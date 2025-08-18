Les onduleurs KOSTAL répondent aux exigences de la directive RED

Une nouvelle étape vers des solutions PV sûres, numériques et connectées de KOSTAL. Les onduleurs KOSTAL PLENTICORE G3, PLENTICORE MP G3, PLENTICORE plus G2 ainsi que les onduleurs commerciaux PIKO CI 30/50 G2 et PIKO CI 100 respectent la directive RED (2014/53/UE) et sont donc prêts pour les exigences de cybersécurité de l’UE. Explications !

La directive RED est un cadre juridique européen pour tous les équipements radio, y compris les onduleurs avec interfaces de communication. Elle impose la compatibilité électromagnétique, des performances radio fiables et des exigences obligatoires en matière de cybersécurité. L’objectif est de protéger consommateurs et réseaux des risques liés aux appareils non sécurisés.

Sécurité KOSTAL – certifiée et confirmée

Des règles renforcées entreront en vigueur en 2025—KOSTAL les respecte dès aujourd’hui. La certification prouve que les onduleurs KOSTAL sont puissants, efficaces et conformes aux normes technologiques et réglementaires les plus récentes. « La certification RED garantit une sécurité certifiée. Le commerce bénéficie d’un argument de vente puissant : “certifié sécurisé” — et peut compter sur des produits KOSTAL conformes dès aujourd’hui aux exigences obligatoires à partir de 2025 », déclare Thomas Vogel, responsable gestion produit chez KOSTAL. KOSTAL instaure la confiance lors de l’installation et la mise en service d’installations PV, ainsi que dans les appels d’offres publics ou les projets commerciaux.

Une technologie certifiée « Made in Germany »

La certification offre aux installateurs une grande sécurité de planification et d’exécution, en particulier dans les applications avec exigences élevées en matière de protection des données ou contraintes réseau spécifiques. Les clients finaux y gagnent aussi : ils bénéficient d’une solution qui protège les données sensibles, offre un fonctionnement stable et convainc avec une technologie certifiée « Made in Germany ».

Encadré

La sécurité fait partie de l’ADN KOSTAL

La certification RED complète le concept global de sécurité de KOSTAL : communication chiffrée, contrôles d’accès personnalisés et mises à jour logicielles régulières avec correctifs de sécurité. KOSTAL mise sur une stratégie globale de cybersécurité.