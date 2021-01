LONGi remporte le prix RETC “High Achievers” pour ses performances de module exceptionnelles

Le Centre de test des énergies renouvelables des États-Unis (RETC) a publié son «rapport sur l’indice des modules photovoltaïques» (PVMI) pour 2020. Après avoir remporté le prix «High Achievers» en 2019, LONGi a une fois de plus remporté le prix pour ses performances exceptionnelles après une évaluation complète de modules photovoltaïques globaux par RETC.

La performance de LONGi sur trois indicateurs de fiabilité, de performance et de qualité l’identifie comme l’une des trois seules entreprises à avoir obtenu le prix. La société est également devenue le seul fabricant de modules à bien performer dans les 8 tests individuels, soulignant la grande fiabilité et les excellentes performances de ses modules monocristallins.

Le PVMI fournit un aperçu de haut niveau des tests pertinents effectués par RETC dans le cadre d’indicateurs de fiabilité, de performance et de qualité, suivi d’un échantillon de données de test pour reconnaître les modules très efficients et mettre en valeur les performances élevées dans la fabrication. Pour caractériser la fiabilité, le rapport présente des données de distribution des performances basées sur une série de tests. Pour la catégorie de performance, il présente les données caractérisant l’efficacité de conversion du module, les cotes des conditions de test PVUSA (PTC) *, la simulation Pvsyst (fichier PAN) et le LID. En ce qui concerne les indicateurs de qualité, les résultats des protocoles de qualification de Thresher Test sont répertoriés, dépassant les exigences minimales.

Fondamentaux des produits LONGi: une approche globale garantissant une fiabilité élevée

Le fait d’être récompensé en tant que «High Achiever» et de démontrer de solides performances de haut niveau sur les 8 indicateurs témoigne bien de la philosophie constante de LONGi consistant à fournir des produits fiables aux clients. En tant que leader mondial de la technologie solaire, LONGi se concentre sur la fiabilité des produits, de la conception à la production, en fournissant aux clients des modules photovoltaïques fiables et à valeur ajoutée. La conception du module commence par une simulation théorique utilisant des modèles optiques, électriques et mécaniques pertinents. La puissance, l’efficacité, le rendement énergétique et la fiabilité du module seront tous pris en compte avant la finalisation de la conception; Pour la sélection de la nomenclature des modules, l’entreprise a toujours maintenu une approche très prudente, garantissant la fiabilité du produit à long terme. De plus, LONGi utilise le dopage Ga pour contrôler le module mono PERC LID, et a également optimisé le processus de passivation de l’hydrogène pour atténuer le LeTID. Pendant ce temps, pour garantir la fiabilité des modules, LONGi va au-delà des exigences de test standard, en établissant une variété de méthodes de test différenciées basées sur les résultats d’institutions de recherche bien connues et d’experts tiers. En ce qui concerne le processus de production, un équipement hautement automatisé améliore non seulement l’efficacité, mais contribue également à assurer la stabilité de la production. Un système de contrôle qualité complet garantit l’excellence du produit.

* Conditions de test PVUSA (PTC) : Une température de cellule élevée de 45 ° C, une température ambiante de 22 ° C et une vitesse du vent de 1 mètre par seconde

* La cote PTC est liée au coefficient de température de puissance d’un module, à sa température nominale de la cellule de fonctionnement (NOCT) et à la zone d’ouverture.