LONGi livrera 103 MW de modules Hi-MO 5 pour la base de production d’Ã©nergie de TBEA au Xinjiang

LONGi, leader mondial de la technologie solaire, a signé un accord avec TBEA Sunoasis («TBEA») pour fournir 360 MW de ses modules solaires à haut rendement pour la base de production d’énergie de TBEA à Shihezi City, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Dans le cadre de cet accord, LONGi accordera la priorité à la livraison de 103 MW de son nouveau produit haute performance très attendu, le module Hi-MO 5, conçu pour les très grandes centrales au sol. De quoi encore faire baisser les coûts du photovoltaïque à grande échelle !

TBEA Sunoasis possède une riche expérience dans la construction de centrales éoliennes et photovoltaïques à grande échelle dans de nombreuses configurations et de nombreux usages : désert, montagne, toits commerciaux ou résidentiels, pisciculture-solaire, agriculture-solaire, éolien-solaire entre autres. TBEA a entrepris la construction de plus de 5 000 centrales éoliennes et photovoltaïques On-grid / off-grid, d’une capacité de près de 16 GW. Un client de référence pour LONGi !

Capacité de production du Hi-MO 5 : 12 GW en 2020

LONGi a présenté le module Hi-MO 5 en juin dernier. 70 jours plus tard, le premier module est sorti de la chaîne de production de l’usine de Xianyang, province du Shaanxi. Avec la construction d’une usine supplémentaire dans la ville de Jiaxing, province du Zhejiang, la capacité de production de modules Hi-MO 5 atteindra 12 GW cette année. LONGi appuie sur l’accélérateur conscient que le débat de l’industrie photovoltaïque sur les modules de haute puissance s’intensifie depuis le début du second semestre. Les produits photovoltaïques de puissance et de valeur plus élevées sont progressivement devenus la tendance et le centre d’intérêt de l’industrie au seuil de l’ère de la parité du réseau. Afin de répondre aux besoins des clients mondiaux en produits à très haute puissance, l’équipe R&D de LONGi a constamment défié les limites technologiques les plus avancées pour développer le Hi-MO 5. Le contrat de TBEA avec LONGi est une première reconnaissance du marché.

Le coût par watt réduit de 3 à 4 centimes

LONGi a entrepris un exercice de comparaison entre le module Hi-MO 5 basé sur des plaquettes de 182 mm et deux autres produits grand public de haute puissance. Selon les calculs, Hi-MO 5 est tout d’abord nettement supérieur aux autres modules en termes de puissance du module et d’efficacité de conversion. Prenant comme exemple la capacité installée d’un projet de 100 MW, le module Hi-MO 5 d’une puissance de 535 W a le coût système global optimal parmi les trois. Le coût par watt du module Hi-MO 5 a été réduit de 3 à 4 centimes, permettant des économies d’environ 3 à 4 millions de yuans. De plus, la puissance et l’efficacité élevées du Hi-MO 5 réduisent également les besoins en termes de foncier. Le module Hi-MO 5 peut ainsi économiser 20 à 40 acres par rapport aux deux autres modules. Ces avantages supplémentaires peuvent réduire considérablement les coûts d’exploitation et de maintenance ultérieurs d’une centrale électrique. Avec ses excellentes performances LCOE, le module Hi-MO 5 se classe en tête dans plusieurs domaines d’évaluation, ce qui en fait le choix préféré pour les centrales au sol de très grande taille. «Le choix du marché est le seul critère pour tester la valeur d’un produit. LONGi obtient la commande de TBEA, la première étape du nouveau module Hi-MO 5 », a commenté Dennis She, vice-président senior de LONGi Solar.