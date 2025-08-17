40 millions de dollars pour soutenir le dÃ©veloppement de projets de lâ€™Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique

Lâ€™investissement de la Banque permet de matÃ©rialiser la premiÃ¨re enveloppe de cette initiative africaine majeure en matiÃ¨re d’infrastructures vertes, dâ€™un montant de 118 millions de dollars amÃ©ricains. Le Fonds pour des infrastructures vertes en Afrique,Â gÃ©rÃ© par Africa50, cherche Ã lever 400 millions de dollars de capitaux mixtes pour le dÃ©veloppement initial dâ€™un portefeuille de projets d’infrastructures vertes, prÃªts Ã Ãªtre financÃ©s en Afrique. ExplicationsÂ !

Le Groupe de la Banque africaine de dÃ©veloppement a annoncÃ©, mercredi 13 aoÃ»t dernier Ã Maputo, son intention dâ€™apporter 40 millions de dollars amÃ©ricains en capitaux mixtes au Fonds de dÃ©veloppement de projets de lâ€™Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique (AGIA), signant ainsi la constitution initiale du Fonds Ã hauteur de 118 millions de dollars. Cette Ã©tape marque le dÃ©but dâ€™une nouvelle Ã¨re dans la mobilisation de capitaux mixtes Ã lâ€™appui de projets de dÃ©veloppement dâ€™infrastructures vertes, prÃªts Ã Ãªtre financÃ©s Ã travers le continent et constitutifs dâ€™un solide portefeuille.

Un rÃ´le de catalyseur des investissements privÃ©s dans les infrastructures vertes en Afrique

Le Fonds de dÃ©veloppement de projets de lâ€™AGIA (AGIA-FDP) rÃ©unit des institutions de financement du dÃ©veloppement, des organismes publics, des organisations philanthropiques et des investisseurs privÃ©s, notamment la Banque allemande de dÃ©veloppement (KfW), la Banque ouest-africaine de dÃ©veloppement (BOAD), le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, le Three Cairns Group et le Soros Economic Development Fund. Lâ€™investissement stratÃ©gique de la Banque africaine de dÃ©veloppement dans ce Fonds, subdivisÃ© en 20 millions de dollars de dons, 10 millions de dollars sous forme de capitaux commerciaux et 10 millions de dollars de capitaux subordonnÃ©s provient du Fonds pour lâ€™Ã©nergie durable en Afrique (SEFA) (https://apo-opa.co/4oFJfKc), que la Banque administre. Avec cet investissement, la Banque assume son rÃ´le de chef de file dans la rÃ©duction des risques liÃ©s aux projets en phase de dÃ©marrage et de catalyseur des investissements privÃ©s dans les infrastructures vertes en Afrique.Â« GrÃ¢ce Ã cette enveloppe de 40 millions de dollars en dons, apports en capitaux subordonnÃ©s et prises de participations commerciales, la Banque africaine de dÃ©veloppement est pionniÃ¨re, car cette approche globale permettra de libÃ©rer le vaste potentiel de lâ€™Afrique dans le domaine des infrastructures vertes Â», a dÃ©clarÃ© Solomon Quaynor, vice-prÃ©sident de la Banque chargÃ© du Secteur privÃ©, des Infrastructures et lâ€™Industrialisation.

Â«Â Mobiliser des milliards dâ€™investissements du secteur privÃ© en faveur dâ€™infrastructures Ã faibles Ã©missions de carbone et rÃ©silientes au changement climatiqueÂ Â»

Â« Cet investissement reprÃ©sente plus quâ€™un simple apport de capitaux. Câ€™est aussi une dÃ©claration courageuse de la Banque qui se dit prÃªte Ã partager les risques initiaux avec ses partenaires. Le versement des ressources servira au codÃ©veloppement des projets â€“ avec des dÃ©veloppeurs dÃ©jÃ ou nouvellement Ã©tablis â€“, garantissant ainsi un portefeuille diversifiÃ© et Ã©volutif. Notre modÃ¨le de financement mixte est conÃ§u pour mobiliser des milliards dâ€™investissements du secteur privÃ© en faveur dâ€™infrastructures Ã faibles Ã©missions de carbone et rÃ©silientes au changement climatique Â», a poursuivi Solomon Quaynor. Le Fonds de dÃ©veloppement de projets de lâ€™Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique fait partie de lâ€™initiative globale AGIA, menÃ©e par la Banque africaine de dÃ©veloppement, la Commission de l’Union africaine et Africa50. Elle vise Ã lever 500 millions de dollars, dont 100 millions sous forme de dons pour la prÃ©paration de projets supervisÃ©s par la Banque et 400 millions pour lâ€™exÃ©cution de projets par le biais du Fonds, dans le but de dÃ©bloquer une rÃ©serve d’investissements de 10 milliards de dollars dans des secteurs stratÃ©giques, notamment l’Ã©nergie, les transports durables et les TIC.

Â«Â Accompagner des projets africains, notamment des parcs solaires et des usines de traitement de lâ€™eauÂ Â»

Â« Depuis lâ€™annonce de lâ€™initiative Ã la COP27, lâ€™Alliance pour des infrastructures vertes en Afrique est une ambition aujourdâ€™hui concrÃ©tisÃ©e et ce premier renflouement du Fonds de dÃ©veloppement du projet-AGIA est la preuve tangible de cette avancÃ©e Â», a dÃ©clarÃ© Alain EbobissÃ©, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Africa50. Â« Nous remercions profondÃ©ment nos partenaires fondateurs et nos investisseurs de leur confiance et de leur engagement. En dÃ©bloquant des capitaux de dÃ©marrage, lâ€™AGIA contribuera Ã accÃ©lÃ©rer la mise en Å“uvre de projets dâ€™infrastructures vertes bancables, Ã renforcer les capacitÃ©s locales et Ã ouvrir la voie Ã une Afrique plus durable, rÃ©siliente et prospÃ¨re. La plateforme Africa50 est fiÃ¨re dâ€™assurer la gestion du Fonds et de faire avancer cette initiative majeure Â», a ajoutÃ© Alain EbobissÃ©. Â« Nous travaillons en partenariat avec plusieurs pays pour canaliser l’investissement privÃ© vers les rÃ©gions les plus durement touchÃ©es par le changement climatique. Câ€™est une bonne nouvelle pour les communautÃ©s locales, et pour le Royaume-Uni, car cela contribuera Ã crÃ©er de la croissance, a dÃ©clarÃ© Jenny Chapman, ministre d’Ã‰tat au DÃ©veloppement du Royaume-Uni. Lâ€™investissement britannique annoncÃ© aujourdâ€™hui permettra dâ€™accompagner des projets africains, notamment des parcs solaires et des usines de traitement de lâ€™eau, contribuant ainsi Ã forger des Ã©conomies plus solides, Ã mÃªme de mieux faire face aux effets du changement climatique. Â»