisateurs actuels du tennis de Boeil-Bezing. Cette installation repose sur deux piliers essentiels : la pratique du sport et la transition Ã©nergÃ©tique. Elle reprÃ©sente une vision dâ€™avenir pour notre commune. En effet, nous avons fait le choix de produire localement une Ã©nergie verte et dÃ©carbonÃ©e. Ce projet dÃ©montre quâ€™il est possible de concilier dÃ©veloppement sportif, innovation Ã©nergÃ©tique et responsabilitÃ© environnementale Â» assure Gilles Camy, maire de Boeil-Bezing.