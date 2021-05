Câ€™est Ã  lire/ Solaire et camping, un mariage de raison : un dossier du magazine DHPA

« L’énergie solaire photovoltaïque pour faire rayonner les campings ». C’est sous ce titre que le magazine français de référence du camping, Décisions Hôtellerie de Plein Air, a réalisé un dossier sur le solaire dans le monde du camping à l’heure où les gérant de ces établissements d’accueil et de loisirs réfléchissent à produire eux-mêmes de l’énergie propre, in situ et en autoconsommation. En la matière justement, l’énergie solaire est aujourd’hui celle qui possède le plus d’arguments susceptibles de séduire les campings, étant particulièrement facile à installer et à exploiter, de plus en plus compétitive et apportant de nouveaux services aux acteurs du plein air. Ce dossier permet de faire le point avec quelques acteurs du secteur dont André Joffre, fondateur du bureau d’études Tecsol et président du pôle de compétitivité DERBI spécialisé dans le développement des énergies renouvelables en Occitanie.

La première chose qui vient à l’esprit lorsque l’on évoque la production d’énergie solaire et le monde du camping, repose sur la synergie qui existe entre les deux activités, au sein d’une même temporalité. Une installation solaire produit quatre fois plus en été qu’en hiver, soit lorsque l’activité de plein air est à son climax lors des longues journées ensoleillées. « L’énergie solaire est parfaitement en phase avec les besoins de l’hôtellerie de plein air. C’est un élément prépondérant de son attractivité pour cette activité touristique » assure André Joffre, fondateur du bureau d’études Tecsol et expert reconnu depuis plus de quarante ans de la chose solaire. La suite est à lire sur le magazine DHPA. Energie solaire photovoltaïque en camping, mode d’emploi !