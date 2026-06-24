A quand lâ€™Ã©lectricitÃ© pour tous les oubliÃ©s de la Terre?

Alors que 655Â millions de personnes vivent encore sans Ã©lectricitÃ©, il est urgent dâ€™Å“uvrer pour la rÃ©alisation de lâ€™objectif dâ€™accÃ¨s universel Ã lâ€™Ã©nergie. Les derniÃ¨res donnÃ©es font Ã©tat de progrÃ¨s inÃ©gaux, soulignant la nÃ©cessitÃ© impÃ©rieuse de mettre lâ€™accent sur lâ€™accessibilitÃ© financiÃ¨re et les communautÃ©s vulnÃ©rables.

Ã€ lâ€™heure oÃ¹ la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et lâ€™accessibilitÃ© financiÃ¨re de lâ€™Ã©nergie figurent en tÃªte des prioritÃ©s du dÃ©veloppement, 655Â millions de personnes dans le monde n’ont toujours pas accÃ¨s Ã lâ€™Ã©lectricitÃ©, et deux milliards ont recours Ã des technologies et combustibles polluants pour la cuisson, mettant en pÃ©ril leur santÃ© et leur bien-Ãªtre. Lâ€™Afrique subsaharienne est la rÃ©gion du monde la plus lourdement concernÃ©e, avec plus de 560Â millions dâ€™habitants privÃ©s dâ€™Ã©lectricitÃ© et 970Â millions de solutions de cuisson propre.

La capacitÃ© de production dâ€™Ã©nergie renouvelable par habitant a atteint un record mondial de 544Â watts

Comme le montre la derniÃ¨re Ã©dition du rapport de suivi de lâ€™ODDÂ 7 sur lâ€™Ã©nergie, qui prÃ©sente de nouvelles donnÃ©es datant de 2023 et 2024, la plupart des rÃ©gions se rapprochent de lâ€™accÃ¨s universel, tandis que les progrÃ¨s en Afrique subsaharienne ont considÃ©rablement ralenti. Le rythme mondial de lâ€™Ã©lectrification devra tripler pour atteindre lâ€™accÃ¨s universel dâ€™ici 2030. Le rapport met cependant en Ã©vidence des avancÃ©es encourageantes dans plusieurs domaines de lâ€™Ã©nergie durable. Les Ã©nergies renouvelables ont ainsi poursuivi leur forte expansion, reprÃ©sentant plus de 30Â % de la consommation mondiale dâ€™Ã©lectricitÃ©, tandis que la capacitÃ© de production dâ€™Ã©nergie renouvelable par habitant a atteint un record mondial de 544Â watts (soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation dâ€™un rÃ©frigÃ©rateur). Les flux financiers publics internationaux en faveur des Ã©nergies propres dans les pays en dÃ©veloppement ont lÃ©gÃ¨rement augmentÃ© pour sâ€™Ã©tablir Ã 24,6Â milliards de dollars. Par ailleurs, lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique mondiale a continuÃ© de sâ€™amÃ©liorer, avec une intensitÃ© Ã©nergÃ©tique atteignant 3,76Â mÃ©gajoules par dollar, mÃªme si le rythme des progrÃ¨s reste insuffisant pour atteindre les cibles de lâ€™Objectif de dÃ©veloppement durable (ODD) noÂ 7.

Lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables est de plus en plus considÃ©rÃ©e comme essentielle,

Le rapport avertit toutefois que, sans action urgente et Ã plus grande Ã©chelle, le monde ne parviendra pas Ã rÃ©aliser lâ€™ODDÂ 7, qui vise Ã garantir un accÃ¨s universel Ã une Ã©nergie abordable, fiable, durable et moderne dâ€™ici 2030. La crise Ã©nergÃ©tique mondiale en cours devrait en outre avoir des rÃ©percussions significatives sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie et lâ€™Ã©conomie dans son ensemble.

Dans ce contexte, lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables est de plus en plus considÃ©rÃ©e comme essentielle, Ã la fois pour renforcer la sÃ©curitÃ© et lâ€™accessibilitÃ© de lâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ©, et pour faire progresser les objectifs climatiques et de dÃ©veloppement de long terme. Les solutions dâ€™Ã©nergie renouvelable dÃ©centralisÃ©e, notamment le solaire hors rÃ©seau et les mini-rÃ©seaux, reprÃ©sentent une solution Ã©conomique pour lâ€™accÃ¨s Ã l’Ã©lectricitÃ© et bÃ©nÃ©ficient dÃ©jÃ Ã des centaines de millions de personnes. Lâ€™Ã©lectricitÃ©, mais aussi le bioÃ©thanol et le biogaz gagnent par ailleurs du terrain en tant que solutions de cuisson renouvelables dÃ©ployables Ã grande Ã©chelle, contribuant Ã une diversification accrue des filiÃ¨res de cuisson propre.

Les pays devront veiller Ã ne laisser personne de cÃ´tÃ©

Lâ€™accessibilitÃ© financiÃ¨re demeure un obstacle majeur Ã lâ€™expansion de lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©lectricitÃ©. MÃªme lorsque lâ€™infrastructure existe, de nombreux mÃ©nages ne peuvent pas sâ€™acquitter des frais de raccordement ou des coÃ»ts de cÃ¢blage, ni se permettre des services Ã©nergÃ©tiques de base. Dans leurs efforts visant Ã atteindre les populations encore non Ã©lectrifiÃ©es, les pays devront veiller Ã ne laisser personne de cÃ´tÃ©, ce qui passe par des subventions ciblÃ©es, des mÃ©canismes de financement innovants et des solutions dâ€™Ã©lectrification Ã moindre coÃ»t.

Les contraintes de ressources freinent les progrÃ¨s, les niveaux de financement Ã©tant soit insuffisants pour atteindre les objectifs de lâ€™ODDÂ 7, soit mÃªme en recul dans les pays les plus pauvres. Les flux financiers internationaux en faveur des Ã©nergies propres et Ã destination des pays les moins avancÃ©s ont fortement diminuÃ©Â : ils se sont Ã©levÃ©s Ã 3,7Â milliards de dollars en 2024, soit un recul de 11Â % par rapport Ã 2023.Â Ã€ mesure que lâ€™Ã©chÃ©ance de 2030 se rapproche, un engagement politique renforcÃ©, une coordination intersectorielle approfondie et une attention stratÃ©gique aux pays et communautÃ©s les plus Ã risque dâ€™Ãªtre laissÃ©s pour compte sâ€™imposent plus que jamais comme des prioritÃ©s transversales. Des signaux politiques clairs et une mise en Å“uvre soutenue dans la durÃ©e sont essentiels pour diversifier le mix Ã©nergÃ©tique national, dÃ©velopper les Ã©nergies renouvelables, rÃ©duire la dÃ©pendance aux importations de combustibles fossiles et renforcer la rÃ©silience macroÃ©conomique face aux perturbations des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement mondiales.

EncadrÃ©

Principaux rÃ©sultats par indicateur clÃ©Â