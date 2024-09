LONGi reÃ§oit la certification ISO 20400 pour ses procÃ©dures dâ€™achats responsables de la part de SGS

LONGi a été officiellement certifiée par SGS conformément à la norme ISO 20400 pour ses achats durables. Il s’agit d’une étape importante pour l’entreprise et ses efforts continus pour intégrer la durabilité dans tous les aspects du processus d’achat, y compris l’augmentation de la transparence dans la chaîne d’approvisionnement afin de protéger les droits de l’homme et l’environnement.

La certification fournit à LONGi un ensemble de règles pour structurer, planifier et améliorer la durabilité de ses activités d’approvisionnement à l’échelle mondiale. Elle démontre par ailleurs les réalisations de l’entreprise en matière d’achat responsable et le niveau de responsabilité qu’elle assume en tant que leader mondial de l’innovation technologique dans le domaine de l’énergie verte.

L’achat responsable fait partie intégrante de la stratégie de développement responsable de LONGi

L’achat durable est un aspect fondamental de la stratégie de développement responsable de LONGi, et LONGi s’engage à intégrer pleinement la gestion de l’approvisionnement durable et responsable dans ses opérations internationales.

« LONGi a toujours adhéré à une approche orientée client, répondant activement aux attentes des clients et des autres parties prenantes pour la chaîne d’approvisionnement verte et durable de LONGi. En mettant pleinement en œuvre la norme ISO 20400, nous avons intégré la gestion de l’achat durable dans l’ensemble des pratiques d’approvisionnement du cycle de vie, en transmettant continuellement le concept de développement durable aux entreprises en amont et en aval de la chaîne logistique, en adhérant aux principes d’approvisionnement de l’équité, de la justice, de l’ouverture et de la transparence, et en construisant conjointement un système d’achat durable et responsable pour assurer la sécurité et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement et parvenir à une situation gagnant-gagnant. » estime Tian Ye, vice-président de LONGi.

Audits, formation, stratégies : LONGi soutient activement ses fournisseurs dans l’intégration des mesures ESG et RSE dans leurs activités

LONGi participe activement au développement des politiques et mesures ESG et RSE de ses fournisseurs pour les aider à devenir des acteurs commerciaux responsables. En 2022, LONGi a lancé le « Green Partner Empowerment Plan » et le « Green Sustainable Supply Chain Action ». La société a réalisé des audits ESG/ RSE pour les fournisseurs, promu la politique de gestion de l’approvisionnement en minerais de conflit, aidé les fournisseurs à réaliser un inventaire des émissions de carbone et à économiser l’énergie et réduire les émissions, et pratiqué continuellement le développement durable de la chaîne d’approvisionnement. Afin d’intégrer le concept de durabilité dans la stratégie d’achat de l’entreprise, le département de la chaîne d’approvisionnement de LONGi et les équipes du développement durable et de l’ESG du groupe ont introduit une politique d’achat durable fondée sur « l’équité, la justice, l’intégrité, l’adhésion à l’éthique commerciale, la pratique de la responsabilité sociale de l’entreprise, la promotion de l’approvisionnement écologique et l’obtention d’avantages mutuels et d’une situation gagnant-gagnant ». Ces équipes ont également formulé une série de politiques et de plans d’action en matière d’achat durable et les ont mis en œuvre efficacement dans les opérations de l’entreprise, ce qui leur a valu d’être reconnues par des organisations tierces.

LONGi se conforme systématiquement aux normes, lois et réglementations internationales

SGS est une société de contrôle, d’inspection et de certification de renommée mondiale, réputée pour être une référence internationale en matière de développement durable, de qualité et d’intégrité. La norme ISO 20400 établit un modèle complet pour aider les organisations à réduire leur impact sur l’environnement par le biais de d’achat durable. Cela permet également aux organisations d’aborder des sujets tels que les droits de l’homme, les pratiques de travail, les opérations équitables, la gestion des relations avec les fournisseurs, l’amélioration des coûts et l’amélioration des performances d’achat. La certification ISO 20400 de LONGi en matière d’achat durable n’est pas seulement un témoignage de ses efforts passés, mais elle constitue surtout un nouveau point de départ pour améliorer encore la gestion durable de sa chaîne d’approvisionnement. Avec la mondialisation des activités de l’entreprise, LONGi a toujours adhéré et continuera d’adhérer aux normes internationales en vigueur ainsi qu’aux lois et règlements des pays et régions dans lesquels elle opère. Ce faisant, elle contribue au développement durable de l’industrie mondiale de l’énergie verte.