Les crises de lâ€™Ã©nergie et du coÃ»t de la vie au cÅ“ur du prochain sommet europÃ©en

Lors d’un débat sur le sommet européen d’octobre, les députés ont appelé les dirigeants européens à ne plus perdre de temps et à agir urgemment pour lutter contre la crise de l’énergie. Explications !

Au nom de la présidence tchèque, le ministre des affaires européennes, Mikuláš Bek, a annoncé que le sommet apporterait une ‘‘réponse européenne solide et commune’’ à la guerre russe contre l’Ukraine et à la flambée des prix de l’énergie. Il a rappelé le ‘‘soutien sans faille de l’UE à l’Ukraine’’, souligné que la Russie serait tenue pour responsable des crimes de guerre qu’elle commettait et annoncé que, en ce qui concerne la crise de l’énergie, l’Europe protégerait les plus vulnérables tout en restant compétitive.

‘‘La solidarité énergétique est un principe fondamental de nos traités’’

La Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a qualifié les attaques russes sur les civils et les infrastructures civiles d’actes de pure terreur. L’UE soutiendra l’Ukraine ‘‘aussi longtemps que nécessaire’’. La meilleure réponse à la guerre russe sur l’énergie est ‘‘la solidarité et l’unité de l’Europe’’, a-t-elle déclaré en rappelant les propositions de la Commission pour faire face à cette crise de l’énergie. Il est absolument essentiel d’acheter du gaz de façon groupée et de mettre en commun la demande, d’économiser l’énergie et de partager le gaz. ‘‘La solidarité énergétique est un principe fondamental de nos traités’’, a-t-elle ajouté. Concernant les prix de l’électricité, elle a déclaré que ‘‘le modèle ibérique devait être envisagé au niveau de l’UE’’ et a appelé à des investissements massifs dans les infrastructures, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Soutenir la transition verte

En réponse au Conseil et à la Commission, les députés ont exhorté les dirigeants européens à prendre des décisions courageuses et déterminées pour traiter les crises de l’énergie et du coût de la vie dès que possible. La plupart a appelé à la solidarité et à l’unité de l’UE face à ce qu’ils qualifient d’attaque russe sur l’Europe utilisant l’approvisionnement énergétique comme une arme. Certains ont salué les propositions de la Commission visant à contenir les prix de l’énergie, notamment le mécanisme d’achat commun de gaz, tandis que d’autres ont considéré que ces propositions arrivaient tard et n’étaient pas suffisantes.

Au-delà des actions dans le secteur de l’énergie, plusieurs députés ont appelé à des initiatives sociales plus fortes, incluant un nouvel instrument de soutien aux plus vulnérables, ainsi qu’à un fonds d’investissement européen afin de consolider l’autonomie énergétique et industrielle de l’Europe et de soutenir la transition verte.

