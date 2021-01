Le CrÃ©dit Mutuel Nord Europe s’engage pour une consommation d’Ã©lectricitÃ© 100 % verte grÃ¢ce Ã  PlÃ¼m Ã©nergie

Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble des bâtiments et agences du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) est alimenté par une électricité 100 % verte, fournie par Plüm énergie. Le CMNE devient ainsi l’un des clients majeurs de cette entreprise solidaire d’utilité sociale créée en 2016.

Engagé de longue date dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, le CMNE veille à agir favorablement et durablement sur les impacts économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux de son activité. Soucieux de trouver des solutions innovantes et pérennes pour assurer le succès de cette démarche, le CMNE a franchi une nouvelle étape le 1er janvier 2021 en choisissant Plüm énergie en tant que fournisseur d’énergie.

La centrale solaire d’Akuo Energy d’Annet-sur-Marne

Désormais, l’ensemble des locaux du CMNE (siège social, réseau d’agences bancaires…) est alimenté par une électricité 100 % renouvelable. Cette électricité est achetée directement auprès de producteurs français et issue de sites de production renouvelable tels que la centrale solaire d’Akuo Energy située à Annet-sur-Marne (77). Avec un réseau bancaire comptant près de 300 points de vente répartis sur 7 départements, le CMNE est engagé dans la réduction de ses consommations d’énergie. Grâce à la gestion technique centralisée au sein de son siège social, aux thermostats intelligents installés dans ses points de vente, et aux efforts réalisés par ses collaborateurs, le CMNE a déjà baissé de 21 % ses consommations électriques entre 2014 et 2019. Ce partenariat commercial avec Plüm énergie lui permettra d’aller encore plus loin dans ce domaine, à travers notamment des actions de communication et de sensibilisation menées en collaboration avec Plüm énergie envers les 2 500 collaborateurs du Crédit Mutuel Nord Europe. Ces actions permettront de rappeler notamment que l’énergie la plus verte est avant tout celle que l’on ne consomme pas.

Une électricité vraiment verte

“Le Crédit Mutuel Nord Europe se veut proche de son territoire, et il œuvre chaque jour à son développement économique et social. Le CMNE s’engage également à préserver son territoire en réduisant l’impact environnemental de ses activités et en faisant évoluer ses pratiques. Le choix de Plüm énergie en tant que fournisseur d’électricité témoigne de cet engagement fort de faire du CMNE une entreprise résolument responsable » a souligné Eric Charpentier, Directeur Général du Crédit Mutuel Nord Europe. « Nous sommes fiers qu’une banque mutualiste telle que le Crédit Mutuel Nord Europe, avec qui nous partageons des valeurs communes, fasse le choix de Plüm énergie pour son électricité. Preuve que notre ancrage dans l’économie sociale et solidaire fait aujourd’hui écho au sein de l’écosystème, le choix du CMNE pour un approvisionnement en électricité « vraiment verte » nous réjouit. Nous allons ainsi fournir l’ensemble des locaux du groupe en électricité 100% verte et 100% locale. Chez Plüm énergie, notre électricité renouvelable ne repose pas seulement sur la base de simples garanties d’origine mais est achetée en direct auprès de producteurs en France : une démarche en faveur de l’intérêt général » a conclu Vincent Maillard, président de Plüm énergie.