LONGi rÃ©compensÃ© au congrÃ¨s solaire Â«All Quality MattersÂ»

LONGi a de nouveau été primé lors de l’édition 2021 du congrès solaire TÜV Rheinland «All Quality Matters», avec ses modules à haut rendement Hi-MO 4 et Hi-MO 5 récompensés pour, respectivement, le rendement énergétique extérieur du module PV (groupe monofacial) et la simulation du rendement énergétique du module PV (groupe monocristallin bifacial). Très apprécié par l’industrie pour son processus d’évaluation objectif et son mécanisme de sélection faisant autorité, le prix AQM est devenu une étape compétitive et incontournable pour les entreprises de l’industrie photovoltaïque.

La simulation du rendement énergétique est évaluée sur la base d’échantillons sélectionnés au hasard dans des modules produits en série, avec des performances testées et un rendement énergétique simulé dans différentes conditions environnementales dans de nombreux pays. LONGi a maintenant remporté des prix pour la simulation du rendement énergétique en 2017 et 2018, le rendement énergétique extérieur en 2019 et le rendement énergétique extérieur (groupe monofacial + groupe bifacial) en 2020.

Lors du congrès, Dennis She, vice-président principal de LONGi Solar, a été invité à participer à une table ronde sur les opportunités et les défis auxquels l’industrie photovoltaïque est confrontée pour contribuer à l’objectif de la Chine de réduire les émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et d’atteindre la neutralité carbone avant 2060. Dans le cas de la neutralité carbone, le pied a été enfoncé sur l’accélérateur pour le développement d’une nouvelle énergie et la transformation de la structure énergétique. Face aux défis présentés à l’industrie photovoltaïque en termes d’expansion de la capacité, elle a déclaré que LONGi continuerait à développer sa stratégie de leadership produit, à investir dans la R&D et à transformer les résultats de recherche à haute valeur en production de masse, afin de contribuer à la cible de la neutralité carbone.

Avec LONGi à la tête du développement de l’industrie avec ses technologies de pointe innovantes, ses modules de la série Hi-MO continuent de briser les barrières d’efficacité et d’accélérer la réduction continue du LCOE, la société réalisant des expéditions record de 24,53 GW en 2020.

Elle a ajouté que l’industrie photovoltaïque devrait travailler à l’unisson pour améliorer l’efficacité et la fiabilité des produits, en améliorant le gain de valeur de l’ensemble du cycle de vie du système de centrale électrique et en reliant l’ensemble de la chaîne industrielle, en normalisant les produits et en améliorant l’approvisionnement en ressources et la capacité de déploiement dans afin de promouvoir le développement global, coordonné et durable des énergies propres.