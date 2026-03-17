Le groupe Solstyce livre une 2Ã¨me centrale solaire pour Eurotranspharma

Le spÃ©cialiste du transport de produits de santÃ© Eurotranspharma, filiale du japonais Yusen Logistics, a choisi le Groupe Solstyce pour lâ€™accompagner dans sa dÃ©marche de transition Ã©nergÃ©tique. AprÃ¨s une premiÃ¨re installation solaire en RhÃ´ne-Alpes, il renouvÃ¨le sa confiance pour une seconde centrale en ÃŽle-de-France. Ces 2 infrastructures photovoltaÃ¯ques totalisent une puissance de plus de 500 kWc, marquant le dÃ©but d’un avenir prometteur entre les deux partenaires.

PrÃ©sent depuis 2011 dans le transport et la logistique de produits de santÃ©, Eurotranspharma a choisi en 2024 de valoriser un premier actif immobilier grÃ¢ce Ã la production dâ€™Ã©nergie renouvelable.

Le Groupe Solstyce installe une premiÃ¨re centrale solaire pour valoriser le site logistique Eurotranspharma de Dijon

Eurotranspharma fait appel au Groupe Solstyce pour son entrepÃ´t de Longvic (21), situÃ© au sud de Dijon. Lâ€™Agence RhÃ´ne-Alpes du Groupe Solstyce a Ã©quipÃ© la toiture du bÃ¢timent de panneaux photovoltaÃ¯ques. D’une puissance de 246 kWc, la centrale solaire produira 234 MWh/an. Cette seconde infrastructure photovoltaÃ¯que en autoconsommation renforce ainsi la dÃ©marche de transition Ã©nergÃ©tique de Eurotranspharma en produisant une Ã©nergie locale et durable.

Le Groupe Solstyce rÃ©alise une 2Ã¨me toiture solaire pour le site logistique Eurotranspharma de Montargis

Une deuxiÃ¨me centrale solaire voit le jour sur la commune de Montargis (45), pilotÃ©e par lâ€™Agence ÃŽle-de-France du Groupe Solstyce. Dâ€™une puissance de 264 kWc, elle produira environ 246 MWh par an. Une montÃ©e en puissance significative qui illustre la vision partagÃ©e : transformer les toitures logistiques dâ€™Eurotranspharma en vÃ©ritables sources dâ€™Ã©nergie durable. Â«â€¯Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Eurotranspharma. Ensemble, nous continuons Ã dÃ©ployer des solutions Ã©nergÃ©tiques permettant de produire une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e sur leurs sites, contribuant Ã la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone de leurs actifs immobiliers logistiquesâ€¯Â» prÃ©cise AlbÃ©ric Van Overbeke, Directeur Commercial Grands Comptes – Groupe Solstyce.

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s de la collaboration entre Eurotranspharma et le Groupe SolstyceÂ :

2 plateformes logistiques solarisÃ©es

510 kWc de puissance totale installÃ©e

480Â MWh/an de production, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 110 foyers franÃ§ais

Euroranspharma sâ€™affirme ainsi comme un acteur moteur de la logistique durable et le Groupe Solstyce comme un partenaire incontournable pour relever les dÃ©fis Ã©nergÃ©tiques de demain.