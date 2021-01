Corsica Sole sâ€™affirme en tant que dÃ©veloppeur de projets solaires les plus innovants

Corsica Sole a été désignée lauréate de quatre projets de centrales solaires dans le cadre de l’appel d’offres « Innovation » de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Se plaçant ainsi premier lauréat dans la famille des centrales au sol, Corsica Sole s’affirme une nouvelle fois comme l’un des acteurs les plus innovants du paysage photovoltaïque français.

Permettant d’économiser 1 100 tonnes de CO2 par an, les quatre centrales lauréates de l’AO Innovation représentent une puissance cumulée de 18,4 MWc et vont produire 22 GWh d’électricité annuellement. Répartis sur l’ensemble du territoire, ces projets visent majoritairement la reconversion de friches industrielles et se situent dans le Loiret (5 MWc), en Meurthe-et-Moselle (5 MWc), dans les Vosges (5 MWc) et dans les Landes (4 MWc).



Des panneaux bifaciaux français

Equipées de panneaux bifaciaux français, ces centrales photovoltaïques vont ainsi assurer une production d’électricité 20% plus importante comparée à des panneaux classiques. Cette technologie innovante qui produit l’électricité en utilisant à la fois les faces avant et arrière du panneau sera testée avec différentes natures du sol, afin de déterminer la surface qui assure le maximum d’efficacité. Corsica Sole a toujours fondé son développement sur sa capacité à innover. « L’innovation est dans notre ADN », explique Michael Coudyser, Directeur Général de Corsica Sole. Notre objectif est de créer de nouvelles solutions et d’appliquer les nouvelles technologies au service de la transition énergétique, comme nous l’avons fait dans le passé avec la mobilité électrique ou le stockage de l’énergie.»

Corsica Sole à l’assaut de la France métropolitaine

Corsica Sole avait été ainsi le premier développeur photovoltaïque à réaliser une centrale solaire avec stockage en 2016 et à exploiter une centrale sur un site Seveso en 2019. Ces nouveaux projets témoignent de l’implication de Corsica Sole sur l’ensemble du territoire français, tout comme ses nouveaux bureaux ouverts dans les dernières années à Bordeaux, à Marseille, en Guadeloupe et à la Réunion pour accompagner le développement de l’entreprise. Alors que Corsica Sole a toujours été un acteur de référence des Zones Non Interconnectées (ZNI), la majorité de ses installations se situent désormais en France continentale.