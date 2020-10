ARMOR solar power films parmi les neuf finalistes Â« Climat Â» du Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Suite à sa nomination au mois de juillet, ARMOR solar power films (Groupe ARMOR) a franchi une étape supplémentaire en intégrant la liste sélective des neuf finalistes dans la catégorie « Climat » du prestigieux Deutscher Nachhaltigkeitspreis, trophée allemand du développement durable. En attendant mieux…

La 13ème remise de prix du Deutscher Nachhaltigkeitspreis se tiendra à Düsseldorf le 4 décembre 2020. Ce trophée récompense les acteurs issus des entreprises qui apportent une contribution concrète aux domaines importants que sont le climat, les ressources, la biodiversité et la société. Regroupées dans cinq catégories, 23 entreprises accèdent à la phase finale. Pour Ralph Paetzold, Directeur général d’ARMOR solar power films GmbH (l’entité allemande d’ARMOR solar power films), cette nouvelle représente un signal fort : « Au vu du niveau élevé des concurrents, figurer parmi les finalistes est déjà une grande réussite. Nous sommes particulièrement ravis d’être reconnus comme l’une des entreprises jugées pertinentes pour façonner l’avenir. Nous sommes fiers de voir que notre vision du photovoltaïque organique (OPV) est déjà perçue de manière forte par le jury du prix alors que la révolution ne fait que commencer. » Hubert de Boisredon, Président-Directeur général d’ARMOR, confirme que cette nomination « est une belle opportunité pour l’avenir d’ARMOR solar power films et consolide sa position de leader sur le marché de l’OPV. »

Vous avez dit pionniers ?

Stephan Schulze-Hausmann, instigateur du prix, déclare que « les finalistes sont des pionniers. Ils montrent comment les crises peuvent être évitées et comment notre avenir commun peut être façonné ». Parmi les autres finalistes dans ce domaine de la transition écologique figurent le moteur de recherche à but non lucratif Ecosia, le fabricant de modules photovoltaïques à couches minces First Solar, la banque communautaire GLS, le fournisseur d’énergie verte NATURSTROM, le fabricant, distributeur et raffineur de biocharbon NovoCarbo, l’exploitant de parcs éoliens en mer Ørsted Wind Power Germany, la société de technologie et de services Robert Bosch ainsi que le fabricant de pompes et de systèmes de pompage Wilo.

Un prix prestigieux

Le Deutscher Nachhaltigkeitspreis est le plus grand prix européen d’excellence en matière de développement durable dans les entreprises, les municipalités et la recherche. Il est décerné par la Fondation Deutscher Nachhaltigkeitspreis en coopération avec le gouvernement fédéral allemand, des organisations-cadres municipales, des associations professionnelles, des organisations de la société civile et des établissements de recherche. Le prix rentre dans le cadre de la Journée allemande du développement durable, plateforme de communication annuelle la plus populaire sur les problématiques du développement durable, qui aura lieu les 3 et 4 décembre 2020 à Düsseldorf. Le Prix allemand du développement durable est désormais étroitement lié aux objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies. Les

finalistes ont été déterminés au cours d’un processus en plusieurs étapes dont sont responsables, pour cette année, le cabinet international de conseil en management EY-Parthenon et le Center for Sustainability Management de l’Université Leuphana de Lunebourg, en Allemagne.