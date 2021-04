GoldenPeaks Capital et Eiffel Investment Group annoncent un prÃªt relais de 35 millions d’euros

GoldenPeaks Capital a obtenu un crédit-relais de 35 millions d’euros auprès d’Eiffel Investment Group afin de soutenir l’expansion continue de son portefeuille de panneaux solaires photovoltaïques en Pologne. Eiffel Energy Transition Fund et Eiffel Energy Transition Fund II ont souscrit aux obligations dans le cadre d’une offre privée.

Le produit des obligations permet à GoldenPeaks Capital d’accélérer les premiers travaux de construction de ses projets photovoltaïques situés en Pologne. La facilité sera d’abord utilisée pour les projets Alpha et Charlie qui auront une capacité totale comprise entre 150MW et 200MW. L’installation sera ensuite recyclée dans d’autres projets. Parallèlement, elle permet au groupe d’obtenir des conditions préférentielles et de réduire les longs délais d’approvisionnement en équipements clés. Cet aspect est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de perturbation de la logistique mondiale.

L’accord-cadre qui a été signé entre GoldenPeaks Capital et les fonds Eiffel permet d’affecter les recettes futures au portefeuille hongrois naissant de GoldenPeaks Capital, les premiers projets devant être inscrits aux enchères nationales plus tard cette année. Daniel Tain, Président de GoldenPeaks Capital a commenté : “Nous sommes ravis de nous associer à Eiffel Investment Group et de pouvoir tirer parti de son expertise considérable dans le financement de l’économie verte. Nous nous réjouissons d’une longue relation qui s’étendra éventuellement au-delà de nos projets initiaux en Pologne.”

Pierre-Antoine Machelon, CIO Energy Transition chez Eiffel Investment Group, a commenté : ” Nous sommes très heureux de soutenir l’accélération du programme d’investissement de GoldenPeaks Capital en Pologne et sa stratégie d’expansion en Europe centrale. Ces marchés sont essentiels pour que la transition énergétique se fasse de manière homogène au niveau européen.” GoldenPeaks Capital est un investisseur international principalement actif dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’immobilier. Basé en Europe, le groupe constitue un solide pipeline de nouveaux projets en Pologne et ailleurs dans l’UE.