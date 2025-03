Revolt.eco met gratuitement son Simulateur Solaire en ligne Ã  disposition des installateurs

Comment soutenir le secteur solaire dans le contexte anxiogène de l’arrivée d’un prochain moratoire susceptible d’impacter l’activité des installateurs PV ? A cette question, les équipes de la société Revolt.eco répondent par l’action. Elles ont décidé de créer un simulateur solaire en ligne et de l’offrir sur les premiers mois aux installateurs PV dans le but de les aider à mieux qualifier et convertir leurs visiteurs web en clients depuis leur site / réseaux sociaux / fiche google. Ce simulateur sera entièrement personnalisable et sera disponible à partir du 17 mars prochain.

Fonctionnalité du simulateur en ligne Revolt.eco

Revolt.eco lance son simulateur solaire en ligne, une solution innovante intégrable directement sur les sites web, les réseaux sociaux et les fiches Google des installateurs. Cet outil, permet aux visiteurs d’obtenir, en moins de deux minutes, une estimation de leur potentiel solaire, des économies réalisables et du rendement de leur installation. Il fournit également un prix de vente moyen estimé pour l’installation recommandée, offrant ainsi une première évaluation claire et personnalisée. Ce simulateur est entièrement personnalisable en fonction des options que vous souhaitez afficher (prix de vente estimé, taux ou temps de retour sur investissement, équipements proposés etc.). L’objectif est d’améliorer la qualification des prospects en exploitant les technologies avancées de Revolt.eco, afin d’optimiser le taux de conversion sur tous les canaux digitaux.

Gain de Temps et meilleure conversion pour les Installateurs

Pour les installateurs, ce simulateur représente une véritable révolution dans la gestion des prospects. Il permet non seulement d’augmenter significativement le taux de conversion des visiteurs web, mais aussi de gagner un temps précieux grâce à une pré-qualification automatisée. L’outil peut être utilisé directement sur leur site ou partagé via un lien externe pour que les prospects puissent simuler leur projet en autonomie. Il devient ainsi un levier efficace pour qualifier les demandes en amont, que ce soit en ligne ou lors d’un échange téléphonique. De plus, les informations collectées sont automatiquement intégrées dans l’interface Revolt.eco, permettant aux installateurs de transformer un prospect en projet concret en un seul clic. Une solution clé en main pour optimiser la gestion commerciale et accélérer la prise de décision des clients. Utile en temps de crise !

www.loom.com/share/bb7dac12b49c4f6a83d7944e3440746b