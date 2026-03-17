LONGi lance le module solaire ignifuge Hi-MO X10 pour le marchÃ© C&I

LONGi a introduit le module photovoltaÃ¯que rÃ©sistant au feu Hi-MO X10 pour les applications solaires distribuÃ©es. Il dÃ©ploie la technologie hybride de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration de cellules HPBC 2.0 et est conÃ§u pour attÃ©nuer les risques dâ€™incendie tels que les points chauds et les arcs en courant continu. Il est conÃ§u pour des installations critiques pour la sÃ©curitÃ©, notamment des entrepÃ´ts, centres de donnÃ©es, installations logistiques et toits commerciaux, ainsi que pour des photovoltaÃ¯ques rÃ©sidentiels.

La rÃ©sistance au feu est assurÃ©e grÃ¢ce Ã une architecture de sÃ©curitÃ© multi-couches. Il comprend des structures spÃ©cialisÃ©es de dÃ©rivation de courant, un joint dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© renforcÃ©e pour rÃ©duire les risques de dÃ©faut liÃ©s aux arcs, des matÃ©riaux ignifuges et du verre rÃ©sistant aux hautes tempÃ©ratures. La conception vise Ã ralentir la pÃ©nÃ©tration de la flamme et Ã limiter la propagation de la flamme en cas dâ€™incendie externe.

Architecture de sÃ©curitÃ© intÃ©grÃ©e avec protection contre les points chauds, les arcs et lâ€™exposition aux flammes

Lâ€™architecture de sÃ©curitÃ© intÃ¨gre une protection au niveau de la cellule, de la chaÃ®ne et du module afin de traiter la surchauffe localisÃ©e et les arcs Ã©lectriques. Une structure de dÃ©rivation de courant en nid dâ€™abeille limite la formation de points chauds, tandis quâ€™une conception renforcÃ©e de scellement et de soudure dans une boÃ®te de jonction rÃ©duit le risque de dÃ©fauts dâ€™arc en courant continu. Les composants dâ€™encapsulation et de boÃ®te de jonction utilisent des matÃ©riaux ignifuges, et le module intÃ¨gre un verre frontal rÃ©sistant Ã haute tempÃ©rature conÃ§u pour une exposition prolongÃ©e Ã la flamme. Lors de tests en laboratoire interne dans des conditions contrÃ´lÃ©es, le module a Ã©tÃ© exposÃ© Ã des tempÃ©ratures de flamme approchant 1000 Â°C pendant jusquâ€™Ã 1,5 heure sans brÃ»lure structurelle. ParallÃ¨lement Ã ces dispositifs de sÃ©curitÃ©, la version rÃ©sistante au feu utilise 108 demi-cellules, supporte une architecture systÃ¨me 1 500 V CC et fonctionne dans une plage de puissance de 580 W Ã 630 W. Elle atteint une efficacitÃ© de conversion maximale de 24,8 % et une efficacitÃ© moyenne de production de masse supÃ©rieure Ã 24,5 %. Le module a un coefficient de tempÃ©rature de puissance de -0,26 % par degrÃ© Celsius et une plage de tempÃ©rature de fonctionnement de -40 Ã +85 degrÃ©s Celsius. Le produit conserve les capacitÃ©s dâ€™optimiseur dâ€™ombrage et anti-poussiÃ¨re de la famille Hi-MO X10 et inclut une garantie produit et puissance de 30 ans.

Les normes et certifications internationales de test confirment la sÃ©curitÃ© et les performances du nouveau module

Le module a obtenu la classification des incendies de classe A auprÃ¨s du TÃœV Rheinland au niveau de production de masse sur module complet. Il a Ã©galement reÃ§u la certification AAA de protection incendie pour la rÃ©sistance Ã lâ€™ombrage du TÃœV Rheinland, qui Ã©value le contrÃ´le de la surchauffe localisÃ©e sous ombrage partiel. De plus, le produit a fait lâ€™objet dâ€™une vÃ©rification de performance et de sÃ©curitÃ© par le Centre national de supervision et dâ€™inspection des produits solaires photovoltaÃ¯ques (CPVT) de Chine et conforme aux normes internationales de test sous les normes IEC 61215 et IEC 61730. Cette Ã©volution reflÃ¨te une attention croissante sur le marchÃ© du photovoltaÃ¯que distribuÃ© sur la conception de modules spÃ©cifiques Ã chaque application. Au-delÃ des amÃ©liorations dâ€™efficacitÃ©, les fabricants sâ€™attaquent de plus en plus aux risques opÃ©rationnels tels que lâ€™accumulation de poussiÃ¨re, les pertes dâ€™ombrage, les contraintes structurelles et la sÃ©curitÃ© incendie.

Lâ€™incendie reste un risque de faible frÃ©quence mais de consÃ©quences Ã©levÃ©es dans les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques

Selon lâ€™Institut Fraunhofer pour les systÃ¨mes dâ€™Ã©nergie solaire ISE, la probabilitÃ© quâ€™un bÃ¢timent soit endommagÃ© par un incendie liÃ© au photovoltaÃ¯que est estimÃ©e Ã environ 30 cas pour un million de systÃ¨mes installÃ©s par an. Les enquÃªtes identifient les dÃ©fauts dâ€™arc continu et la surchauffe localisÃ©e comme les causes techniques les plus courantes, soulignant lâ€™importance de conceptions de modules qui attÃ©nuent les dÃ©fauts Ã©lectriques et les contraintes thermiques. Le module ignifuge Hi-MO X10 est conÃ§u pour attÃ©nuer ces risques grÃ¢ce Ã une architecture de sÃ©curitÃ© intÃ©grÃ©e traitant les arcs Ã©lectriques, la surchauffe localisÃ©e et la rÃ©sistance Ã la pÃ©nÃ©tration des flammes. Charles Jiang, prÃ©sident mondial de LONGi Distributed Business, a dÃ©clarÃ© que les incendies liÃ©s au photovoltaÃ¯que sont gÃ©nÃ©ralement des Ã©vÃ©nements de faible frÃ©quence mais Ã fortes consÃ©quences. Â« Les recherches disponibles montrent que de tels incidents sont relativement rares, mais lorsquâ€™ils surviennent, ils peuvent entraÃ®ner de graves consÃ©quences, de graves dommages matÃ©riels, des perturbations opÃ©rationnelles et une perte de valeur dâ€™investissement. Câ€™est pourquoi la sÃ©curitÃ© reste une exigence fondamentale pour la production dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã long terme et les rendements des projets. Â»

Le module a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© lors de la 19e ConfÃ©rence et Exposition Internationale dâ€™Utilisation du Solaire de Chine (SUCE) le 9 mars 2026. La disponibilitÃ© du module sur le marchÃ© europÃ©en sera communiquÃ©e en temps voulu.