JinkoSolar lance Ã  l’Ã©chelle mondiale des modules AIDC pour centres de donnÃ©es

JinkoSolar a lancÃ© Ã l’Ã©chelle internationale ses nouveaux modules AIDC pour datacenters. BasÃ© sur la plateforme Ã©prouvÃ©e Tiger Neo 3.0 TOPCon, ce produit est spÃ©cialement conÃ§u pour les datacenters conventionnels, les datacenters dÃ©diÃ©s Ã l’IA, les clusters GPU, les centres de supercalcul, les centres de rÃ©seaux de pÃ©riphÃ©rie, les usines de semi-conducteurs, les usines d’IA et les zones de production dÃ©centralisÃ©es (IDZ) neutres en carbone alimentÃ©es par l’IA.

Le module AIDC rÃ©pond aux exigences particuliÃ¨rement Ã©levÃ©es des datacentersÂ : capacitÃ© de charge Ã©levÃ©e, sÃ©curitÃ© renforcÃ©e des Ã©quipements, fonctionnement continu prolongÃ©, rÃ©sistance aux conditions climatiques extrÃªmes, stabilitÃ© et fiabilitÃ© optimales, faibles besoins en exploitation et maintenance, et dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle. Il offre ainsi la meilleure solution d’Ã©nergie propre pour une synergie puissance-calcul optimale dans le monde de l’IA.

Les six principaux avantages de ce module

1. Rendement et puissance de sortie Ã©levÃ©sÂ : rÃ©duction du LCOE

Sâ€™appuyant sur la plateforme technologique brevetÃ©e Tiger Neo 3.0 de JinkoSolar, cette solution combine des capacitÃ©s de production de masse Ã©prouvÃ©es avec une Ã©volutivitÃ© technologique tournÃ©e vers lâ€™avenir, offrant un rendement frontal de 24,8 % ou plus et une puissance de sortie de 670 W ou plus. Ã€ surface Ã©gale, elle peut produire davantage dâ€™Ã©lectricitÃ© pour les centres de donnÃ©es, optimisant ainsi lâ€™utilisation des toitures et des terrains et minimisant le coÃ»t actualisÃ© de lâ€™Ã©nergie (LCOE) sur lâ€™ensemble de son cycle de vie.

2. Rendement bifacial Ã©levÃ© : fournit davantage d’Ã©nergie libre supplÃ©mentaire

GrÃ¢ce Ã l’avantage inhÃ©rent de la structure symÃ©trique et complÃ¨te des cellules TOPCon (faces avant et arriÃ¨re), combinÃ© Ã la technologie MAX de Jinko, les modules de la plateforme Tiger Neo 3.0 atteignent une bifacialitÃ© de 85 % Â± 5 %. Contrairement aux modules BC, dont la production d’Ã©nergie est concentrÃ©e Ã l’arriÃ¨re, ce qui limite leur bifacialitÃ© Ã 65 %â€“75 %, la capacitÃ© de production d’Ã©nergie de la face arriÃ¨re du Neo 3.0 se rapproche de celle de la face avant. Le prix des modules Ã©tant basÃ© sur leur puissance nominale en face avant, la puissance gÃ©nÃ©rÃ©e Ã l’arriÃ¨re offre un gain de capacitÃ© de calcul effectif pour les datacenters d’IAÂ : prenons l’exemple d’un module de 670Â W avec un taux de bifacialitÃ© de 85Â %, sous une rÃ©flectance du sol de 0,26, la puissance de sortie totale peut atteindre 844Â W. Pour chaque watt de puissance en face avant payÃ© par l’utilisateur, ce dernier bÃ©nÃ©ficie en rÃ©alitÃ© d’une capacitÃ© de production d’Ã©nergie totale de 1,26Â W. Cette caractÃ©ristique est particuliÃ¨rement importante dans les rÃ©gions froides de haute latitude et les environnements dÃ©sertiques, comme le dÃ©sert de Gobi, qui sont des emplacements privilÃ©giÃ©s pour les centres de donnÃ©es d’IA. La forte rÃ©flectivitÃ© de la neige et du sable fournit un apport naturel d’Ã©nergie gratuite.

3. RÃ©ponse Ã l’irradiance Ã©levÃ©e ou faibleÂ : libÃ©rer le potentiel de production d’Ã©nergie par tous les temps

Les centres de donnÃ©es prÃ©sentent une courbe de charge Ã©lectrique rÃ©guliÃ¨re et exigent une stabilitÃ© d’alimentation extrÃªmement Ã©levÃ©e. Or, tÃ´t le matin, en fin d’aprÃ¨s-midi et par temps couvert ou pluvieux, la production d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que est prÃ©cisÃ©ment la plus faible. Les modules pour centres de donnÃ©es de JinkoSolar hÃ©ritent des excellentes performances en faible luminositÃ© de la plateforme Flying Tiger 3 et ont Ã©tÃ© spÃ©cifiquement optimisÃ©s pour ces conditions. Dans une plage de faible irradiance de 100 Ã 200 W/mÂ² (intensitÃ© lumineuse typique par temps couvert ou pluvieux, ou Ã l’aube et au crÃ©puscule), la production d’Ã©nergie le matin et le soir peut Ãªtre augmentÃ©e jusqu’Ã 8,93 % par rapport aux modules BC. MÃªme dans des conditions de trÃ¨s faible luminositÃ©, comme un brouillard dense ou l’ombrage des bÃ¢timents, leur rendement relatif reste stable entre 95 % et 98 %. La durÃ©e de production Ã©quivalente du systÃ¨me est considÃ©rablement prolongÃ©e et la courbe de production s’adapte mieux aux besoins de consommation Ã©lectrique stables et rÃ©guliers des centres de donnÃ©es, 24 h/24 et 7 j/7. Ceci augmente efficacement la part d’Ã©lectricitÃ© verte autoconsommÃ©e et amÃ©liore la compatibilitÃ© avec le rÃ©seau. Dans les rÃ©gions oÃ¹ les Ã©carts de prix entre les heures de pointe et les heures creuses sont importants, cela amÃ©liore encore la rentabilitÃ© des projets et rÃ©duit la pression sur le rÃ©seau Ã©lectrique.

