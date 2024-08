Gabriele Buccini, Head of Utility Trina Storage : Â« Nous nous engageons Ã  ouvrir la voie aux solutions dâ€™Ã©nergie solaire intelligentes Â»

L’Association européenne pour le stockage de l’énergie (EASE) compte depuis peu un nouveau membre. Trina Storage a en effet rejoint l’EASE en avril 2024. Gabriele Buccini, Head of Utility Storage chez Trina Solar Europe, évoque l’expertise de Trina Storage dans le stockage d’énergie et les attentes de cette collaboration avec EASE.

PS : Pouvez-vous donner un aperçu des activités de Trina Storage dans le secteur du stockage d’énergie et partager quelques informations clés du travail de votre entreprise dans ce domaine ?

Gabriele Buccini : « Nous sommes ravis et honorés de rejoindre l’Association européenne pour le stockage de l’énergie. Chez Trina Solar, nous nous engageons à ouvrir la voie aux solutions d’énergie solaire intelligentes et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes électriques pour un avenir net zéro. Notre engagement en faveur d’un stockage compétitif est une évolution naturelle de notre parcours, qui a commencé avec la fabrication de modules solaires il y a plus de 26 ans. Au fil des ans, nous avons élargi notre expertise pour inclure des solutions de suivi solaire et sommes devenus un leader mondial dans ces domaines.

« Contribuer à une communauté de stockage vertueuse »

PS : Et le stockage a donc également été internalisé ?

GB : L’unité commerciale à l’étranger de Trina Storage a été lancée en 2021 avec des solutions intégrant des systèmes tiers. Il s’agissait d’une étape importante dans l’acquisition d’expérience et le renforcement de nos capacités locales. Aujourd’hui, nous avons étendu nos capacités de fabrication en amont, ce qui inclut la production de cellules, de modules et de conteneurs en interne, pour une intégration verticale complète. Notre capacité de production passe à plus de 20 GWh cette année – entièrement axée sur les applications stationnaires – pour les systèmes de stockage autonomes et intégrés, toujours complétée par nos solides services locaux. Les marchés cibles actuels de Trina Storage sont la Chine, l’Amérique du Nord et l’Europe. Ici, en Europe, nous tirons parti de notre structure existante, qui comprend plus de 300 employés à travers le continent. D’ici la fin de l’année 2024, nous prévoyons d’avoir environ 20 projets de stockage en ligne dans toute l’Union européenne, principalement au Royaume-Uni et les premiers en Allemagne.

PS : Qu’est-ce qui a motivé Trina Storage à rejoindre EASE, et dans quels domaines ou initiatives spécifiques êtes-vous le plus enthousiaste à l’idée de participer au sein de l’association ?

GB : « Nous croyons au potentiel des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour transformer le paysage énergétique européen, ce qui s’aligne sur notre engagement à faire progresser la transition vers l’énergie verte. L’adhésion à EASE nous permet de contribuer à une communauté de stockage vertueuse qui soutient les ambitions de l’UE pour un avenir énergétique durable. Notre décision de rejoindre EASE a été motivée par notre désir de nous engager activement dans les discussions politiques et technologiques qui définiront l’avenir du stockage de l’énergie et de l’intégration des énergies renouvelables en Europe. En tant que membre, nous sommes impatients de partager notre expertise mondiale et nos connaissances locales pour influencer le développement de solutions de stockage d’énergie.

Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’égard des initiatives qui visent à fixer des objectifs et des cadres réglementaires appropriés pour le stockage de l’énergie, qui sont essentiels pour accélérer la transition vers l’énergie verte et la neutralité climatique d’ici 2050. Dans le cadre de notre engagement avec EASE, nous nous engageons à soutenir le développement de normes et de politiques qui garantissent la sûreté, la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et l’impact net zéro, favorisant ainsi une dynamique de marché saine à travers l’Europe. »

« Le stockage est crucial pour permettre une plus grande pénétration des sources d’EnR »

PS : À l’avenir, comment envisagez-vous la contribution du stockage d’énergie à la transition énergétique en cours ?

GB : « Le stockage de l’énergie, en particulier les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), est crucial pour permettre une plus grande pénétration des sources d’énergie renouvelables. Les BESS fournissent des services essentiels tels que la stabilisation du réseau, y compris la réserve de confinement de fréquence (FCR), la réserve de restauration de fréquence (FRR) et des services locaux tels que la puissance réactive, ainsi que des capacités de transfert d’énergie. Ces fonctionnalités sont essentielles pour gérer l’intermittence des énergies renouvelables et améliorer la fiabilité du réseau.

Bien que nous prévoyions que d’autres technologies telles que l’hydrogène joueront un rôle important dans le stockage de l’énergie de plus longue durée, nous pensons que les BESS n’ont pas encore atteint leur plein potentiel. Notre département R&D travaille activement à l’avancement de la technologie des batteries, à l’exploration de chimies de batteries plus avancées et à l’amélioration des conceptions thermiques pour améliorer les performances et l’efficacité. Ces développements élargiront les applications potentielles des BESS, ce qui les rendra encore plus intégrées à la transition énergétique.

PS : Quel rôle voyez-vous jouer Trina Storage dans l’avancement et le façonnement de l’avenir du stockage de l’énergie dans ce contexte ?

« Chez Trina Solar, qui compte plus de 50 000 employés dans le monde entier et se consacrent à la promotion d’un secteur de l’énergie verte, nous nous engageons pleinement à intégrer les BESS dans notre portefeuille. Nous croyons que les applications à l’avant et derrière le compteur, qu’elles soient résidentielles, commerciales, industrielles ou de services publics, soutiendront considérablement l’adoption des énergies renouvelables. Alors que nous continuons d’innover dans les domaines de l’énergie solaire et du stockage, Trina Solar vise à être à l’avant-garde de l’avenir du stockage de l’énergie, en s’alignant sur notre vision d’un avenir énergétique durable et résilient ».