KACO lance de nouveaux onduleurs photovoltaÃ¯ques pour les grands toits commerciaux et les parcs solaires

KACO new energy vient d’ajouter cinq nouveaux onduleurs de chaîne à sa gamme de produits. Avec des puissances comprises entre 87 et 150 kilowatts, ils conviennent aux systèmes photovoltaïques sur les toits commerciaux et industriels ainsi qu’aux parcs solaires au sol. Tous les nouveaux onduleurs utilisent des composants semi-conducteurs innovants composés de carbure de silicium et de la technologie 1 500 volts. Le lancement a lieu sur l’ensemble des marchés internationaux.

KACO new energy a étendu sa gamme d’onduleurs de chaîne pour des projets de 1 500 volts à cinq appareils. Blueplanet 87.0 TL3 et blueplanet 92.0 TL3 conviennent aux centrales solaires sur les toits commerciaux et industriels. Comme la technologie 1 500 volts est une tendance émergente dans le secteur des toits solaires, les deux onduleurs conviennent également aux modules solaires de 1 000 volts. Le blueplanet 92.0 TL3 présente une tension alternative nominale de 400 volts: il peut donc être raccordé au système de distribution basse tension sans transformateur. De nouveaux onduleurs avec une puissance de sortie de 110, 137 et 150 kilowatts sont disponibles pour les planificateurs et les constructeurs de grandes centrales solaires.

Onduleurs pour le monde

Les onduleurs sont basés sur la technologie du blueplanet 125 TL3, introduite fin 2018 par la société allemande. Les avantages sont principalement dus aux nouveaux composants semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC). Le SiC a des propriétés thermiques plus favorables que le silicium. L’altération de la puissance à haute température ambiante ne commence qu’à quelques degrés au-dessus de +50 ° C.

La génération de chaleur réduite de SiC signifie qu’un dissipateur thermique plus petit est utilisé. Grâce à de telles économies de matière, les onduleurs ont un poids inférieur à 80 kilogrammes, ce qui les rend relativement légers. Le blueplanet 150 TL3 en particulier dispose d’une densité de puissance extraordinaire de près de deux kilowatts par kilogramme. Les nouveaux onduleurs sont approuvés pour de nombreux marchés photovoltaïques dans le monde entier.