LONGi lance le module ultra-lÃ©ger Hi-MO X10 Guardian Light Design pour les toits Ã  faible charge

LONGi vient de lancer le module Hi-MO X10 Guardian Light Design, une solution solaire lÃ©gÃ¨re Ã contact arriÃ¨re pour les toits commerciaux et industriels avec une capacitÃ© de charge structurelle limitÃ©e. CaractÃ©ristique produitÂ : 30Â % de poids en moins que les modules standards, conÃ§u pour les contraintes structurellesÂ ! Exit les renforcements dispendieux.Â

Construit sur la technologie de cellule HPBC 2.0 (Hybrid Passivated Back Contact) de LONGi, le module offre un rendement de production de masse de 24,8 % et une puissance maximale de 560 W, atteignant une densitÃ© de puissance de 250 W par mÃ¨tre carrÃ©. Par rapport Ã d’autres modules lÃ©gers, chaque unitÃ© fournit environ 140 W de puissance supplÃ©mentaire, ce qui permet d’augmenter la capacitÃ© du systÃ¨me sur la mÃªme surface. Cela rÃ©duit les coÃ»ts d’Ã©quilibre du systÃ¨me (BOS) par watt d’environ 33 %.

Une cible de plus d’un milliard de mÃ¨tres carrÃ©s pour les modules lÃ©gers

Le poids total du module est de 16,3 kg, soit 7,2 kg par mÃ¨tre carrÃ©, ce qui le rend environ 30 % plus lÃ©ger que les modules monoverre conventionnels. Sur un toit de 10 000 mÂ², cette rÃ©duction de poids se traduit par environ 34 tonnes de charge structurelle Ã©vitÃ©e. Â Cette rÃ©duction permet une installation sur des toits vieillissants ou lÃ©gers sans renforcement structurel supplÃ©mentaire, ce qui rÃ©duit considÃ©rablement les coÃ»ts d’Ã©quilibre du systÃ¨me (BOS) par watt. Le cadre optimisÃ© et la structure de soudure Ã une ligne Ã l’arriÃ¨re amÃ©liorent la durabilitÃ© sous des charges de pression allant jusqu’Ã 3 600 Pa Ã l’avant et 2 400 Pa Ã l’arriÃ¨re, ce qui Ã©quivaut Ã 2 Ã 3 mÃ¨tres de neige ou Ã des conditions de vent fort de grade 12. La rÃ©sistance du cadre est encore amÃ©liorÃ©e avec une augmentation de 5 % de l’Ã©paisseur, ce qui se traduit par une rÃ©sistance mÃ©canique supÃ©rieure de 20 % et une dÃ©formation centrale infÃ©rieure de 50 % sous contrainte. Le Hi-MO X10 Guardian Light Design est ainsi particuliÃ¨rement adaptÃ© aux bÃ¢timents commerciaux prÃ©sentant des limitations structurelles, notamment les installations industrielles plus anciennes, les entrepÃ´ts et les bÃ¢timents avec des toits en tÃ´le mince. Cela ouvre des opportunitÃ©s pour l’Ã©nergie solaire lÃ oÃ¹ les modules traditionnels nÃ©cessiteraient des mesures de renforcement coÃ»teuses ou peu pratiques. Un nombre croissant d’installations existantes dans le monde, estimÃ©es Ã plus d’un milliard de mÃ¨tres carrÃ©s, pourraient devenir viables Ã l’Ã©nergie solaire en utilisant la technologie des modules lÃ©gers.

Des dÃ©lais dâ€™installation raccourcis, activitÃ©s commerciales ou industrielles maintenues

Pour soutenir la fiabilitÃ© Ã long terme, la conception des cellules HPBC 2.0 comprend des caractÃ©ristiques de conduction faible qui rÃ©duisent la surchauffe et le risque de point chaud, tout en permettant aux cellules ombragÃ©es de rÃ©cupÃ©rer jusqu’Ã 70 % d’Ã©nergie en plus que les modules standard. L’utilisation de plaquettes de silicium TaiRay augmente encore la rÃ©sistance mÃ©canique de 16 %, et une structure cellulaire 0BB augmente la rÃ©sistance Ã la compression de 23 %. Un film d’encapsulation plus Ã©pais de 30 g amÃ©liore encore la rÃ©sistance Ã l’humiditÃ© et Ã l’exposition aux UV. Le module sera disponible au format 60 cellules (1990 Ã— 1134 Ã— 30 mm) et est compatible avec les systÃ¨mes de montage standard des pinces latÃ©rales A. En Ã©liminant le besoin de renforcement structurel, il raccourcit les dÃ©lais d’installation et Ã©vite les interruptions des opÃ©rations en cours.Â Pour les installations industrielles oÃ¹ le fonctionnement continu est essentiel, la capacitÃ© d’installation sans modification structurelle permet d’Ã©viter les temps d’arrÃªt de production coÃ»teux et d’accÃ©lÃ©rer le retour sur investissement.Â Â« MÃªme dans un secteur de plus en plus axÃ© sur la rÃ©duction des coÃ»ts, nous restons attachÃ©s Ã nos valeurs fondamentales de stabilitÃ©, de fiabilitÃ© et de leadership technologique Â», a dÃ©clarÃ© Jiang Dongyu, prÃ©sident mondial du groupe d’activitÃ©s distribuÃ©es de LONGi. Â« Lorsque le coÃ»t et la fiabilitÃ© entrent en conflit, LONGi privilÃ©gie toujours la fiabilitÃ©. Le nouveau module Hi-MO X10 Light Design est un reflet clair de ce principeÂ Â». Et Jia Chao, prÃ©sident de LONGi Europe pour DG de conclureÂ : Â« Le lancement du module Hi-MO X10 Light Design rÃ©pond Ã un dÃ©fi critique dans le segment des toitures Ã faible charge et marque une nouvelle Ã©tape dans la stratÃ©gie de produits diffÃ©renciÃ©s de LONGi, basÃ©e sur des scÃ©narios Â».

Le module est disponible Ã la commande en Europe en aoÃ»t 2025.

EncadrÃ©Â Â

Des TRI optimisÃ©s

L’installation de modules solaires conventionnels sur des toits peu porteurs nÃ©cessite souvent un renforcement structurel, ajoutant environ 0,18 Ã 0,20 â‚¬ par watt au coÃ»t total du projet. Pour une installation commerciale typique de 1 MW, cela Ã©quivaut Ã 180 000 Ã 200 000 â‚¬ de dÃ©penses supplÃ©mentaires. Avec la conception Hi-MO X10 Guardian Light, aucun renforcement n’est nÃ©cessaire, ce qui permet au systÃ¨me de commencer Ã gÃ©nÃ©rer des revenus plus tÃ´t.