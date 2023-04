Â« Agir ensemble vers la neutralitÃ© carbone en 2050 Â» thÃ¨me de la 24Ã¨me Ã©dition des Assises EuropÃ©ennes de la Transition Ã‰nergÃ©tique

Du 23 au 25 mai 2023, se tiendra, sur le territoire de Bordeaux Métropole, la 24ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique et aura l’honneur d’accueillir Laure Noualhat, journaliste, écrivaine et réalisatrice, comme grand témoin de l’événement. Pendant 3 jours, ce sont près de 3500 congressistes qui feront vivre le Palais des Congrès au rythme du fil rouge « Agir ensemble vers la neutralité carbone en 2050 ».

Tables rondes, ateliers, entretiens, débats ou encore visites de sites inviteront les collectivités, scientifiques et experts à mener une réflexion autour de l’importance du collectif et du faire ensemble. Comme chaque année, les co-organisateurs de l’événement – Bordeaux Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque, le Grand Genève et l’ADEME se mobiliseront pour faire bouger les lignes de la transition et ainsi, faire des Assises Européennes de la Transition Énergétique un rendez-vous incontournable.

17 plénières pour s’informer, s’inspirer et s’engager

Consommation, coopération, exemplarité et solidarité seront traitées aux échelles européennes, nationales, intercommunales, communales ou encore individuelles afin d’étudier et d’analyser la neutralité carbone sous tous ses angles. En présence de Laure Noualhat, Cyril Dion et autres nombreux experts du secteur tels que François Gemenne, Fatima Ouassak, David Marchal (ADEME), Jean-Luc Gleyze (Département de la Gironde) et Thierry Trouvé (GRTgaz), 17 plénières aspireront à informer, inspirer et engager.

Inaugurée par la traditionnelle plénière d’ouverture réunissant les co-organisateurs des Assises Européennes de la Transition Énergétique, la première journée, mardi 23 ami, permettra de faire un état des lieux territorial : limites planétaires, politique de décroissance et éloge de la lenteur face à l’urgence climatique – quels sont les enjeux pour les territoires ? Sociologues, auteurs, professeurs, représentants d’entreprises et associations seront accompagnés par Laure Noualhat, le grand témoin de cette édition, pour débattre, échanger et partager leurs expériences.

Le lendemain, la deuxième journée permettra de faire le plein d’inspiration avec en ouverture, l’intervention de Laurent Petit pour un exercice ludique et décalé sur l’impact carbone du béton, et la participation inédite de Cyril Dion sur le thème de la mobilisation citoyenne. La justice sociale et les nouveaux modèles de gouvernance feront également partie des grandes thématiques abordées. La seconde partie de la journée, dédiée aux dimensions territoriales et nationales, entrainera des discussions sur l’installation des infrastructures de demain pour répondre à la crise énergétique. Cette journée riche, portée par le regard de Laure Noualhat, s’achèvera par la remise de prix Hydrogénies.

Le jeudi 25 mai, l’ultime journée de l’événement, rythmée par la remise des labels « Territoire Engagé Transition Ecologique » de l’ADEME, sera clôturée par une plénière dédiée aux 100 villes européennes engagées pour la neutralité carbone en 2030. Leurs témoignages, aux côtés des co-organisateurs des Assises Européennes de la Transition Energétique et de Laure Noualhat mettront fin aux 3 jours de débats de cette 24ème édition.

140 ateliers pour s’enrichir des expériences de chacun

Chaque édition, un programme d’ateliers élaboré pour favoriser les temps d’échange, est construit en partenariat avec les acteurs engagés. Cette année, ce sont plus de 300 contributeurs – élus, citoyens, chercheurs, entreprises et techniciens territoriaux qui ont candidaté lors de l’appel à contributions lancé en septembre dernier. 140 ateliers : challenges, serious game, inspiration ou encore speed dating inviteront à l’échange et à la cocréation tout en livrant des clés pour parvenir à agir ensemble vers la neutralité carbone. Des visites terrain sur le territoire de Bordeaux Métropole Installation industrielle, réseau de chaleur urbain, centrale photovoltaïque, station d’épurations et autres sites proposeront une visite durant l’événement. Au total 10 visites permettront aux congressistes de découvrir, en groupe guidé au départ du Palais des Congrès, des initiatives exemplaires, parfois innovantes, mises en place dans sur le territoire métropolitain de Bordeaux. NB : places limitées – inscriptions obligatoires sur le site www.assises-energie.org à partir du 18 avril.

Encadré

Le « Carrefour des métiers » de la Transition Énergétique

En complément, le « Carrefour des Métiers » de la Transition Énergétique invite collégiens, lycéens, en quête d’orientation, mais aussi jeunes diplômés, personnes en reconversion professionnelle et demandeurs d’emplois, à découvrir les nombreuses perspectives de formations et d’emplois offertes par le secteur de la transition énergétique. Au programme, 4 types d’activités se dessineront autour d’un arbre, symbole des « apprentissages », qui émergera du « Carrefour des Métiers ».

www.assises-energie.org