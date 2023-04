LONGi Hydrogen remporte lâ€™appel dâ€™offres pour le plus grand projet de dÃ©monstration dâ€™ammoniac vert au monde

Le 11 avril, Jilin Electric Power Co., a annoncé que LONGi Hydrogen Energy avait remporté l’appel d’offres pour le projet de démonstration d’intégration de l’ammoniac de synthèse d’hydrogène vert éolien et solaire de Da’an en tant que premier candidat à remporter l’appel d’offres pour un total de 15 ensembles de système de production électrolytique d’hydrogène d’eau de 1000 Nm³ / h.

Le 26 octobre 2022, l’événement « L’énergie hydrogène favorise Jilin » et les activités de lancement du projet de démonstration de synthèse de l’ammoniac de synthèse de l’hydrogène vert éolien et solaire de Da’an ont eu lieu au parc industriel chimique d’énergie propre dans l’ouest du Jilin.

La State Power Investment Corporation (SPIC) et Jilin Electric Power Co., Ltd. adhèrent à la pratique innovante consistant à assurer la sécurité énergétique nationale, à faire progresser de manière ordonnée l’objectif de neutralité carbone et à accélérer le développement à grande échelle et de haute qualité des industries émergentes, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans l’utilisation de l’énergie de l’hydrogène et la conversion de l’électricité verte. Le projet Da’an est conçu selon la « nouvelle idée de système d’hydrogène vert » de « consommation d’hydrogène vert d’électricité verte, de consommation d’ammoniac vert d’hydrogène vert via le modèle d’intégration source-réseau-charge-stockage ». L’investissement total du projet est de 920 millions de dollars. Le site de construction est situé à l’ouest de Jilin (Da’an).

Parc industriel chimique d’énergie propre, le projet construira une capacité installée totale de 800 MW d’énergie éolienne et solaire, une nouvelle station de surpression de 220 kV, supportant un stockage d’énergie de 40 MW / 80 MWh, et une nouvelle production hybride d’hydrogène de 46000 Nm³ / h (50 ensembles de systèmes de production d’hydrogène PEM, 39 ensembles de système de production d’hydrogène alcalin), 60 000 Nm³ de stockage d’hydrogène et 180 000 tonnes d’ammoniac synthétique. Objectif des émissions de CO₂ pré-réduites de 650 000 tonnes / an.

Le projet vise non seulement à ouvrir toute la chaîne industrielle de l’énergie hydrogène et à promouvoir la construction d’un nouveau système énergétique. Il met en œuvre six technologies leader en Chine et trois technologies de pointe dans le monde. En outre, il a été répertorié comme un projet clé en 2022 par la province du Jilin et reconnu comme un projet de référence de l’industrie de conversion de l’électricité verte par SPIC qui s’engage auprès des entreprises mondiales. SPIC est présente dans 46 pays et régions avec des activités couvrant l’investissement dans des projets énergétiques, l’EPC, les services de centrales électriques, etc.