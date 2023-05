LONGi publie son rapport annuel pour 2022 et le premier trimestre 2023

LONGi, un leader mondial de l’énergies solaire, a publié son rapport annuel pour 2022 et le premier trimestre 2023. Selon le rapport financier, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 128,998 milliards de yuans en 2022 – 17 milliards d’€ -, soit une augmentation de 60,03 % en glissement annuel. C’est la première fois que le chiffre d’affaires annuel de LONGi dépasse les 100 milliards de yuans soit un peu plus de 13 milliards d’€.

Pour le premier trimestre 2023, les revenus de LONGi ont atteint 28,319 milliards de yuans – 3,7 milliard d’€ -, en hausse de 52,35 % par rapport à l’année dernière. Dans le rapport, LONGi a annoncé que ses revenus pour 2023 devraient dépasser 160 milliards de yuans – 21 milliards d’€-. Le bénéfice net de LONGi en 2022 attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 14,812 milliards de yuans – 1,95 milliard d’€ -, soit une augmentation de 63,02 % en glissement annuel. Son bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des gains et pertes non récurrents s’est élevé à 14,414 milliards de yuans – 1,90 milliard d’€ -, soit une augmentation de 63,31 % en glissement annuel.

1er rang mondial des expéditions de modules durant trois années consécutives

Le rapport montre qu’en 2022, LONGi a produit un total de 85,06 GW de plaquettes de silicium monocristallin, dont 42,52 GW pour les ventes externes et 42,54 GW pour un usage interne, se classant régulièrement au premier rang des expéditions mondiales de plaquettes de silicium monocristallin pendant neuf années consécutives. En 2022, LONGi a produit 46,76 GW de modules en silicium monocristallin, dont 46,08 GW pour les ventes externes et 0,68 GW pour un usage interne, se classant régulièrement au 1er rang mondial des expéditions de modules et de part de marché pendant trois années consécutives. Au cours de la période considérée, les flux de trésorerie nets de LONGi provenant des activités d’exploitation étaient de 24,37 milliards de yuans – 3,2 milliards d’€ -, soit une augmentation de 97,77 % d’une année sur l’autre. Les fonds monétaires de la société s’élevaient à 54,372 milliards de yuans – 7,16 milliards d’€ -, soit 38,96 % du total des actifs, avec une augmentation annuelle de 86,38 %.

Fin 2022, l’entreprise a obtenu 2 132 brevets

De 2020 à 2022, le ratio actif-passif de LONGi était de 59,38 %, 51,31 % et 55,39 % respectivement. La société adhère à une philosophie commerciale prudente et maintient un ratio actif-passif raisonnable. Et le rendement net moyen pondéré des actifs de la société est de 27,23 %, 21,45 % et 26,95 % respectivement. Depuis son introduction en bourse en 2012 jusqu’en septembre 2022, LONGi a investi plus de 18 milliards de yuans – 2,37 milliards d’€ – en R&D. Fin 2022, l’entreprise a obtenu 2 132 brevets. LONGi dispose désormais d’une équipe de 4 036 collaborateurs pour la R&D et l’innovation technologique, soit 6,66% de l’ensemble de son effectif mondial.

Rendement record : 26,81 %

Au cours de la période considérée, LONGi a établi un nouveau record mondial d’efficacité des cellules solaires au silicium HJT de type p à 26,81 %, certifié par l’Institut für Solarenergieforschung à Hameln (ISFH). Et l’efficacité maximale de la production de masse de son produit modulaire innovant Hi-MO 6 dépasse 23,2 %. LONGi a fait des percées continues dans l’industrialisation de nouvelles cellules solaires à haut rendement, la R&D de technologies de modules originales et la transformation des réalisations industrielles. À la fin de 2022, la capacité de production de LONGi pour les wafers, les cellules et les modules de silicium monocristallin a atteint respectivement 133 GW, 50 GW et 85 GW.

Objectif 2023 : une capacité de production de 190 GW de wafers

Le rapport montre également que LONGi a accéléré la transformation numérique et le développement de la fabrication intelligente. Avec la transformation et la mise à niveau de ses unités de fabrication et de ses lignes de production, l’entreprise a réduit ses coûts et amélioré son efficacité. La société a également annoncé ses objectifs pour 2023, avec une capacité de production de wafers de silicium monocristallin qui devrait atteindre 190 GW, celle des cellules en silicium monocristallin 110 GW et celle des modules en silicium monocristallin130 GW.

Pour les livraisons de produits, LONGi devrait atteindre 130 GW de wafers de silicium monocristallin (usage interne inclus) et 85 GW de modules de silicium monocristallin (usage interne inclus).

La société devrait réaliser de bonnes performances en 2023

LONGi a déclaré que la société avait atteint une croissance soutenue et stable en assurant la livraison des produits, et que la société avait entrepris de manière proactive la pression des coûts plus élevés des matières premières. Avec l’expansion de la capacité de production et l’augmentation de la production de matériaux en silicium, les prix des matériaux en silicium de la chaîne industrielle sont revenus à des niveaux normaux. La société devrait réaliser de bonnes performances en 2023.

Pour les marchés internationaux, LONGi a déclaré que la société avait augmenté ses investissements et accéléré la construction et la modernisation de lignes de production à haut rendement en Chine afin de satisfaire les besoins de plus en plus diversifiés des clients. La société a également optimisé ses investissements à l’international, notamment en augmentant les investissements dans sa base de production à Kuching en Malaisie et en achevant la mise à niveau de sa base de production au Vietnam. La société s’efforce d’améliorer ses capacités de production et d’exploitation à l’échelle internationale afin de satisfaire la demande croissante du marché en dehors de la Chine.