4. Haute rÃ©sistance au feuÂ : CrÃ©er une barriÃ¨re de sÃ©curitÃ© ultime

La sÃ©curitÃ© est primordiale pour un centre de donnÃ©es. Afin de rÃ©pondre aux normes les plus strictes en matiÃ¨re de prÃ©vention des incendies d’origine Ã©lectrique, JinkoSolar a adoptÃ© la double certification IEC 61730-2:2023, la norme la plus exigeante du secteur photovoltaÃ¯que, et UL 790 Classe A. Ces normes imposent une propagation des flammes â‰¤ 1,82 mÃ¨tre et la rÃ©sistance du module Ã la combustion d’un bloc de bois incandescent de 30 cm Ã— 30 cm, ce qui porte la rÃ©sistance au feu et la protection contre les flammes du module Ã un niveau supÃ©rieur. Les matÃ©riaux d’isolation critiques rÃ©pondent Ã la norme UL 94 V-0, la plus Ã©levÃ©e en matiÃ¨re de rÃ©sistance au feu, et s’Ã©teignent automatiquement en 10 secondes aprÃ¨s l’extinction de la flamme, sans laisser de gouttelettes incandescentes. Tous les matÃ©riaux d’isolation critiques de l’assemblage ont subi avec succÃ¨s des tests rigoureux de flamme d’aiguille et de fil incandescent conformÃ©ment Ã la norme IEC 60695, garantissant ainsi qu’ils ne deviendront pas une source d’inflammation, mÃªme dans des conditions extrÃªmes. De plus, l’ensemble utilise une boÃ®te de jonction et une technologie de connexion brevetÃ©es rÃ©sistantes aux arcs Ã©lectriques, rÃ©duisant fondamentalement le risque d’arcs Ã©lectriques CC et assurant une protection de sÃ©curitÃ© de haut niveau pour les toits des centres de donnÃ©es.

5. RÃ©sistance supÃ©rieure Ã la grÃªle : RÃ©siste en toute confiance aux conditions mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes

En tant qu’infrastructures d’information critiques, les centres de donnÃ©es doivent garantir une fiabilitÃ© absolue, mÃªme dans des conditions mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes. Ce nouveau produit a passÃ© avec succÃ¨s un test d’impact de grÃªle de 55 millimÃ¨tres, soit la taille d’une balle de tennis, dÃ©passant largement la norme de test conventionnelle de 25 millimÃ¨tres pour les modules standards. Le verre trempÃ© haute rÃ©sistance et la structure d’encapsulation absorbant les chocs permettent non seulement de rÃ©sister aux impacts physiques instantanÃ©s, mais aussi de rompre Ã la source la chaÃ®ne de risques Â«Â dommages mÃ©caniques â†’ panne Ã©lectrique â†’ risque d’incendieÂ Â».

6. CapacitÃ© de charge mÃ©canique ultra-Ã©levÃ©eÂ : construction dâ€™une barriÃ¨re de sÃ©curitÃ© physique robuste

Outre leur rÃ©sistance rigoureuse Ã la grÃªle, les modules prÃ©sentent une capacitÃ© de charge mÃ©canique exceptionnelle. Le produit a passÃ© avec succÃ¨s des tests de charge frontale de 6Â 000 Pa et de charge arriÃ¨re de 4Â 000 Pa, et peut supporter une pression de neige supÃ©rieure Ã 600 kg/mÂ². MÃªme en cas de fortes chutes de neige, le poids de la neige accumulÃ©e ne provoque ni rupture des modules ni exposition des circuits internes. Dans les rÃ©gions exposÃ©es aux typhons, les modules restent solidement fixÃ©s au toit, mÃªme par vents violents, Ã©liminant ainsi les risques secondaires tels que la fissuration du matÃ©riau d’encapsulation ou le desserrage des boÃ®tes de jonction dus Ã des dÃ©formations structurelles. Ils garantissent ainsi l’intÃ©gritÃ© structurelle et la sÃ©curitÃ© Ã©lectrique par temps extrÃªme.

Les modules pour centres de donnÃ©es de JinkoSolar s’appuient sur six technologies clÃ©s â€“ efficacitÃ© extrÃªme, bifacialitÃ© Ã©levÃ©e, rÃ©ponse aux fortes et faibles variations d’irradiance, haute rÃ©sistance au feu et Ã la grÃªle, et capacitÃ© de charge mÃ©canique Ã©levÃ©e â€“ pour fournir une Ã©nergie verte vÃ©ritablement Â« plus efficace, plus stable et plus sÃ»re Â» pour l’Ã¨re informatique. Leader mondial des livraisons cumulÃ©es de systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, JinkoSolar reste fidÃ¨le Ã sa vocation d’innovation technologique et Ã son engagement profond envers des applications spÃ©cifiques. Ce lancement tÃ©moigne non seulement de la rÃ©ussite de JinkoSolar dans l’exploration des limites de performance de ses produits dans des environnements complexes, mais reprÃ©sente Ã©galement une nouvelle Ã©tape importante dans ses efforts pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique dans tous les secteurs d’activitÃ©.