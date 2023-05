Dream Energy accompagne les taxis dans leur transition vers lâ€™Ã©lectromobilitÃ© verte

Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et opérateur de recharge vient de signer un partenariat avec l’Union Nationale des Taxis (UNT), afin de les accompagner dans la mutation des flottes de parc de véhicules professionnels vers l’électrique bas carbone. Pour des taxis qui roulent à l’énergie solaire et hydraulique !

Dans un contexte où l’électrique est au cœur des mutations de la mobilité, les professionnels souhaitent adopter des solutions qui permettent de concilier réduction du bilan carbone et activité professionnelle. Au niveau national, 25% des véhicules servant aux transports publics particuliers de personnes sont électriques ou hybrides. Pour les taxis, l’autonomie du véhicule, la facilité de recharge et l’impact environnemental sont clés. Dans cette optique, Dream Energy va accompagner l’UNT, l’une des principales unions professionnelles qui rassemble un ensemble d’organisations visant à défendre les intérêts des taxis, en mettant à leur disposition de manière privilégiée un service de recharge ultrarapide et bas carbone, adapté à la profession. L’UNT représente plus de 4000 taxis en France.

70 centrales hydrauliques et photovoltaïques sur le territoire français

Producteur et fournisseur d’énergies renouvelables depuis 2007, Dream Energy exploite 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques sur le territoire français. Cette énergie renouvelable est principalement utilisée pour alimenter un réseau de stations de superchargeurs à travers la France. Plus de 300 points de charge sont disponibles actuellement en France, et 200 points de supercharge supplémentaires seront disponibles d’ici fin 2023. Grâce à son réseau de bornes avec des puissances allant jusqu’à 300 kW, Dream Energy permet la recharge en près de 20 minutes, permettant d’augmenter massivement l’autonomie d’un véhicule électrique professionnel sur une journée de travail. Les bornes Dream Energy sont alimentées avec une électricité renouvelable française que la société produit et fournit elle-même. Or, en analyse de cycle de vie, un véhicule électrique chargé avec de l’électricité renouvelable sourcée peut diviser son bilan carbone par 3, comparativement à un véhicule électrique chargé avec un mix électrique plus carboné.

« Ce partenariat vise à contribuer à la mobilité électrique bas carbone »

Dès le 1er septembre prochain, Dream Energy garantira aux adhérents de l’UNT des tarifs préférentiels de recharge en station afin de contribuer à leur transition vers l’électrique et apportera à l’UNT des formations et sensibilisations au véhicule électrique. « Le secteur du transport public particulier de personnes pourra prendre sa part dans la transition vers l’électromobilité grâce à des solutions concrètes adaptée au quotidien d’un taxi. Nous croyons en un avenir durable pour notre planète, c’est pourquoi ce partenariat vise à contribuer à la mobilité électrique bas carbone tout en garantissant un modèle pérenne pour la profession. En tant que fédération, nous sommes déterminés à jouer un rôle actif car nous sommes convaincus que c’est ensemble que nous pouvons faire la différence » soutient Rachid Boudjema, Président de l’UNT. « Nous souhaitons accompagner les professionnels de la mobilité vers une transition véritablement bas carbone et durable dans leurs activités. Nous sommes fiers que l’UNT fasse le choix de s’associer avec un opérateur qui offre une recharge ultrarapide, française et respectueuse de l’environnement » ajoute Philippe Baudry, PDG de Dream Energy.