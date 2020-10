Webinaire vendredi 2 octobre 2020 Ã  10h00 : “Comment garantir la fiabilitÃ© des installations solaires thermiques collectives ?”

Le CORÉSOL, Collectif Régional de l’Énergie solaire, organise vendredi 2 octobre à 10h00 un webinaire consacré à la fiabilité des installations solaires thermiques. Cet atelier est animé par le CD2E et coorganisée avec le Conseil Régional, l’ADEME et la CCIR en partenariat avec EDF et ENEDIS. Ce webinaire sera l’occasion de découvrir les différents outils et modèles mis en place par la filière des professionnels du solaire thermique afin de garantir la fiabilité des installations et rassurer les maîtres d’ouvrage.

Lors de ce webinaire, Edwige Porcheyre (ENERPLAN) présentera les outils SOCOL pour fiabiliser toutes les étapes d’un projet solaire thermique, puis Pierre Gerrer (INES) enchainera avec le processus de Mise en Service Dynamique et insistera sur les outils de suivi des installations. Guillaume Pradere (EKLOR INVEST) proposera un modèle de location-vente de chaleur solaire sur les installations de tailles moyennes. Enfin, Daniel Mugnier (TECSOL) conclura cet atelier avec un focus sur la réhabilitation des installations solaire thermique. Le Webinaire du CORÉSOL, Collectif Régional de l’Énergie solaire, animé par le CD2E et coorganisée avec le Conseil Régional, l’ADEME et la CCIR. Partenaires : EDF et ENEDIS.

app.livestorm.co/cd2e/atelier-comment-garantir-la-fiabilite-des-installations-solaire-thermique-collectives?utm_source=UA-25745718-1&utm_medium=email&utm_campaign=INSCRIPTIONS%20-%20La%20Journ%C3%A9e%20de%20l%E2%80%99%C3%A9nergie%20solaire%20se%20transforme%20en%20WEBINAIRES